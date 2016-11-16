Шоколадные кексы с жидкой начинкой

150г сливочного масла (или маргарин);



2 плитки темного шоколада;



6 яиц (из них 3 желтка);



сахарная пудра 50-100 г;



мука 100г;



руки из нужного места;



(можно добавить что-нибудь типа ванили или сиропа)



1) Кладем масло и шоколад (поломать на дольки) в микроволновку или кастрюлю на медленном огне;



2) вынимаем 3 желтка, можно переливать белок с желтком из одной половинки скорлупы в другую пока не останется один желток (из белка можно сделать бизе (но это сложно, так как замучаешься взбивать) или шарлотку);



3) смешиваем яйца (целые и желтки) с шоколадом и через сито (можно просто насыпать, если влом) добавляем сахар и муку, получится густая масса коричневого цвета;

4) включаем печку на 200-250 градусов и запихиваем разлитую в формочки массу в неё, ждём 6-10 минут в зависимости от размера;;

Всё готово! Добавляем мороженное и наслаждаемся!

Насчет фото, намного вкуснее, чем выглядит

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