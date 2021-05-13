Советский манник на кефире «3 стакана»

Во времена СССР был популярным пирог «3 стакана» или «Манник-3х-стаканник». Название он получил из-за количества ингредиентов, которые требовались для его приготовления – 1 стакан манной крупы, 1 стакан сахара и 1 стакан кефира. Пирог простой и вкусный, очень быстро готовится. Если вам кажется, что сахара здесь слишком много, его количество можно уменьшить, в советское время выпечка была действительно очень сладкой. По желанию в тесто можно добавить сухофрукты или ягоды, кондитерский мак и прочие добавки на свой вкус.

Ингредиенты:

кефир – 1 стакан (300 г)

сахар – 1 стакан (300 г)

манная крупа – 1 стакан (250 г)

яйцо – 1 шт.

масло сливочное – 50 г

сода – 1 ч.л. (5 г)

ванилин – 1 г (на кончике ножа)

соль – 2 г (1/3 ч.л.)

Манник на кефире 3 стакана – рецепт с фото:

Перед приготовлением манника включаем духовку разогреваться до 180 С.

Сливочное масло немного растапливаем в микроволновке, оно должно быть не полностью жидким, а просто стать размягченным.

Итак, в глубокую миску насыпаем все сыпучие ингредиенты – манку, сахар, соду, ванилин и соль. Перемешиваем их венчиком.

Теперь добавляем яйцо и размягченное сливочное масло. Снова хорошо размешиваем.

Наливаем кефир.

Перемешиваем тесто до однородного состояния.

Готовому тесту даем постоять 10-15 минут, манка должна немного набухнуть.

Форму для выпечки выстилаем пергаментом (дно и бока), можно дополнительно смазать бумагу маслом. Выливаем тесто и отправляем в разогретую духовку (180 С), выпекаем около получаса.

Готовность можно проверить с помощью шпажки, она должна оставаться сухой после прокалывания. Манник 3 стакана готов! Даем выпечке немного остыть, аккуратно освобождаем из формы и нарезаем порционными кусками.

Приятного аппетита!