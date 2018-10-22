Грибной крем-суп с чесночными сухариками

Он по-настоящему грибной, очень насыщенный и сливочный. На первое место выходят грибы, предварительно обжаренные до карамельного цвета со сливочным маслом, чесноком и тимьяном.

Затем, следует многообразие сливочных вкусов – жирных сливок и сыра. Завершающей нотой и акцентом выступают здесь сухарики – хрустящие, ароматные, с запахом чеснока и черного перца. Идеальное дополнение!



Ингредиенты:

1,5 л воды

Черный перец (горошек) – 5-7 шт

Лавровый лист – 1 шт

Морковь 50-70 г ( 1 шт)

Чеснок – 4 зуб

Лук – 1, 5 шт средних размеров

Сливочное масло - 20-30 г (для обжаривания грибов)

Шампиньоны – 400-500 г

Плавленый сыр – 180 г ( у меня это 1 упаковка)

Сливки 20 % - 100 г

Тимьян - несколько листиков

Приготовление:

Овощной бульон поставить на плиту. В него же добавить несколько горошин черного перца, маленький листик лаврового листа и одну небольшую луковицу. Тем временем, нарезать грибы пластинами, или на 4 части. Лук, морковь, чеснок мелко нарезать. На сковороде со сливочным маслом обжарить до прозрачного состояния овощи. Сначала лук, затем морковь, и на последнем этапе, несколько секунд чеснок и тимьян. Отправить поджарку к бульону. На ту же сковороду, где обжаривались овощи добавить грибы.

Здесь, маленькое отступление. Раньше, я всегда готовила грибы небольшими порциями, чтобы они быстро обжарились и не начинали вариться. Давала образоваться румяной корочке. Но сейчас, вывела для себя новый метод, по которому грибы получаются волшебными, очень интенсивными по вкусу, даже если это простой, неказистый шампиньон.



Для этого - все грибы, сразу же забросить на сковороду со сливочным маслом. Сразу же посолить и поперчить. Убавить огонь на минимальный и накрыть крышкой.

По началу, никакого аромата вы не почувствуете, но постепенно жидкость, которая выделилась из грибов, начнет испаряться. Вы услышите «шкварчание». Не снимайте с огня, просто время от времени помешивайте. Ваша цель – добиться красивого карамельного, поджаристого цвета у грибов.

Таким методом, весь вкус грибов концентрируется в них же. Они получаются очень насыщенными и яркими. Совсем не водянистыми, красивыми как на вид, так и на цвет.

7. После обжарки грибов, как уже говорила ранее, я не забрасываю их все в суп, так как хочу сохранить какую-то часть целыми кусочками. Для этого 1/3 грибов перекладываю в отдельную емкость. Остальные же отправляю в бульон.

8. Теперь необходимо ввести в суп сливки и плавленый сыр. Сливки могут свернуться, если их влить сразу же в горячую жидкость. Для того, чтобы этого избежать, с помощью половника отлить немного бульона в отдельную посуду. В неё же частями ввести плавленый сыр, каждый раз хорошо перемешивая.

9. Затем, к сыру добавить сливки, и вернуть эту смесь в основной бульон к грибам и овощам.

10. Так, суп должен повариться около 30 минут.

11. По истечению указанного времени, нужно пробить суп с помощью погружного или стационарного блендера.

Я предпочитаю, чтобы суп был гладким, без комочков, с максимально возможной однородной структурой. По этой причине, перебитый суп, пропускаю через сито. Процесс долгий, но для меня необходимый.

12. После этого, добавляю к нему заранее отложенные грибы, и даю потомиться ещё 30 минут.



Чесночные сухарики:



Для меня наилучшим дополнением к грибному супу, являются чесночные сухарики.

Их приготовление занимает несколько минут. Но дает возможность супу раскрыть по максимуму свой потенциал - дополняет и подчеркивает насыщенный вкус, влечет своим чесночным ароматом.

Для приготовления потребуется:

Чеснок – 2-3 зуб

Белый пшеничный хлеб (свежий) – несколько ломтиков

Оливковое масло(лучшее, что у вас имеется. Ароматное) – 1 ст. л

Свежемолотый черный перец

Приготовление:

Мякишь хлеба отделить от корки, и нарезать небольшими кубиками. Чеснок мелко порубить ножом. На разогретую сковороду капнуть немного хорошего оливкового масла. Туда же забросить сухарики. Жарить их на среднем огне, время от времени помешивая, до необходимого цвета. После, выключить нагрев, снять сковороду с плиты и добавить весь чесноки немного черного перца. Быстро перемешать.

Подавать грибной суп с сухариками. Можно посыпать сверху пряным, интенсивным по вкусу, насыщенным, терпким сыром ( я предпочитаю "Parmesan" )



