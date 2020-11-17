Морская капуста или ламинария: полезные свойства, противопоказания и вкусные рецепты

Морская капуста (или ламинария) может быть одновременно и дополнением к основному блюду, и отдельным лакомством, которое обязательно должно присутствовать на вашем столе, если вы заботитесь о своем здоровье.

Морская капуста - блюдо, особенно полезное для нашего сердца. Продукт укрепляет стенки сосудов и эффективно снижает уровень хотестерина в крови.

В ней содержится много жирных полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6, которые необходимы для полноценной жизнедеятельности человека. Обычно их получают из рыбы. Кстати, они же предотвращают атеросклероз сосудов.

Морская капуста

​​​​​​Морская капуста благотворно влияет на пищеварительные процессы. Кишечные бактерии расщепляют клетчатку, которой в этом лакомстве в избытке, и таким образом оздоравливают кишечник.

В продукте содержатся полезные микроэлементы: фосфор, калий, йод, ферум, натрий и магний. Благодаря йоду у нас правильно работает щитовидная железа, натрий и калий стабилизируют кислотно-щелочной баланс, железо (ферум) предупреждает анемию.

Ламинария - настоящий кладезь витаминов: в ней есть все полезные вещества, от А до Е включительно.

Морская капуста

Кроме того, в продукте содержатся стерины: они снижают концентрацию холестерина в крови, разжижают ее, а значит - защищают нас от тромбов.

Виды готовой ламинарии

В продаже морская капуста встречается в трех видах: она бывает сушеной, соленой и маринованной, а также замороженной. Так какую из них выбрать?

Чаще всего в магазинах морская капуста встречается в маринованном виде в банках. Такой продукт термически обработан и приправлен специями. В таком виде ламинария готова к немедленному употреблению.

Реже ламинария продается в свежем виде, поскольку у нее весьма небольшой срок хранения. Еще один вариант – замороженная ламинария, из которой получается вкусная запеканка.

Рецепт запеканки из замороженной морской капусты

Ингредиенты:

500 г ламинарии;

2 яйца;

80 г коровьего масла;

Лимон;

Соль.

Пошаговое руководство по приготовлению

1.Для начала сварите капусту в двух-трех водах (см описание процесса варки ниже).

2. Обжарьте морскую капусту с маслом до размягчения. Переложите продукт в жаропрочную форму.

3.Взбейте яйца и залейте ими ламинарию. Посолите.

4.Поставьте форму в уже нагретую духовку и пеките 1/3 часа.

5. Растопите сливочное масло, очистите лимон и разбейте его на дольки.

6. Достаньте из духовки запеканку, полейте маслом и разложите лимон на ее поверхности. Приятного аппетита!

Обработка свежей морской капусты

Свежую морскую капусту обычно варят. Для этого водоросли заливают холодной водой, а когда она закипает, воду через 5 минут сливают и меняют. Когда она закипает снова, ждут 5 минут и гасят огонь. Сваренную ламинарию промывают в холодной воде и остужают. Ее используют для приготовления различных блюд, часто в качестве гарнира.

Сушеная ламинария

Кроме того, на прилавках можно встретить сушеную ламинарию. Кстати, именно она считается наиболее полезной: в ней совсем нет влаги, зато сохранены все полезные микроэлементы и витамины. Именно сушеная ламинария рекмендована при заболеваниях щитовидной железы, нарушении обмена веществ. Втаком виде дары моря следует употреблять, чтобы вывести холестерин и не дать образоваться опасным бляшкам. Кроме того, сушеная водоросль значительно улучшает состояние кожи и увлажняет ее, укрепляет клетки и стимулирует их восстановление, выводит из организма отложения солей и тяжелые металлы.

Противопоказания к употреблению ламинарии

Несмотря на очевидную пользу, можно назвать ряд противопоказаний к употреблению морской капусты.

Так, от продукта следует воздержаться людям, страдающим от нефрита, туберкулеза, диатеза, фурункулеза и крапивницы. Ламинария под запретом при гастрите и панкреатите – эта водоросль раздражает слизистую оболочку печени и желудка.

Как употреблять сушеную ламинарию

Сушеные водросли выпускаются в виде таблеток, порошков или высушенных слоевищ, которые продают пачками по 50 и 100 г. Слоевищем называют тело морских водорослей, состоящее из миллионов и миллиардов многослойно расположенных клеток.

Если вы хотите похудеть с помощью сушеной ламинарии, залейте 100 мл кипятка 1 чайную ложку продукта, накройте емкость крышкой и дайте смеси настояться. Употребляйте напиток по полстакана 3 раза в сутки до еды.

Сушеная морская капуста – отличная добавка для холодных блюд или ингредиент для легких супов.

Готовится она следующим образом: 1 стакан сухого продукта засыпают в кастрюлю и заливают 800 мл теплой воды. Накрыв емкость крышкой, оставляют на 1 час. Затем набухший продукт промывают холодной и водой и добавляют в блюдо по вкусу.

Из сушеных водрослей получается отличный экзотический салат.

Рецепт салата из сушеной ламинарии

Вам потребуется:

по 2 большие горсти водорослей ламинария и вакаме

по 4 горсти красных и зеленых соленых водорослей тосака

200 г корня дайкона

сладкий красный перец для украшения

Для заправки

3 см свежего корня имбиря

2 ст. л. сырых кунжутных семян

щепотка черного кунжута

4 ст. л. рисового уксуса

2 ст. л. темного кунжутного масла

1 ст. л. темного соевого соуса

1 ст. л. бульона из даши-но-мото

щепотка острого красного перца

Пошаговое руководство:

Шаг 1

Для заправки имбирь натрите на мелкой терке. Кунжут растолките как можно мельче в ступке или смелите в кофемолке в порошок. Смешайте все жидкие ингредиенты заправки, всыпьте кунжутный порошок, добавьте имбирь, черный кунжут и острый красный перец, тщательно перемешайте.

Шаг 2

Сушеные водоросли замочите по отдельности в холодной воде из соотношения 1 часть водорослей к 6 частям воды. Оставьте для набухания на 7–10 мин. Затем откиньте на дуршлаг и обсушите.

Шаг 3

Соленые водоросли положите в дуршлаг и поставьте под холодную проточную воду, пока вся соль не вымоется, примерно на 10 мин. Обсушите.

Шаг 4

Дайкон нарежьте очень тонкой соломкой (можно использовать корейскую терку). Отрежьте от сладкого красного перца несколько полосок. Выложите все водоросли по отдельности на тарелку, в центр уложите горку дайкона, украсьте сладким перцем. Подавайте немедленно с заправкой, выложенной в маленькие мисочки.

Ламинария в народной медицине

Морская капуста часто входит в различные настойки и отвары.

Например, от запора можно избавиться следующим образом: залить 150 мл горячей воды 1 чайную ложку водорослевого порошка, настоять 1 час, процедить и пить в охлажденном виде перед сном.

Если вы страдаете атеросклерозом, засыпьте в керамическую или стеклянную тару 1 столовую ложку порошка ламинарии, добавьте 100 мл кипятка. Накройте емкость крышкой и подождите 2-3 часа. Полученный объем применяйте в течение дня – в 3 приема. Курс лечения – 1 месяц.

Интересные факты о ламинарии

Всего 30-40 г свежей ламинарии обеспечат вас суточной нормой йода, необходимой для полноценной работы организма.

Ламинария - место "прописки" многих морских беспозвоночных существ.

Длина слоевища Ламинарии японской может достигать 12 метров! Максимальная плотность поселения водоросли отмечена у берегов островов Курильской гряды: на каждый квадратный метр там приходится до 140 кг морской капусты.

Морские ежи - главные враги ламинарии: они объедают молодую поросль растения, порой уничтожая его на 85%.

В Японии можно найти сладости из ламинарии.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!

Первыми морскую капусту оценили китайцы и японцы в далеком XIII веке. Ламинарию величали морским женьшенем: древним лекарям было известно, что этот продукт позволяет быстро восстановить силы и даже продлить молодость. Поэтому капусту в огромных количествах поставляли в императорский дворец.