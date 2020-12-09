Хрустящие вафельные трубочки со вкусом детства

Хрустящие вафельные трубочки — это и воспоминания детства, и чудесное угощение для настоящего времени.

Существует много рецептов вафельных трубочек, но не всегда получаются они хрустящие, иногда даже и свернуть невозможно. Сколько не делали вафли по этому рецепту — всегда получались, главное соблюдать пропорции и все!

Ингредиенты:

100 грамм маргарина;

яйцо — 3 шт.;

0,5 стакана сахара;

мука — 1 стакан.

Пошаговый рецепт:

В растопленный маргарин, добавьте сахар, яйца. Все перемешайте. Только потом добавьте муку. Все хорошо перемешайте. Тесто готово, и можно выпекать вафли. Такой рецепт теста подходит как для старых советских электровафельниц, так и для современных.

Самое главное сворачивайте трубочки еще горячими. Можно добавлять в трубочки крем.

Приятного аппетита!