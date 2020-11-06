Рыба с сыром тофу

Рыбу я очень люблю в любом виде, но банальные рецепты уже надоели. Полгода назад подруга затащила меня в восточный ресторан, где я попробовала это потрясающее блюдо. Как хорошо, что повар был дружелюбным и рассказал, как готовится рыба с тофу. Теперь практикую в домашних условиях!
Безусловно, секрет этого блюда кроется в необычной технологии приготовления и пикантном соусе. А смесь острых перцев придает неожиданной пикантности. Такую рыбу вы точно еще не пробовали! Делюсь необычным рецептом приготовления карпа. Кстати, попробуйте вместо воды добавить пиво. Это придаст блюду вкуса и насыщенности.
Ингредиенты
|Карп
|1 шт.
|Имбирь
|100 г
|Зеленый лук
|100 г
|Зеленый перец
|30 г
|Красный перец
|40 г
|Сыр тофу
|250 г
|Яйцо
|1 шт.
|Кукурузный крахмал
|1 ст. л.
|Чеснок
|3 зуб.
|Томатный соус
|3 ст. л.
|Соевый соус
|2 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Подсолнечное масло
|по вкусу
|Кориандр
|по вкусу
Приготовление
- Очистите рыбу и нарежьте порционными кусочками. Добавьте немного соли и имбиря, перемешайте и оставьте на 10 минут.
- Слегка взбейте яйцо. Удалите из рыбы кусочки имбиря, влейте яйцо и всыпьте кукурузный крахмал. Хорошенько перемешайте.
- Нарежьте тофу на квадраты средней величины. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте тофу на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Переложите кусочки на тарелку.
- Выложите на сковороду с маслом рыбу и обжаривайте со всех сторон до готовности.
- Нарежьте белую часть зеленого лука, оставшийся имбирь и чеснок. Смешайте ингредиенты и обжарьте их в масле. Добавьте рыбу и тофу.
- Смешайте томатный и соевый соус, полейте остальные ингредиенты, добавьте немного воды и тушите 10 минут.
- Нарежьте зеленый и красный перцы, посыпьте блюдо и оставьте его еще на 2 минуты.
Теперь вы знаете, как приготовить карпа по-новому. В рецепте сразу чувствуется восточное влияние. Если блюдо получается слишком острым для вас, поэкспериментируйте с ингредиентами. Кстати, перец можно лишить такой сильной остроты, если очистить его от семян и промыть большим количеством воды.
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