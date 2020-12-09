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Хрустящие вафельные трубочки со вкусом детства

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Хрустящие вафельные трубочки — это и воспоминания детства, и чудесное угощение для настоящего времени.

Существует много рецептов вафельных трубочек, но не всегда получаются они хрустящие, иногда даже и свернуть невозможно. Сколько не делали вафли по этому рецепту — всегда получались, главное соблюдать пропорции и все!

Хрустящие вафельные трубочки со вкусом детства

Ингредиенты:

  • 100 грамм маргарина;
  • яйцо — 3 шт.;
  • 0,5 стакана сахара;
  • мука — 1 стакан.

Хрустящие вафельные трубочки со вкусом детства

Пошаговый рецепт:

  1. В растопленный маргарин, добавьте сахар, яйца. Все перемешайте.
  2. Только потом добавьте муку. Все хорошо перемешайте.
  3. Тесто готово, и можно выпекать вафли.
  4. Такой рецепт теста подходит как для старых советских электровафельниц, так и для современных.

Самое главное сворачивайте трубочки еще горячими. Можно добавлять в трубочки крем.

Приятного аппетита!

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сладкая выпечка
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