Маринованные овощи в банке

Первые холода уже настигли нас, поэтому резко захотелось сменить свежие овощи на маринованные. Но ведь зимние закрутки доставать еще рано! Именно поэтому я научилась готовить быстрые овощи в банке. Дел на 20 минут, а на следующий день уже отличная осенняя закуска готова!
Для приготовления маринованных овощей в банке лучше всего использовать терку для корейской моркови. Но если у вас такой нет, не расстраивайтесь: натрите овощи на обычную мелкую терку. На вкус это никак не повлияет.
Ингредиенты
|Капуста белокочанная
|1,5 кг
|Свекла
|1 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Чеснок
|1 шт.
|Вода
|1,4 л
|Сахар
|150 г
|Соль
|3 ст. л.
|Уксус
|100 мл
|Лавровый лист
|2 шт.
|Перец душистый
|5 шт.
|Черный перец (горошком)
|5 шт.
Приготовление
- Нарежьте капусту крупными кубиками, а морковь и свеклу натрите на терке.
- Для того, чтобы приготовить маринад, смешайте в воде сахар, соль, лавровый лист и оба вида перца. Доведите смесь до кипения и варите еще 1 минуту. После этого влейте уксус 9%.
- Выложите в банку капусту, морковь, свеклу, рубленый чеснок, снова капусту, свеклу и чеснок. Хорошенько прижимайте каждый слой.
- Залейте овощи маринадом и дайте остыть. Отправьте банку в холодильник на 1 день.
Такой овощной салат в банке отлично подойдет к любому гарниру: картошке, рису, гречке, овощам.Закуска получается не только вкусной, но и очень красивой. Конечно, ведь в ней столько красок! Отличное воспоминание о летних днях на осеннем столе.
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