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Маринованные овощи в банке

Маринованные овощи в банке

Первые холода уже настигли нас, поэтому резко захотелось сменить свежие овощи на маринованные. Но ведь зимние закрутки доставать еще рано! Именно поэтому я научилась готовить быстрые овощи в банке. Дел на 20 минут, а на следующий день уже отличная осенняя закуска готова!

Для приготовления маринованных овощей в банке лучше всего использовать терку для корейской моркови. Но если у вас такой нет, не расстраивайтесь: натрите овощи на обычную мелкую терку. На вкус это никак не повлияет.

Маринованные овощи в банке

Ингредиенты

Капуста белокочанная 1,5 кг
Свекла 1 шт.
Морковь 1 шт.
Чеснок 1 шт.
Вода 1,4 л
Сахар 150 г
Соль 3 ст. л.
Уксус 100 мл
Лавровый лист 2 шт.
Перец душистый 5 шт.
Черный перец (горошком) 5 шт.

Приготовление

  1. Нарежьте капусту крупными кубиками, а морковь и свеклу натрите на терке.Маринованные овощи в банке
  2. Для того, чтобы приготовить маринад, смешайте в воде сахар, соль, лавровый лист и оба вида перца. Доведите смесь до кипения и варите еще 1 минуту. После этого влейте уксус 9%.Маринованные овощи в банке
  3. Выложите в банку капусту, морковь, свеклу, рубленый чеснок, снова капусту, свеклу и чеснок. Хорошенько прижимайте каждый слой.Маринованные овощи в банке
  4. Залейте овощи маринадом и дайте остыть. Отправьте банку в холодильник на 1 день.

Такой овощной салат в банке отлично подойдет к любому гарниру: картошке, рису, гречке, овощам.

Закуска получается не только вкусной, но и очень красивой. Конечно, ведь в ней столько красок! Отличное воспоминание о летних днях на осеннем столе.

 

 

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