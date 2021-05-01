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Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch)

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch)

Удивительный и необычный кулич приготовлен по рецепту из книги «Хлеб» серии Хорошая кухня. В эту книгу он, в свою очередь, попал из книги Grete Willinsky Kulinarische weltreise. В описании к рецепту говорится, что кулич выпекается в форме пирамиды, символизирующей место распятия Христа — Голгофу. Признаюсь, что до этого рецепта я никогда не встречала куличей такой формы, все они были цилиндрическими. Тщательный поиск в Интернете также не дал никаких сведений о пирамидальном русском куличе. Именно поэтому мне захотелось попробовать сделать этот нестандартный кулич, который может помочь внести разнообразие в традиционный пасхальный стол. Кулич получается очень сдобный, вкусный и красиво выглядит, привлекая к себе внимание на столе. К тому же его можно испечь без формы для цилиндрического кулича.

Ингредиенты

 

Изюм темный 150 г
Клюква сушеная 150 г
Молоко 250 мл
Цедра лимона 1 шт.
Яичный желток 5 шт.
Яйцо куриное 1 шт.
Мука пшеничная 1000 г

Дрожжи сухие быстродействующие		 15 г
Миндаль 100 г
Сахар (песок) 200 г
Сливочное масло 300 г
Соль ½ ч.л.
Шафран 1 ч.л.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 1)


Дрожжи сухие быстродействующие		 15 г
Мука пшеничная 300 г
Молоко 250 мл

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 1)

Сухие быстродействующие дрожжи смешайте с просеянной мукой, добавьте теплое молоко и замесите мягкое тесто.

Если дрожжи у вас простые, то сначала смешайте их с молоком, подождите пока оно вспенится, а затем добавляйте воду. Накройте миску с тестом и поставьте опару в теплое место на час, пока тесто не увеличится вдвое.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 2)

Сливочное масло 300 г
Сахар (песок) 200 г
Соль ½ ч.л.
Цедра лимона 1 шт.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 2)

Размягченное масло смешайте с сахаром, добавьте щепотку соли, лимонную цедру и взбейте добела.

А знаете ли вы, что:

Сладкосливочное масло готовится из сливок, а кислосливочное — из сметаны.

Ещё факт?

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 3)

Яичный желток 5 шт.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 3)

Масляную смесь соедините с яичными желтками и еще раз взбейте.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 4)

Шафран 1 ч.л.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 4)

Для жизнерадостного желтого цвета и особого аромата в рецепте используется шафран. Слишком много класть не нужно, чтобы аромат не был слишком интенсивным. Достаточно неполной чайной ложки.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 5)

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 5)

Перед добавлением шафрана в тесто растолките его в ступке.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 6)

Мука пшеничная 700 г
Изюм темный 150 г
Клюква сушеная 150 г
Миндаль 100 г

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 6)

Готовую опару смешайте с яично-масляной смесью и оставшейся мукой. Тщательно вымешайте тесто, добавьте добавьте изюм и орехи (в исходном рецепте 150г изюма и 150г коринки, но я взяла вместо половины изюма сушеную клюкву) и оставьте подходить на 2 часа.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 7)

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 7)

За 2 часа тесто должно существенно увеличиться в объеме и стать мягче.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 8)

Яйцо куриное 1 шт.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 8)

Раскатайте тесто на толщину пальца. Вырежьте круг диаметром 20 см, положите его на противень, смазанный сливочным маслом (или застеленный бумагой для выпечки). Затем вырежьте еще несколько кругов, каждый чуть меньшего размера, чем предыдущий. Укладывайте круги друг на друга в виде пирамиды. У меня осталась часть теста, поэтому я сделала небольшие булочки из остатков. После формовки оставьте кулич на 45 минут для расстойки, затем смажьте его взбитым яйцом.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 9)

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 9)

Поставьте кулич в духовку, разогретую до 220 градусов, и пеките 10-15 минут, затем убавьте температуру до 180 градусов и пеките еще 45 минут, пока кулич не станет золотисто-коричневым. Чтобы верх не подгорел, после уменьшения температуры прикройте кулич листом фольги.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 10)

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 10)

В исходном рецепте предлагалось обсыпать кулич перед выпечкой рубленым миндалем, но я этого не делала, а вместо этого посыпала готовый кулич сахарной пудрой.

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 11)

Русский пасхальный пирог — кулич (Kulitsch) (этап 11)

Перед нарезкой полностью остудите кулич. Подавайте его на праздничный стол в сопровождении кагора — традиционного церковного вина, прекрасно подходящего к пасхальному столу. Наш выбор пал на вино «Новый Афон». У него красивый насыщенный цвет и приятный вкус.

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