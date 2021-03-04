Попробовав однажды этот яблочный пирог - будете готовить его всегда

Очень нежный и нереально вкусный рецепт яблочного пирога, в котором яблок больше, чем теста.

Необычная и простая выпечка покорит вас с первого кусочка.

Ингредиенты:

Яблоки - 6 шт;

Яйца - 2 шт;

Сахар - 70 гр;

Мука - 80 гр;

Разрыхлитель - 1 пакет (10 грамм);

Масло сливочное - 50 гр;

Молоко - 100 мл;

Ром - 2 ст.л (можно заменить ванилью или корицей)

Приготовление:

Разбить яйца и смешать их с сахаром.

В яичную смесь добавить муку и разрыхлитель и снова перемешать до однородного состояния.

Далее в тесто добавить растопленное сливочное масло, молоко и ром.

Яблоки очистить от шкурки и внутренностей и натереть на тонкой терке слайсами.

Смешать яблоки и тесто, поместить массу в форму для выпекания (18 см в диаметре) и поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

После приготовления оставить пирог полностью остыть в форме.

Приятного аппетита!