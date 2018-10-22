Грибной крем-суп с чесночными сухариками

Он по-настоящему грибной, очень насыщенный и сливочный. На первое место выходят грибы, предварительно обжаренные до карамельного цвета со сливочным маслом, чесноком и тимьяном.
Затем, следует многообразие сливочных вкусов – жирных сливок и сыра. Завершающей нотой и акцентом выступают здесь сухарики – хрустящие, ароматные, с запахом чеснока и черного перца. Идеальное дополнение!
Ингредиенты:
- 1,5 л воды
- Черный перец (горошек) – 5-7 шт
- Лавровый лист – 1 шт
- Морковь 50-70 г ( 1 шт)
- Чеснок – 4 зуб
- Лук – 1, 5 шт средних размеров
- Сливочное масло - 20-30 г (для обжаривания грибов)
- Шампиньоны – 400-500 г
- Плавленый сыр – 180 г ( у меня это 1 упаковка)
- Сливки 20 % - 100 г
- Тимьян - несколько листиков
Приготовление:
- Овощной бульон поставить на плиту. В него же добавить несколько горошин черного перца, маленький листик лаврового листа и одну небольшую луковицу.
- Тем временем, нарезать грибы пластинами, или на 4 части.
- Лук, морковь, чеснок мелко нарезать.
- На сковороде со сливочным маслом обжарить до прозрачного состояния овощи. Сначала лук, затем морковь, и на последнем этапе, несколько секунд чеснок и тимьян.
- Отправить поджарку к бульону.
- На ту же сковороду, где обжаривались овощи добавить грибы.
Здесь, маленькое отступление. Раньше, я всегда готовила грибы небольшими порциями, чтобы они быстро обжарились и не начинали вариться. Давала образоваться румяной корочке. Но сейчас, вывела для себя новый метод, по которому грибы получаются волшебными, очень интенсивными по вкусу, даже если это простой, неказистый шампиньон.
Для этого - все грибы, сразу же забросить на сковороду со сливочным маслом. Сразу же посолить и поперчить. Убавить огонь на минимальный и накрыть крышкой.
По началу, никакого аромата вы не почувствуете, но постепенно жидкость, которая выделилась из грибов, начнет испаряться. Вы услышите «шкварчание». Не снимайте с огня, просто время от времени помешивайте. Ваша цель – добиться красивого карамельного, поджаристого цвета у грибов.
Таким методом, весь вкус грибов концентрируется в них же. Они получаются очень насыщенными и яркими. Совсем не водянистыми, красивыми как на вид, так и на цвет.
7. После обжарки грибов, как уже говорила ранее, я не забрасываю их все в суп, так как хочу сохранить какую-то часть целыми кусочками. Для этого 1/3 грибов перекладываю в отдельную емкость. Остальные же отправляю в бульон.
8. Теперь необходимо ввести в суп сливки и плавленый сыр. Сливки могут свернуться, если их влить сразу же в горячую жидкость. Для того, чтобы этого избежать, с помощью половника отлить немного бульона в отдельную посуду. В неё же частями ввести плавленый сыр, каждый раз хорошо перемешивая.
9. Затем, к сыру добавить сливки, и вернуть эту смесь в основной бульон к грибам и овощам.
10. Так, суп должен повариться около 30 минут.
11. По истечению указанного времени, нужно пробить суп с помощью погружного или стационарного блендера.
Я предпочитаю, чтобы суп был гладким, без комочков, с максимально возможной однородной структурой. По этой причине, перебитый суп, пропускаю через сито. Процесс долгий, но для меня необходимый.
12. После этого, добавляю к нему заранее отложенные грибы, и даю потомиться ещё 30 минут.
Чесночные сухарики:
Для меня наилучшим дополнением к грибному супу, являются чесночные сухарики.
Их приготовление занимает несколько минут. Но дает возможность супу раскрыть по максимуму свой потенциал - дополняет и подчеркивает насыщенный вкус, влечет своим чесночным ароматом.
Для приготовления потребуется:
- Чеснок – 2-3 зуб
- Белый пшеничный хлеб (свежий) – несколько ломтиков
- Оливковое масло(лучшее, что у вас имеется. Ароматное) – 1 ст. л
- Свежемолотый черный перец
Приготовление:
- Мякишь хлеба отделить от корки, и нарезать небольшими кубиками.
- Чеснок мелко порубить ножом.
- На разогретую сковороду капнуть немного хорошего оливкового масла.
- Туда же забросить сухарики. Жарить их на среднем огне, время от времени помешивая, до необходимого цвета.
- После, выключить нагрев, снять сковороду с плиты и добавить весь чесноки немного черного перца. Быстро перемешать.
Подавать грибной суп с сухариками. Можно посыпать сверху пряным, интенсивным по вкусу, насыщенным, терпким сыром ( я предпочитаю "Parmesan" )
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