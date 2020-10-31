Делюсь рецептом приготовления тушеной капусты с куриными сердечками. Это блюдо я попробовала в деревне, где недавно гостила. Оно мне понравилось и я решила поделиться с вами рецептом. Тушеная капуста получается кисло-сладкой, яркой, аппетитной и очень бюджетной. На мой взгляд, вкус блюда во многом зависит от качества томатной пасты, её состава и густоты. Подавать такое блюдо лучше всего с картофельным пюре или кашей. Готовьте и делитесь впечатлениями!
Ингредиенты
- Куриные сердечки - 250 г
- Капуста белокочанная - 500 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Паста томатная - 2 ст. л.
- Масло растительное - 3 ст. л.
- Черный молотый перец - 0,5 ч.л.
- Соль - 1 ч.л.
Как приготовить тушеную капусту с сердечками
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Куриные сердечки очистить от плёнок, разрезать пополам, посолить, поперчить и перемешать.
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Лук репчатый очистить и измельчить.
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Выложить лук на сковороду с маслом и обжарить до полуготовности.
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К луку добавить сердечки.
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Обжаривать всё вместе в течение 10 минут.
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Капусту нашинковать тонкой соломкой, посолить, помять руками и оставить на 10 минут.
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В сковороду добавить капусту, томатную пасту, 150 мл кипячёной воды и перемешать.
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Сковороду закрыть крышкой, и тушить капусту с сердечками на слабом огне до мягкости капусты.
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Тушеная капуста с куриными сердечками готова!
Приятного аппетита!
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