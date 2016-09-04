Такого рецепта не нашла. В этом году такой вариант пробую впервые. Поделилась им со мной знакомая. Помидоры получаются, как свежие. Попробуйте и такой вариант. Легко и быстро.

Описание: Такого рецепта не нашла. В этом году такой вариант пробую впервые. Поделилась им со мной знакомая. Помидоры получаются, как свежие. Попробуйте и такой вариант. Легко и быстро.

Ингредиенты для ""Живые помидоры" на зиму":

Рецепт ""Живые помидоры" на зиму":

Помидоры,перец,укроп моем. Готовим баночку. У меня была литровая. Помидоры режем дольками.Перец кольцами. Чеснок кружочками. Укроп измельчаем.

Складываем слоями в банку - помидоры, перец, чеснок, снова помидоры, и так до верха.

Когда банка наполнится, закрываем крышкой и ставим стерилизоваться на 15мин. в кастрюлю с водой. Ничем помидоры заливать не нужно!!!Соли и специй тоже не класть.

По истечении 15 мин. кипения вынимаем банку и ставим под одеяло до остывания.Зимой будете кушать почти свеженькие помидорчики! Приятного аппетита!