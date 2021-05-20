Крем-суп из моркови с имбирем

У меня творческий кризис, походу. Минут пятнадцать просидела над описанием, не могу из себя ничего выдавить( Благо, на блюдах и съемках это не сказывается, на это у меня всегда есть вдохновение (тьфутьфу)

Заказ в магаз:

Морковь - 1,5 кг

Лук репчатый - 150 гр

Имбирь корень - 30 гр

Чеснок - 4 зуб

Тимьян - 0,5 ч.л.

Тимьян - 0,5 ч.л. Вода - 1,2 л

Сливки 20% - 200 мл

Масло оливковое - 15 мл

Паприка - 0,5 ч.л.

Семечки тыквенные

1. Очищаем лук, чеснок, имбрирь и морковь

2. Режем их крупно, чеснок оставляем целым

3. Складываем все овощи на противень или в форму, поливаем маслом, добавляем тимьян, солим, перчим

4. Накрываем фольгой, отправляем в духовку. Готовим при 180 градусах 50-60 минут

5. Перекладываем овощи в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения

6. По готовности пробиваем блендером, добавляем сливки и доводим до кипения. Солим, перчим

7. Украшаем семенами тыквы и паприкой

8. ...

9. Profit!