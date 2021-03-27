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Взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны / Готовим вкуснейшие лепешки с начинкой

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Когда хочется вкусно позавтракать или перекусить, вспоминаю эти лепешки! Простая и вкусная начинка и тесто, которое можно приготовить с закрытыми глазами! Друзья, повторяйте на здоровье! Для вас старались!

Рецепт:

  • тесто:
    • молоко 200 мл (теплое)
    • яйца 2 шт
    • сахар 2 ч.лож
    • соль 1 ч.лож
    • мука 430 гр
    • сливочное масло 80 гр (растоплен.)
  • начинка:
    • зеленый лук
    • яйца 2 шт
    • картофель отварной 2-3 шт
    • соль, черный перец по вкусу

Тесто сегодня будет очень простое, бездрожжевое. Соединяем муку, яйца, молоко, соль, сахар. Добавляем растопленное сливочное масло. Всегда в морозильной камере держу масло для выпечки, растопить в микроволновке минутное дело.

Взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны / Готовим вкуснейшие лепешки с начинкой

Вымешиваем несколько минут, тесто получится мягким, маслянистым. Готовое тесто накройте пленкой (или полотенцем) и дайте немного отлежаться (отдохнуть), пока мы занимаемся начинкой.

Взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны / Готовим вкуснейшие лепешки с начинкой

Для начинки, хороший пучок зеленого лука нарезаем мелко. Лук, два яйца и щепотку соли взбиваем венчиком (можно поргружным блендером). Отварной картофель, пару штук, натрем на мелкой терке и добавляем в яичную смесь. Перемешали и начинка готова.

Взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны / Готовим вкуснейшие лепешки с начинкой

Тесто делим на восемь частей, формируем колобки. Каждую заготовку (колобок) раскатываем в тонкую лепешку. Жарим лепешки на сухой сковороде.

С одной стороны пол минуты, перевернули и добавили на один край начинку.

Взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны / Готовим вкуснейшие лепешки с начинкой

Сложили пополам и полученный "чебурек" обжариваем с обеих сторон (периодически переворачивая) до аппетитной золотистости.

Взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны / Готовим вкуснейшие лепешки с начинкой

Пока готовые лепешки еще горячие, смажьте их кусочком сливочного масла. И можно подавать, для завтрака или перекуса, лучше не придумаешь!

Взбейте зеленый лук с яйцом и вы останетесь довольны / Готовим вкуснейшие лепешки с начинкой

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.

 

 

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