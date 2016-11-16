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Шоколадные кексы с жидкой начинкой

кулинарный реактор,десерты,рецепты,сладкое и мучное,продукты

150г сливочного масла (или маргарин);

2 плитки темного шоколада;

6 яиц (из них 3 желтка);

сахарная пудра 50-100 г;

мука 100г;

руки из нужного места;

(можно добавить что-нибудь типа ванили или сиропа)

1) Кладем масло и шоколад (поломать на дольки) в микроволновку или кастрюлю на медленном огне;

2) вынимаем 3 желтка, можно переливать белок с желтком из одной половинки скорлупы в другую пока не останется один желток (из белка можно сделать бизе (но это сложно, так как замучаешься взбивать) или шарлотку);

3) смешиваем яйца (целые и желтки) с шоколадом и через сито (можно просто насыпать, если влом) добавляем сахар и муку, получится густая масса коричневого цвета;

кулинарный реактор,десерты,рецепты,сладкое и мучное,продукты

4) включаем печку на 200-250 градусов и запихиваем разлитую в формочки массу в неё, ждём 6-10 минут в зависимости от размера;;

Шоколадные кексы с жидкой начинкой

Всё готово! Добавляем мороженное и наслаждаемся!

Насчет фото, намного вкуснее, чем выглядит

кулинарный реактор,десерты,рецепты,сладкое и мучное,продукты

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шоколадНапиткиПудрадесертыВыпечкавкуснокулинариякексы
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