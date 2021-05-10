3 необычных салата с консервированным ананасом: выглядят красиво, на вкус бесподобны

Ананас идеально сочетается с мясными продуктами и нередко используется в различных салатах. Несколько простых рецептов закусок подойдут как для праздничного стола, так и на случай прихода внезапных гостей.

С мясом и огурчиками

Это блюдо удивит не только вкусом, но и быстрым приготовлением. Салат получается довольно сытным из-за большого содержания белка.

Из продуктов понадобится:

отварное мясо (свинина или говядина) — 400 г; маринованные огурцы — 2 шт.; ананас — 250 г; зеленый лук — несколько перьев; майонез — 2ст. л.; сухари с мясным вкусом — 50 г; соль и перец.

Нарежьте все продукты кубиками одинакового размера. Дайте маринованным огурцам немного полежать, чтобы стекла лишняя жидкость.

Только потом смешивайте их с остальными ингредиентами. Добавьте соль, перец, мелко нарезанный лук и заправьте майонезом. Сухари кладите перед самой подачей на стол, иначе они станут мягкими и испортят вкус блюда.

Данное угощение можно красиво подать на листьях салата или уложить в готовые тарталетки порционно.

С курицей и черносливом

Идеальное сочетание курицы и чернослива давно используется в кулинарии. А в этом салате вкус усиливается за счет экзотического плода и кукурузы.

Потребуется:

отварная грудинка — 300 г; сушеный чернослив — 300 г; консервированная кукуруза — 200 г; ананас — 200 г; майонез — 2 ст. л.; укроп — несколько веточек; соль.

Грудинку отварите в подсоленной воде, охладите и порежьте на некрупные кусочки. Чернослив предварительно нужно замочить в воде, а после обсушить и тоже измельчить. Ананас нарежьте кубиками.

Салат собирается слоями. Его можно подавать как на общем блюде, так и порционно в креманках, что не только красиво выглядит, но и очень удобно.

Первым слоем кладете курицу. Вторым — кукурузу. Третьим — чернослив. И последним — ананас. Каждый слой смазывается небольшим количеством майонеза. Украсьте блюдо веточками укропа и подавайте к столу.

С копченой курицей и кукурузой

Эта закуска вызывает аппетит и видом, и запахом. Кроме идеального сочетания копченой курицы с сочным фруктом, яркий вкус подчеркнет пикантная заправка.

Для салата потребуется:

копченая грудинка — 200 гр.; ананас — 200 г; кукуруза — 150 г; огурцы — 2 шт.; сметана — 5 ст. л.; горчица — 0,5 ч. л.; соль, перец.

Грудинку и ананас нарежьте одинаковыми кубиками, а огурцы — небольшими брусочками. Соедините все и посолите. Сметану, горчицу и душистый перец тщательно перемешайте и заправьте этим соусом продукты.

Уложите салат на блюдо в форме тропического фрукта, а из перьев лука сделайте листочки.