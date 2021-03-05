Коктейль из морепродуктов в белом вине

Это блюдо вовремя придет на помощь, если вам захочется разнообразить свое меню чем-нибудь новым, пикантным и легким. Креветки, мидии и кальмары, слегка протушенные в белом вине с чесноком и сливочным маслом, приобретают интересный вкус и богатый аромат, способный покорить практически любого. В качестве гарнира здесь можно подать хлеб. которым будет очень вкусно вымокать оставшиеся соки из тарелки.
Ингредиенты на 4 порции:
Основа
- мидии200 грамм
- очищенные креветки400 грамм
- средняя тушка кальмара1 шт.
- чеснок3 зубчик
- луковица средняя1 шт.
- белое сухое вино200 мл.
- сливочное масло30 грамм
- соль и белый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
Морепродукты размораживаем, креветки очищаем, кальмара нарезаем соломкой.
В сковороде на сливочном масле слегка обжариваем мелко нарезанный лук и чеснок.
Добавляем в сковороду морепродукты, посыпаем белым перцем по вкусу и обжариваем в течение 5-7 минут постоянно помешивая.
Вливаем к морепродуктам стакан белого вина и тушим около 5 минут.
В конце добавляем немного нарубленной петрушки.
Подаем с долькой лимона.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии