Делюсь рецептом приготовления тушеной капусты с куриными сердечками. Это блюдо я попробовала в деревне, где недавно гостила. Оно мне понравилось и я решила поделиться с вами рецептом. Тушеная капуста получается кисло-сладкой, яркой, аппетитной и очень бюджетной. На мой взгляд, вкус блюда во многом зависит от качества томатной пасты, её состава и густоты. Подавать такое блюдо лучше всего с картофельным пюре или кашей. Готовьте и делитесь впечатлениями!

Ингредиенты

Куриные сердечки - 250 г

Капуста белокочанная - 500 г

Лук репчатый - 1 шт.

Паста томатная - 2 ст. л.

Масло растительное - 3 ст. л.

Черный молотый перец - 0,5 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Как приготовить тушеную капусту с сердечками

Куриные сердечки очистить от плёнок, разрезать пополам, посолить, поперчить и перемешать. Лук репчатый очистить и измельчить. Выложить лук на сковороду с маслом и обжарить до полуготовности. К луку добавить сердечки. Обжаривать всё вместе в течение 10 минут. Капусту нашинковать тонкой соломкой, посолить, помять руками и оставить на 10 минут. В сковороду добавить капусту, томатную пасту, 150 мл кипячёной воды и перемешать. Сковороду закрыть крышкой, и тушить капусту с сердечками на слабом огне до мягкости капусты. Тушеная капуста с куриными сердечками готова!

Приятного аппетита!