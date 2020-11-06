Рыба с сыром тофу

Рыбу я очень люблю в любом виде, но банальные рецепты уже надоели. Полгода назад подруга затащила меня в восточный ресторан, где я попробовала это потрясающее блюдо. Как хорошо, что повар был дружелюбным и рассказал, как готовится рыба с тофу. Теперь практикую в домашних условиях!

Безусловно, секрет этого блюда кроется в необычной технологии приготовления и пикантном соусе. А смесь острых перцев придает неожиданной пикантности. Такую рыбу вы точно еще не пробовали! Делюсь необычным рецептом приготовления карпа. Кстати, попробуйте вместо воды добавить пиво. Это придаст блюду вкуса и насыщенности.

Ингредиенты

Карп 1 шт. Имбирь 100 г Зеленый лук 100 г Зеленый перец 30 г Красный перец 40 г Сыр тофу 250 г Яйцо 1 шт. Кукурузный крахмал 1 ст. л. Чеснок 3 зуб. Томатный соус 3 ст. л. Соевый соус 2 ст. л. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Кориандр по вкусу

Приготовление

Очистите рыбу и нарежьте порционными кусочками. Добавьте немного соли и имбиря, перемешайте и оставьте на 10 минут. Слегка взбейте яйцо. Удалите из рыбы кусочки имбиря, влейте яйцо и всыпьте кукурузный крахмал. Хорошенько перемешайте. Нарежьте тофу на квадраты средней величины. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте тофу на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Переложите кусочки на тарелку. Выложите на сковороду с маслом рыбу и обжаривайте со всех сторон до готовности. Нарежьте белую часть зеленого лука, оставшийся имбирь и чеснок. Смешайте ингредиенты и обжарьте их в масле. Добавьте рыбу и тофу. Смешайте томатный и соевый соус, полейте остальные ингредиенты, добавьте немного воды и тушите 10 минут. Нарежьте зеленый и красный перцы, посыпьте блюдо и оставьте его еще на 2 минуты.

Теперь вы знаете, как приготовить карпа по-новому. В рецепте сразу чувствуется восточное влияние. Если блюдо получается слишком острым для вас, поэкспериментируйте с ингредиентами. Кстати, перец можно лишить такой сильной остроты, если очистить его от семян и промыть большим количеством воды.