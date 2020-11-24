Как вкусно приготовить курицу в мультиварке: 7 рецептов

Иметь дома помощника, который тушит, жарит, варит и даже запекает блюда практически без вашего участия, не прочь каждая хозяйка. Хорошо, что такое чудо-приспособление уже придумали! Мультиварка — универсальный прибор, который поможет быстро и просто приготовить ароматные блюда. Вам останется подготовить ингредиенты и выбрать правильную программу, остальное сделает умная техника. Как насчет запечь целиком нежную сочную курицу или быстро приготовить куриное филе вместе с гарниром в одной чаше? Поделимся рецептами в нашей новой подборке!

Курица в мультиварке с картофельным гарниром

Нет ничего трудного в том, чтобы пожарить птицу в мультиварке, а вот приготовить ее целиком, да еще и вместе с гарниром — задача посложнее. Но мультиварке все под силу. В качестве гарнира — картофель с яблоками и черносливом. Яблоки делают мясо еще более сочным, а чернослив придает особый пикантный вкус.

Ингредиенты:

курица — до 2 кг

картофель — 5–6 шт.

яблоки — 2 шт.

чернослив — 150 г

помидоры черри — 5 шт.

порошок карри — 1 ч. л.

красный молотый перец — 0,5 ч. л.

розмарин — 1–2 веточки

чеснок — 1–2 зубчика

соль — 1 ст. л.

майонез или жирная сметана — 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яблоки и картофель очистите от кожицы и нарежьте на кусочки средних размеров.

Соедените в миске с черносливом, мелкорубленным чесноком и майонезом, хорошо перемешайте. Если не любите аромат и вкус чеснока, исключите этот ингредиент.

2. Смешайте соль, перец и порошок карри. Курицу сполосните снаружи и изнутри, промокните бумажным полотенцем. Удалите лишний жир, натрите тушку специями.

3. Нафаршируйте курицу смесью из картофеля, яблок и чернослива. Кулинарной нитью закрепите ножки. Поместите тушку в чашу, а остаток начинки выложите вокруг птицы. Сверху — розмарин. Закройте мультиварку и включите режим выпечки на 60 мин. Воду не добавляйте, так как птица будет готовиться в собственном соку.

4. Спустя 60 минут осторожно переверните птицу на другой бок. Снова закройте мультиварку и включите режим выпечки еще на 1 час.

5. Готовую курицу подавайте на большом блюде, приятного аппетита!

Отбивные из куриной грудки с сыром

Куриная грудка — самое ценное мясо в птице, однако в вареном виде оно получается суховатым и пресным. Если вы приготовите диетические отбивные из белого мяса в мультиварке, то удивитесь, насколько сочным и мягким может быть обычное куриное филе.

Ингредиенты:

грудка куриная — 1 шт.

яйца куриные — 3 шт.

майонез или сметана — 3 ст. л.

сыр — 100 г

смесь специй для курицы — 1 щепотка

мука — 1 стакан

перец черный молотый — 1 щепотка

масло растительное для жарки — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Грудку нарежьте тонкими порционными ломтиками (слегка подмороженное мясо легче нарезается). Оставьте кусочки немного полежать до полной разморозки.

2. Аккуратно отбейте филе, положив кусочки между двумя слоями пищевой пленки.

3. Для кляра разбейте в миску яйца, добавьте майонез или сметану и щепотку черного перца, взбейте. Маленькими порциями введите муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Консистенция готового кляра должна быть, как тесто на оладьи.

4. Сыр натрите на крупной терке.

5. Активируйте режим выпечки, в чашу налейте немного масла, подождите 5 минут, чтобы чаша нагрелась. Поочередно обмакните ломтики мяса в кляр, выложите на дно чаши мультиварки. Между отбивными должно оставаться небольшое расстояние. На каждый кусочек положите сыр, а сверху — еще ложку кляра. Обжаривайте 4–5 минут, затем переверните отбивные и обжарьте с другой стороны до полной готовности.

6. Подавайте куриные отбивные горячими со свежими овощами и рисом.

Куриные крылышки в медово-горчичном соусе

Готовится это блюдо легко, а главное — быстро. По вкусу ничем не отличается от традиционных крылышек в духовке, только получается еще сочнее и с более насыщенным вкусом и ароматом. Единственное отличие — крылышки будут без поджаристой корочки.

Ингредиенты:

крылья курицы — 10 шт.

паста томатная — 1 ст. л.

мед — 1 ст. л.

горчица — 1 ст. л.

масло оливковое — 1 ст. л.

перец черный молотый — 1 щепотка

соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты, кроме крылышек, соедините вместе и перемешайте.

2. Крылья вымойте, обсушите, опустите в медового-горчичный соус, перемешайте и оставьте на 40–60 минут.

3. Выложите крылышки в чашу мультиварки, активируйте режим «Выпечка», готовьте в течение 45 минут с закрытой крышкой.

4. Спустя 30 минут откройте крышку, аккуратно переверните крылышки на другую сторону и готовьте еще 15 минут.

5. Подавайте горячими с любым гарниром.

Курица с макаронами

Для этого рецепта не нужно отваривать отдельно макароны и смешивать их с готовой курицей. Все можно приготовить в одной чаше, при этом макароны не слипнутся, а курица получится нежной и ароматной — идеальный вариант ужина для всей семьи.

Ингредиенты:

грудка куриная — 250 г

макароны твердых сортов — 200 г

лук — 1 шт.

помидоры — 2 шт.

зелень — 1 пучок

масло растительное — 10 г

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо на маленькие кусочки. В чашу мультиварки влейте масло, положите на дно курицу. Активируйте режим «Тушение», закройте крышку.

2. Спустя 15 минут добавьте к мясу нарезанные помидоры и зелень, перемешайте, тушите с закрытой крышкой еще 25 минут.

3. К почти готовому филе добавьте макароны из пачки, залейте водой примерно до половины высоты всех продуктов в чаше. Аккуратно все перемешайте и готовьте с закрытой крышкой примерно 15 минут.

Чахохбили из курицы

Это традиционное грузинское блюдо как будто изначально задумывалось для мультиварки, так как требует продолжительного тушения. Причем для предварительной обжарки курицы можно также использовать универсальный кухонных электроприбор.

Ингредиенты:

окорочка куриные — 4 шт.

помидоры — 6 шт.

лук — 2 шт.

чеснок — 4 зубчика

петрушка, кинза, базилик — по 1 веточке

сухое белое вино — 0,5 стакана

масло оливковое или подсолнечное — 3 ст. л.

шафран — 1 щепотка

приправа хмели-сунели — 0,5 ч. л.

соль — 1,5 ч. л.

перец черный молотый — 1 щепотка

Способ приготовления:

1. Курицу можно взять целую и нарезать ее на небольшие куски. Или использовать куриные окорочка.

2. Активируйте режим «Жарка». Разогрейте масло, обжарьте мясо под закрытой крышкой, периодически переворачивая, примерно раз в 15 минут.

3. Пока птица готовится, подготовьте другие ингредиенты: лук и помидоры нарежьте кубиками, измельчите чеснок и зелень.

4. Положите лук в мультиварку, смешайте с мясом, обжарьте. Добавьте чеснок и помидоры, влейте вино. Все это продолжайте делать на программе «Жарка».

5. Смените режим «Жарка» на «Тушение» и готовьте блюдо в течение 60 минут с закрытой крышкой. За 10 минут до готовности добавьте зелень и специи.

6. Курица буквально тает во рту, мясо легко отделяется от кости, а соус получается очень вкусным и ароматным.

Куриная печень под сметанным соусом

Нежная печень птицы в соусе из сметаны — очень полезное блюдо как для взрослых, так и для детей. При этом, готовя ее в мультиварке, вы сохраняете максимальное количество питательных веществ, содержащихся в свежей печени.

Ингредиенты:

куриная печень — 0,5 кг

сметана — 4 ст. л.

лук — 1 шт.

шампиньоны — 200 г

мука — 0,5 стакана

вода — 1 стакан

растительное масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень очистите от жилок и пленки, промойте водой, нарежьте на маленькие кусочки. Лук нарежьте полукольцами, шампиньоны — на половинки.

2. Дно мультиварки смажьте растительным маслом, положите грибы и лук. Активируйте режим «Выпечка» и готовьте лук и грибы в течение 5–7 минут.

3. Добавляем печень, посолите, готовьте в этом же режиме еще 8–10 минут. Периодически помешивайте.

4. Пока печень готовится, соедините муку с водой и сметаной, добавьте перец, соль, специи. Залейте полученным соусом печень, поставьте режим «Тушение» и готовьте еще 60 минут.

5. Печень в мультиварке получается очень нежной, приятного аппетита!

Куриные котлеты на пару

Приготовленные на пару́ блюда по праву считаются одними из самых полезных. Куриные котлеты получаются невероятно нежными и вкусными, особенно хорошо они сочетаются с овощами на пару и любимым соусом.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

черствый белый хлеб — 4 кусочка

молоко — 0,5 стакана

яйца куриные — 1 шт.

растительное масло — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, обсушите. Сделайте фарш с помощью мясорубки.

2. Хлебный мякиш размочите в молоке, затем слегка отожмите. Лук и морковь очистите и очень мелко нарежьте.

3. Включите режим «Жарка», разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук и морковь.

4. Смешайте в миске куриный фарш, хлеб, обжаренный лук, морковь и яйцо. Приправьте солью и перцем. Тщательно вымесите фарш. Влажными руками сделайте из фарша небольшие котлетки.

5. Возьмите специальную емкость для варки на пару, поместите на нее котлеты. В чашу мультиварки налейте воду, включите режим «Варка на пару» и готовьте котлеты 20 минут.

6. Блюдо получается очень диетическим. Такие котлеты можно подавать, например, детям с любимым гарниром и соусом!

А у вас есть мультиварка? Какие блюда любите в ней готовить?