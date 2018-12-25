10 шикарных горячих блюд на Новый Год

В новогоднюю ночь хочется подарить сказку и волшебство не только деткам, которые с нетерпением ждут чуда. Подготовка к Новому году, она как уютный дом - состоит из разных важных частей. Одним таким "кирпичиком" является желание порадовать свою семью богатым, вкусным и в то же время несложным в подготовке праздничным столом.

Наши 10 простых и безумно вкусных горячих блюд на новогодний стол проверены неоднократно, поэтому с уверенностью могу утверждать, что каждое из них вдохновит вас на вкуснейшие эксперименты, порадует ваших близких, ваших любимых людей. Надеюсь, с такой подборкой горячих блюд подготовиться к сказочному празднику не сотавит труда.

1) Жаркое из свинины в горшочках

Ингредиенты

Свинина 350 г

Картофель 3-4 шт.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 2 зубчика

Лавровый лист 2 шт.

Соль 1,5 ст. л.

Перец черный молотый 1 ч.л.

Вода или бульон 400 мл

Рецепты в горшочках отличаются лёгкостью и простотой исполнения, при этом блюдо радует своим вкусом, ароматом и праздничным видом. Обязательно порадуйте своих любимых этим блюдом.

Как приготовить:

Подготовьте продукты: нарежьте мясо мелкими кубиками, морковь - тонкими полукольцами, картофель - крупными дольками. Кладём в горшочки мясо, затем морковь и картошку Лук очистить и порезать полукольцами, положить поверх картофеля. Вставить по лавровому листу, выдавить чеснок. Посолить, поперчить и залить водой. Жидкость не должна выступать на поверхности. Запекать в духовке при 200ºС в течение 1 часа 10 минут.

2) Мясной рулет с яйцом

Ингредиенты

для мясной основы

Свинина 300 г

Говядина 300 г

Лук репчатый 1 шт.

Ломтики белого хлеба 3 шт.

Молоко 60 мл

Яйца 2 шт.

Чеснок 2 зубчика

Зелень 1 пучок

Морковь 1 шт.

Соль 0,5 ч.л.

Черный молотый перец 2 щепотки

для начинки

Вареные яйца 5 шт.

Эффектное, праздничное блюдо - мясной рулет. Такой рулет позволяет экспериментировать с фаршем, начинками и формой. И на столе он может играть роль холодной закуски или основного блюда. Не успеете опомниться, как ваши гости потребуют добавки.

Как приготовить:

Хлебный мякиш залить молоком. Измельчить мясо и лук при помощи мясорубки. Морковку очистить и натереть на средней терке, зелень мелко порезать, чеснок пропустить через пресс. Мясной фарш, зелень, чеснок, морковь и хлебный мякиш со всем молоком соединить в подходящей емкости. Добавить 2 яйца, соль и специи. Хорошо перемешать фарш. Яйца отварить всмятку и очистить. Форму застелить фольгой в 2 слоя, смазать маслом. Ровным слоем выкладываем мясной фарш на фольгу. По центру выкладываем вареные яйца. Заворачиваем края рулета внахлест друг на друга, помогая себе фольгой. Закрепляем шов и придаем рулету нужную форму. Заворачиваем рулет в фольгу и ставим в разогретую до 200ºС духовку на 45-55 минут.

3) Говядина запеченная в духовке с томатным соусом

Ингредиенты

Говядина 1 кг.

Репчатый лук 2 шт.

Морковка 0,5 шт.

Помидоры 3 шт.

Томатная паста 75 г.

Чили перец 0,25 ч. л.

Чеснок 3 зубчика

Пшеничная мука 1 ст. л.

Растительное масло 3 ст. л.

Базилик 1 ч. л.

Орегано 1 ч. л.

Горчица зернами 1 ч. л.

Соль 2 щепотки

Черный молотый перец 1 щепотка

Розмарин 1 щепотка

Очень вкусная и нежная говядина с луком в томатном соусе. Готовить это блюдо нужно в духовке на очень маленьком огне в течение 2-3 часов. Благодаря тому, что мясо томится, а не запекаться, оно получается необычайно нежным и мягким.

Как приготовить:

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Мякоть говядины нарезать поперек волокон порционными кусочками толщиной 0.8-1.2 см. Обвалять в муке с двух сторон. Быстро обжарить мясо на большом огне до румяной корочки. Чеснок и морковку порезать тонкими пластинками. Готовим соус. Помидоры очистить от шкурок, мелко порезать и слегка обжарить на растительном масле. Добавить томатную пасту и потушить 2-3 минуты. Добавить перец чили в соус и немного посолить. Потушить еще 1-2 минуты и снять с огня. Форму смазать маслом. На дно формы выложить чеснок и морковку. На морковку кладем обжаренное мясо. Сверху мясо посыпаем специями и солью. Выкладываем на мясо обжаренный лук. И сверху заливаем все томатным соусом. Накрываем мясо фольгой и ставим в разогретую духовку на большой огонь. После того как соус закипит, ставим самый минимальный огонь. Через 40-50 минут снимаем фольгу и даем мясу подрумяниться.

4) Курица с ананасами и грибами под сыром

Ингредиенты

Куриное филе 500 г

Ананасы консервированные 600 г

Грибы шампиньоны 150 г

Лук репчатый 1 шт.

Сыр твердый 100 г

Сметана или майонез 150 г

Растительное масло 1 ст. л.

Зелень петрушки 5 веточек

Соль 1 щепотка

Черный молотый перец 1 щепотка

Приправы по вкусу 2 щепотки

Курица с ананасами - это всегда празднично. Такое блюдо встречают с восторгом и дети, и взрослые. Куриное филе, запеченное в духовке с аппетитной сырной корочкой, не требует дорогих продуктов. Да и времени на приготовление уходит совсем немного.

Как приготовить:

Филе курицы промыть, затем нарезать на ломтики толщиной 1,5-2 см. Поперчить, посолить, отбить с двух сторон и выложить на противень. Грибы нарезать тонкими пластинами, лук нарезать полукольцами или четвертинками. Выложить грибы и лук на сковороду и тушить на небольшем огне в растительном масле в течение 10 минут. Затем выложить луково-грибную поджарку на каждый ломтик мяса. Сверху на грибной слой выложить нарезанные полукольцами ананасы в виде восьмёрки. Зелень мелко порубить и смешать со сметаной. Добавить перец, соль и, при желании, мускатный орех. Выложить этот соус поверх ананаса. Сыр натереть на крупной тёрке и покрыть им куриные ломтики. Запекать в духовке при температуре 180ºС 40 минут.

5) Куриные шашлычки на шпажках

Ингредиенты

Куриное филе 2 шт.

Соевый соус 1 ч.л.

Лимонный сок 1 ст. л.

Мед 1 ч.л.

Чеснок 1 зубчик

Семена кунжута 1 ст. л.

Масло подсолнечное 2 ст. л.

Потрясающе вкусный и ароматный маринад, нарядная, праздничная, необычная подача - всё это превращает шашлычки из курицы в настоящее новогоднее блюдо.

Как приготовить:

Смешиваем в глубокой посуде соевый соус, сок лимона, мед. Выдавливаем туда зубчик чеснока. Даем смеси настояться несколько минут. Подготовленное куриное филе нарезаем на квадратные кусочки и выкладываем в маринад. Перемешиваем, чтобы мясо хорошо пропиталось. Накрываем миску пищевой пленкой или просто завязываем в полиэтиленовый пакет. Блюдо ставим в холодильник мариноваться на 20-30 минут. Когда мясо замаринуется, достаем его из холодильника и нанизываем кусочки на деревянные шпажки. Обжариваем куриный шашлычок на сковороде до образования румяной корочки. Через одинаковые промежутки времени шпажки поворачиваем, чтобы мясо со всех сторон приобрело красивый поджаристый оттенок. Затем выкладываем наши шашлычки на противень и отправляем их запекаться, примерно, минут на 20. Духовка должна быть предварительно разогрета до 170 градусов.

6) Тушеная утка с грибами

Ингредиенты

Крупная утиная тушка 0.5 шт.

Репчатый лук 1 шт.

Пшеничная мука 1 ст. л.

Томаты крупные 2 шт.

Шампиньоны свежие 7 шт.

Масло оливковое 2 ч.л.

Острый перец 1 шт.

Зелень петрушки, укропа 1 пучек

Соль 2 щепотки

Перец 1 щепотка

Масло растительное для жарки 3 ст. л.

На Новый год всегда хочется побаловать себя чем-то особенным. Утка в томатно-грибном соусе как раз подходит для выполнения данной миссии. Этот рецепт безусловно понравится даже самым привередливым гурманам.

Как приготовить:

Сначала необходимо разрубить утку на небольшие куски. Залить подготовленные куски прохладной водой и даем ей вскипеть, солим и варим мясо до готовности. Готовим соус. Нашинковать лук соломкой, прожарить его до прозрачного состояния. Затем добавить пшеничную муку и слегка обжарить ее. Помидоры натереть на терке для получения пюре. Кожицу убрать. Получившееся томатное пюре добавить к луку. Разбавить бульоном из-под утки. Готовые куски птицы переложить в сковородку с получившимся соусом. Грибы нарезать соломкой и всыпать в сковородку к утке. Всё перемешать и тушить до готовности грибов. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.

7) Куриное филе Сюрприз

Ингредиенты

Куриное филе 500 г

Картофель 300 г

Средний помидор 2 шт.

Репчатый лук 100 г

Чеснок 3 зубчика

Твердый сыр 100 г

Молоко 1 ст.

Сметана 3 ст. л.

Яйца 2 шт.

Соль 2 щепотки

Перец 1 щепотка

Зелень для украшения 0.5 пучков

Особый способ маринования куриного мяса делает это блюдо необычайно вкусным. А готовить его можно как в маленьких формах или горшочках, так и на одном большом противне. Куриное филе на Новый год - это легко.

Как приготовить:

Куриную грудку нарезать на кусочки среднего размера и замочить мясо в молоке на час-полтора. Лук нарезать тонкими полукольцами, помидоры нарезать кружочками, очищенный картофель нарезать пластинками толщиной примерно 0,5 см. Чеснок мелко нарубить, зелень мелко нарезать. Яйца со сметаной смешать до однородной массы. Сыр натереть. Дно и края формы смазываем небольшим количеством растительного или сливочного масла, далее выкладываем кружки картофеля. Солим и добавляем молотый перец. Поверх картофеля укладываем полукольца лука, следующим слоем – кусочки курицы, также присыпать солью и перцем. Затем выложить кружки помидоров, присыпать чесноком и полить яично-сметанной заправкой. Присыпать сверху тертым сыром и поставить запекаться на 20-25 минут при температуре 180-190ºС.

8) Отбивные в духовке с сыром и помидорами

Ингредиенты

Свиная корейка 500 г.

Яйца 2 шт.

Пшеничная мука 50 г.

Помидоры 2 шт.

Твердый сыр 100 г.

Зелень 10 г.

Растительное масло 2 ст. л.

Соль 3 щепотки

Черный молотый перец 3 щепотки

Приготовленная таким образом отбивная получается очень сочная и мягкая. Помимо помидоров, зелени и сыра к такой отбивной можно добавлять болгарский перец, жареные грибы, ломтик ветчины, немного чеснока, плавленого сыра, ломтик ананаса.

Как приготовить:

Мясо порезать кусками толщиной 1,5 – 2 см. Мясо переложить в пакет или завернуть в пищевую пленку и отбить тупой стороной молотка. Обвалять мясо в муке, окунуть мясо во взбитые яйца. На разогретом растительном масле обжарить отбивные буквально не больше минуты с каждой стороны на среднем огне. Переложить слегка обжаренные отбивные на противень. Под каждый кусок мяса можно положить несколько ломтиков тонко нарезанного репчатого лука. На мясо кладем мелко порезанную зелень, слегка солим и перчим мясо. Накрываем тонкими ломтиками помидоров Сверху кладем тертый твердый сыр. Подготовленные отбивные кладем в разогретую заранее духовку. Запекаем мясо в разогретой духовке при 180-200ºС в течение 8-10 минут. Не нужно запекать мясо более 15 минут, иначе Вы пересушите его. Лучше всего мясо запекать не более 10 минут.

9) Мясо по-французски из свинины с грибами

Ингредиенты

Свиная корейка 500 г.

Твердый сыр 150 г.

Плавленый сырок 1 шт.

Зелень 10 г.

Грибы 200 г.

Растительное масло 2 ст. л.

Репчатый лук 1 шт.

Сметана 1 ст. л.

Чеснок 3 зубчика

Соль 5 щепоток

Черный молотый перец 3 щепотки

Удивить гостей в новогоднюю ночь вам поможет рецепт мяса по-французски. Это блюдо получается всегда вкусным, всегда удивительным и впечатляющим. Готовить его можно из свинины, из курицы или другого мяса. Рецепт позволяет экспериментировать с дополнительными ингредиентами. В любом случае, ваших друзей будет не оттащить от этого прекрасного блюда.

Как приготовить:

Свиную корейку разрезать поперек на куски толщиной 1-1,5 см. Отбить мясо тупой стороной молотка, без зубчиков. При отбивании мясо удобно заворачивать в пищевую пленку или в небольшой кулек. Отбитое мясо приправить солью, перцем и небольшим количеством растительного масла, все хорошо перемешать. Чеснок очистить, разрезать пополам и удалить сердцевину. Чеснок мелко покрошить или пропустить через пресс. Зелень мелко покрошить. Луковицу нарезать тонкими ломтиками или полукольцами. Твердый сыр натереть на крупной терке. Оставшийся репчатый лук порезать небольшими кубиками. На разогретом растительном масле обжарить лук до легкой прозрачности. Затем добавить отваренные грибы (если Вы используете шампиньоны или вешенки, то их отваривать не нужно). Плавленый сыр соединить со сметаной, чесноком, черным молотым перцем, и небольшим количеством твердого сыра и зелени. Все хорошо перемешать. Добавить обжаренные грибы с луком, снова перемешать. Дно формы смазать растительным маслом. В форму кладем свежий лук. Сверху на лук кладем мясо. Сверху присыпать зеленью, равномерно распределить грибную смесь и покрыть тертым сыром. Мясо по-французски ставим в разогретую до 200-220ºС духовку. Запекаем мясо при 190-210ºС в течение 20-35 минут.

10) Рыба запеченная под соусом "Бешамель"

Ингредиенты

Филе пангасиуса 700 г.

Молоко 220 мл.

Репчатый лук 2 шт.

Твердый сыр 150 г.

Пшеничная мука 4 ст. л.

Растительное масло 3 ст. л.

Сливочное масло 30 г.

Мускатный орех 1 щепотка

Корица 1 щепотка

Соль 3 щепотки

Лёгкое блюдо, как в приготовлении, так и на вкус. Отличный выбор, если хотите удивить близких. Стоит попробовать рыбку, приготовленную подобным способом, как это блюдо сразу же станет частым гостем на вашем столе не только по праздникам.

Как приготовить: