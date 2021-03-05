Коктейль из морепродуктов в белом вине

Это блюдо вовремя придет на помощь, если вам захочется разнообразить свое меню чем-нибудь новым, пикантным и легким. Креветки, мидии и кальмары, слегка протушенные в белом вине с чесноком и сливочным маслом, приобретают интересный вкус и богатый аромат, способный покорить практически любого. В качестве гарнира здесь можно подать хлеб. которым будет очень вкусно вымокать оставшиеся соки из тарелки.

Ингредиенты на 4 порции:

Основа

мидии 200 грамм

очищенные креветки 400 грамм

средняя тушка кальмара 1 шт.

чеснок 3 зубчик

луковица средняя 1 шт.

белое сухое вино 200 мл.

сливочное масло 30 грамм

соль и белый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Морепродукты размораживаем, креветки очищаем, кальмара нарезаем соломкой.

В сковороде на сливочном масле слегка обжариваем мелко нарезанный лук и чеснок.

Добавляем в сковороду морепродукты, посыпаем белым перцем по вкусу и обжариваем в течение 5-7 минут постоянно помешивая.

Вливаем к морепродуктам стакан белого вина и тушим около 5 минут.

В конце добавляем немного нарубленной петрушки.

Подаем с долькой лимона.

Приятного аппетита!