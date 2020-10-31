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Тушеная капуста с куриными сердечками

Тушеная капуста с куриными сердечками

Делюсь рецептом приготовления тушеной капусты с куриными сердечками. Это блюдо я попробовала в деревне, где недавно гостила. Оно мне понравилось и я решила поделиться с вами рецептом. Тушеная капуста получается кисло-сладкой, яркой, аппетитной и очень бюджетной. На мой взгляд, вкус блюда во многом зависит от качества томатной пасты, её состава и густоты. Подавать такое блюдо лучше всего с картофельным пюре или кашей. Готовьте и делитесь впечатлениями!

Ингредиенты

Тушеная капуста с куриными сердечками

  • Куриные сердечки - 250 г
  • Капуста белокочанная - 500 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Паста томатная - 2 ст. л.
  • Масло растительное - 3 ст. л.
  • Черный молотый перец - 0,5 ч.л.
  • Соль - 1 ч.л.

Как приготовить тушеную капусту с сердечками

  1. Тушеная капуста с куриными сердечками

    Куриные сердечки очистить от плёнок, разрезать пополам, посолить, поперчить и перемешать.

  2. Тушеная капуста с куриными сердечками

    Лук репчатый очистить и измельчить.

  3. Тушеная капуста с куриными сердечками

    Выложить лук на сковороду с маслом и обжарить до полуготовности.

  4. Тушеная капуста с куриными сердечками

    К луку добавить сердечки.

  5. Тушеная капуста с куриными сердечками

    Обжаривать всё вместе в течение 10 минут.

  6. Тушеная капуста с куриными сердечками

    Капусту нашинковать тонкой соломкой, посолить, помять руками и оставить на 10 минут.

  7. Тушеная капуста с куриными сердечками

    В сковороду добавить капусту, томатную пасту, 150 мл кипячёной воды и перемешать.

  8. Тушеная капуста с куриными сердечками

    Сковороду закрыть крышкой, и тушить капусту с сердечками на слабом огне до мягкости капусты.

  9. Тушеная капуста с куриными сердечками

    Тушеная капуста с куриными сердечками готова! 

Приятного аппетита!

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