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Коктейль из морепродуктов в белом вине

Коктейль из морепродуктов в белом вине

Это блюдо вовремя придет на помощь, если вам захочется разнообразить свое меню чем-нибудь новым, пикантным и легким. Креветки, мидии и кальмары, слегка протушенные в белом вине с чесноком и сливочным маслом, приобретают интересный вкус и богатый аромат, способный покорить практически любого. В качестве гарнира здесь можно подать хлеб. которым будет очень вкусно вымокать оставшиеся соки из тарелки.

Ингредиенты на 4 порции:

Основа

  • мидии
    200 грамм
  • очищенные креветки
    400 грамм
  • средняя тушка кальмара
    1 шт.
  • чеснок
    3 зубчик
  • луковица средняя
    1 шт.
  • белое сухое вино
    200 мл.
  • сливочное масло
    30 грамм
  • соль и белый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Морепродукты размораживаем, креветки очищаем, кальмара нарезаем соломкой.
В сковороде на сливочном масле слегка обжариваем мелко нарезанный лук и чеснок.

Коктейль из морепродуктов в белом вине

Добавляем в сковороду морепродукты, посыпаем белым перцем по вкусу и обжариваем в течение 5-7 минут постоянно помешивая.

Коктейль из морепродуктов в белом вине

Вливаем к морепродуктам стакан белого вина и тушим около 5 минут.

Коктейль из морепродуктов в белом вине

В конце добавляем немного нарубленной петрушки.

Подаем с долькой лимона.

Коктейль из морепродуктов в белом вине

Приятного аппетита!

 

 

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