Хрустящие вафельные трубочки со вкусом детства

Хрустящие вафельные трубочки — это и воспоминания детства, и чудесное угощение для настоящего времени.
Существует много рецептов вафельных трубочек, но не всегда получаются они хрустящие, иногда даже и свернуть невозможно. Сколько не делали вафли по этому рецепту — всегда получались, главное соблюдать пропорции и все!
Ингредиенты:
- 100 грамм маргарина;
- яйцо — 3 шт.;
- 0,5 стакана сахара;
- мука — 1 стакан.
Пошаговый рецепт:
- В растопленный маргарин, добавьте сахар, яйца. Все перемешайте.
- Только потом добавьте муку. Все хорошо перемешайте.
- Тесто готово, и можно выпекать вафли.
- Такой рецепт теста подходит как для старых советских электровафельниц, так и для современных.
Самое главное сворачивайте трубочки еще горячими. Можно добавлять в трубочки крем.
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