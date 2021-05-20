Крем-суп из моркови с имбирем

У меня творческий кризис, походу. Минут пятнадцать просидела над описанием, не могу из себя ничего выдавить( Благо, на блюдах и съемках это не сказывается, на это у меня всегда есть вдохновение (тьфутьфу)
Заказ в магаз:
- Морковь - 1,5 кг
- Лук репчатый - 150 гр
- Имбирь корень - 30 гр
- Чеснок - 4 зуб
Тимьян - 0,5 ч.л.
- Вода - 1,2 л
- Сливки 20% - 200 мл
- Масло оливковое - 15 мл
- Паприка - 0,5 ч.л.
- Семечки тыквенные
1. Очищаем лук, чеснок, имбрирь и морковь
2. Режем их крупно, чеснок оставляем целым
3. Складываем все овощи на противень или в форму, поливаем маслом, добавляем тимьян, солим, перчим
4. Накрываем фольгой, отправляем в духовку. Готовим при 180 градусах 50-60 минут
5. Перекладываем овощи в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения
6. По готовности пробиваем блендером, добавляем сливки и доводим до кипения. Солим, перчим
7. Украшаем семенами тыквы и паприкой
8. ...
9. Profit!
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