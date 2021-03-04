Попробовав однажды этот яблочный пирог - будете готовить его всегда

Очень нежный и нереально вкусный рецепт яблочного пирога, в котором яблок больше, чем теста.
Необычная и простая выпечка покорит вас с первого кусочка.
Ингредиенты:
- Яблоки - 6 шт;
- Яйца - 2 шт;
- Сахар - 70 гр;
- Мука - 80 гр;
- Разрыхлитель - 1 пакет (10 грамм);
- Масло сливочное - 50 гр;
- Молоко - 100 мл;
- Ром - 2 ст.л (можно заменить ванилью или корицей)
Приготовление:
Разбить яйца и смешать их с сахаром.
В яичную смесь добавить муку и разрыхлитель и снова перемешать до однородного состояния.
Далее в тесто добавить растопленное сливочное масло, молоко и ром.
Яблоки очистить от шкурки и внутренностей и натереть на тонкой терке слайсами.
Смешать яблоки и тесто, поместить массу в форму для выпекания (18 см в диаметре) и поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
После приготовления оставить пирог полностью остыть в форме.
Приятного аппетита!
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