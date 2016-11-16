Шоколадные кексы с жидкой начинкой

150г сливочного масла (или маргарин);
2 плитки темного шоколада;
6 яиц (из них 3 желтка);
сахарная пудра 50-100 г;
мука 100г;
руки из нужного места;
(можно добавить что-нибудь типа ванили или сиропа)
1) Кладем масло и шоколад (поломать на дольки) в микроволновку или кастрюлю на медленном огне;
2) вынимаем 3 желтка, можно переливать белок с желтком из одной половинки скорлупы в другую пока не останется один желток (из белка можно сделать бизе (но это сложно, так как замучаешься взбивать) или шарлотку);
3) смешиваем яйца (целые и желтки) с шоколадом и через сито (можно просто насыпать, если влом) добавляем сахар и муку, получится густая масса коричневого цвета;
4) включаем печку на 200-250 градусов и запихиваем разлитую в формочки массу в неё, ждём 6-10 минут в зависимости от размера;;
Всё готово! Добавляем мороженное и наслаждаемся!
Насчет фото, намного вкуснее, чем выглядит
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