3 необычных салата с консервированным ананасом: выглядят красиво, на вкус бесподобны

Ананас идеально сочетается с мясными продуктами и нередко используется в различных салатах. Несколько простых рецептов закусок подойдут как для праздничного стола, так и на случай прихода внезапных гостей.
С мясом и огурчиками
Это блюдо удивит не только вкусом, но и быстрым приготовлением. Салат получается довольно сытным из-за большого содержания белка.
Из продуктов понадобится:
- отварное мясо (свинина или говядина) — 400 г;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- ананас — 250 г;
- зеленый лук — несколько перьев;
- майонез — 2ст. л.;
- сухари с мясным вкусом — 50 г;
- соль и перец.
Нарежьте все продукты кубиками одинакового размера. Дайте маринованным огурцам немного полежать, чтобы стекла лишняя жидкость.
Только потом смешивайте их с остальными ингредиентами. Добавьте соль, перец, мелко нарезанный лук и заправьте майонезом. Сухари кладите перед самой подачей на стол, иначе они станут мягкими и испортят вкус блюда.
Данное угощение можно красиво подать на листьях салата или уложить в готовые тарталетки порционно.
С курицей и черносливом
Идеальное сочетание курицы и чернослива давно используется в кулинарии. А в этом салате вкус усиливается за счет экзотического плода и кукурузы.
Потребуется:
- отварная грудинка — 300 г;
- сушеный чернослив — 300 г;
- консервированная кукуруза — 200 г;
- ананас — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- укроп — несколько веточек;
- соль.
Грудинку отварите в подсоленной воде, охладите и порежьте на некрупные кусочки. Чернослив предварительно нужно замочить в воде, а после обсушить и тоже измельчить. Ананас нарежьте кубиками.
Салат собирается слоями. Его можно подавать как на общем блюде, так и порционно в креманках, что не только красиво выглядит, но и очень удобно.
Первым слоем кладете курицу. Вторым — кукурузу. Третьим — чернослив. И последним — ананас. Каждый слой смазывается небольшим количеством майонеза. Украсьте блюдо веточками укропа и подавайте к столу.
С копченой курицей и кукурузой
Эта закуска вызывает аппетит и видом, и запахом. Кроме идеального сочетания копченой курицы с сочным фруктом, яркий вкус подчеркнет пикантная заправка.
Для салата потребуется:
- копченая грудинка — 200 гр.;
- ананас — 200 г;
- кукуруза — 150 г;
- огурцы — 2 шт.;
- сметана — 5 ст. л.;
- горчица — 0,5 ч. л.;
- соль, перец.
Грудинку и ананас нарежьте одинаковыми кубиками, а огурцы — небольшими брусочками. Соедините все и посолите. Сметану, горчицу и душистый перец тщательно перемешайте и заправьте этим соусом продукты.
Уложите салат на блюдо в форме тропического фрукта, а из перьев лука сделайте листочки.
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