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Рыба с сыром тофу

Рыба с сыром тофу

Рыбу я очень люблю в любом виде, но банальные рецепты уже надоели. Полгода назад подруга затащила меня в восточный ресторан, где я попробовала это потрясающее блюдо. Как хорошо, что повар был дружелюбным и рассказал, как готовится рыба с тофу. Теперь практикую в домашних условиях!

Безусловно, секрет этого блюда кроется в необычной технологии приготовления и пикантном соусе. А смесь острых перцев придает неожиданной пикантности. Такую рыбу вы точно еще не пробовали! Делюсь необычным рецептом приготовления карпа. Кстати, попробуйте вместо воды добавить пиво. Это придаст блюду вкуса и насыщенности.

Рыба с сыром тофу

Ингредиенты

Карп 1 шт.
Имбирь 100 г
Зеленый лук 100 г
Зеленый перец 30 г
Красный перец 40 г
Сыр тофу 250 г
Яйцо 1 шт.
Кукурузный крахмал 1 ст. л.
Чеснок 3 зуб.
Томатный соус 3 ст. л.
Соевый соус 2 ст. л.
Соль по вкусу
Подсолнечное масло по вкусу
Кориандр по вкусу

Приготовление

  1. Очистите рыбу и нарежьте порционными кусочками. Добавьте немного соли и имбиря, перемешайте и оставьте на 10 минут.Рыба с сыром тофу
  2. Слегка взбейте яйцо. Удалите из рыбы кусочки имбиря, влейте яйцо и всыпьте кукурузный крахмал. Хорошенько перемешайте.Рыба с сыром тофу
  3. Нарежьте тофу на квадраты средней величины. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте тофу на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
    Переложите кусочки на тарелку.Рыба с сыром тофу
  4. Выложите на сковороду с маслом рыбу и обжаривайте со всех сторон до готовности.Рыба с сыром тофу
  5. Нарежьте белую часть зеленого лука, оставшийся имбирь и чеснок. Смешайте ингредиенты и обжарьте их в масле. Добавьте рыбу и тофу.Рыба с сыром тофу
  6. Смешайте томатный и соевый соус, полейте остальные ингредиенты, добавьте немного воды и тушите 10 минут.Рыба с сыром тофу
  7. Нарежьте зеленый и красный перцы, посыпьте блюдо и оставьте его еще на 2 минуты.Рыба с сыром тофу

Теперь вы знаете, как приготовить карпа по-новому. В рецепте сразу чувствуется восточное влияние. Если блюдо получается слишком острым для вас, поэкспериментируйте с ингредиентами. Кстати, перец можно лишить такой сильной остроты, если очистить его от семян и промыть большим количеством воды.

 

 

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