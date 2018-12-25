10 шикарных горячих блюд на Новый Год

Наши 10 простых и безумно вкусных горячих блюд на новогодний стол проверены неоднократно, поэтому с уверенностью могу утверждать, что каждое из них вдохновит вас на вкуснейшие эксперименты, порадует ваших близких, ваших любимых людей. Надеюсь, с такой подборкой горячих блюд подготовиться к сказочному празднику не сотавит труда.
1) Жаркое из свинины в горшочках
Ингредиенты
- Свинина 350 г
- Картофель 3-4 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Лавровый лист 2 шт.
- Соль 1,5 ст. л.
- Перец черный молотый 1 ч.л.
- Вода или бульон 400 мл
Рецепты в горшочках отличаются лёгкостью и простотой исполнения, при этом блюдо радует своим вкусом, ароматом и праздничным видом. Обязательно порадуйте своих любимых этим блюдом.
Как приготовить:
- Подготовьте продукты: нарежьте мясо мелкими кубиками, морковь - тонкими полукольцами, картофель - крупными дольками.
- Кладём в горшочки мясо, затем морковь и картошку
- Лук очистить и порезать полукольцами, положить поверх картофеля. Вставить по лавровому листу, выдавить чеснок.
- Посолить, поперчить и залить водой. Жидкость не должна выступать на поверхности.
- Запекать в духовке при 200ºС в течение 1 часа 10 минут.
2) Мясной рулет с яйцом
Ингредиенты
для мясной основы
- Свинина 300 г
- Говядина 300 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Ломтики белого хлеба 3 шт.
- Молоко 60 мл
- Яйца 2 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Зелень 1 пучок
- Морковь 1 шт.
- Соль 0,5 ч.л.
- Черный молотый перец 2 щепотки
для начинки
- Вареные яйца 5 шт.
Эффектное, праздничное блюдо - мясной рулет. Такой рулет позволяет экспериментировать с фаршем, начинками и формой. И на столе он может играть роль холодной закуски или основного блюда. Не успеете опомниться, как ваши гости потребуют добавки.
Как приготовить:
- Хлебный мякиш залить молоком.
- Измельчить мясо и лук при помощи мясорубки.
- Морковку очистить и натереть на средней терке, зелень мелко порезать, чеснок пропустить через пресс.
- Мясной фарш, зелень, чеснок, морковь и хлебный мякиш со всем молоком соединить в подходящей емкости. Добавить 2 яйца, соль и специи.
- Хорошо перемешать фарш.
- Яйца отварить всмятку и очистить.
- Форму застелить фольгой в 2 слоя, смазать маслом. Ровным слоем выкладываем мясной фарш на фольгу.
- По центру выкладываем вареные яйца. Заворачиваем края рулета внахлест друг на друга, помогая себе фольгой. Закрепляем шов и придаем рулету нужную форму.
- Заворачиваем рулет в фольгу и ставим в разогретую до 200ºС духовку на 45-55 минут.
3) Говядина запеченная в духовке с томатным соусом
Ингредиенты
- Говядина 1 кг.
- Репчатый лук 2 шт.
- Морковка 0,5 шт.
- Помидоры 3 шт.
- Томатная паста 75 г.
- Чили перец 0,25 ч. л.
- Чеснок 3 зубчика
- Пшеничная мука 1 ст. л.
- Растительное масло 3 ст. л.
- Базилик 1 ч. л.
- Орегано 1 ч. л.
- Горчица зернами 1 ч. л.
- Соль 2 щепотки
- Черный молотый перец 1 щепотка
- Розмарин 1 щепотка
Очень вкусная и нежная говядина с луком в томатном соусе. Готовить это блюдо нужно в духовке на очень маленьком огне в течение 2-3 часов. Благодаря тому, что мясо томится, а не запекаться, оно получается необычайно нежным и мягким.
Как приготовить:
- Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Мякоть говядины нарезать поперек волокон порционными кусочками толщиной 0.8-1.2 см. Обвалять в муке с двух сторон.
- Быстро обжарить мясо на большом огне до румяной корочки.
- Чеснок и морковку порезать тонкими пластинками.
- Готовим соус. Помидоры очистить от шкурок, мелко порезать и слегка обжарить на растительном масле. Добавить томатную пасту и потушить 2-3 минуты. Добавить перец чили в соус и немного посолить. Потушить еще 1-2 минуты и снять с огня.
- Форму смазать маслом. На дно формы выложить чеснок и морковку. На морковку кладем обжаренное мясо. Сверху мясо посыпаем специями и солью. Выкладываем на мясо обжаренный лук. И сверху заливаем все томатным соусом.
- Накрываем мясо фольгой и ставим в разогретую духовку на большой огонь. После того как соус закипит, ставим самый минимальный огонь. Через 40-50 минут снимаем фольгу и даем мясу подрумяниться.
4) Курица с ананасами и грибами под сыром
Ингредиенты
- Куриное филе 500 г
- Ананасы консервированные 600 г
- Грибы шампиньоны 150 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Сыр твердый 100 г
- Сметана или майонез 150 г
- Растительное масло 1 ст. л.
- Зелень петрушки 5 веточек
- Соль 1 щепотка
- Черный молотый перец 1 щепотка
- Приправы по вкусу 2 щепотки
Курица с ананасами - это всегда празднично. Такое блюдо встречают с восторгом и дети, и взрослые. Куриное филе, запеченное в духовке с аппетитной сырной корочкой, не требует дорогих продуктов. Да и времени на приготовление уходит совсем немного.
Как приготовить:
- Филе курицы промыть, затем нарезать на ломтики толщиной 1,5-2 см. Поперчить, посолить, отбить с двух сторон и выложить на противень.
- Грибы нарезать тонкими пластинами, лук нарезать полукольцами или четвертинками.
- Выложить грибы и лук на сковороду и тушить на небольшем огне в растительном масле в течение 10 минут. Затем выложить луково-грибную поджарку на каждый ломтик мяса.
- Сверху на грибной слой выложить нарезанные полукольцами ананасы в виде восьмёрки.
- Зелень мелко порубить и смешать со сметаной. Добавить перец, соль и, при желании, мускатный орех. Выложить этот соус поверх ананаса.
- Сыр натереть на крупной тёрке и покрыть им куриные ломтики.
- Запекать в духовке при температуре 180ºС 40 минут.
5) Куриные шашлычки на шпажках
Ингредиенты
- Куриное филе 2 шт.
- Соевый соус 1 ч.л.
- Лимонный сок 1 ст. л.
- Мед 1 ч.л.
- Чеснок 1 зубчик
- Семена кунжута 1 ст. л.
- Масло подсолнечное 2 ст. л.
Потрясающе вкусный и ароматный маринад, нарядная, праздничная, необычная подача - всё это превращает шашлычки из курицы в настоящее новогоднее блюдо.
Как приготовить:
- Смешиваем в глубокой посуде соевый соус, сок лимона, мед. Выдавливаем туда зубчик чеснока. Даем смеси настояться несколько минут.
- Подготовленное куриное филе нарезаем на квадратные кусочки и выкладываем в маринад. Перемешиваем, чтобы мясо хорошо пропиталось.
- Накрываем миску пищевой пленкой или просто завязываем в полиэтиленовый пакет. Блюдо ставим в холодильник мариноваться на 20-30 минут.
- Когда мясо замаринуется, достаем его из холодильника и нанизываем кусочки на деревянные шпажки.
- Обжариваем куриный шашлычок на сковороде до образования румяной корочки. Через одинаковые промежутки времени шпажки поворачиваем, чтобы мясо со всех сторон приобрело красивый поджаристый оттенок.
- Затем выкладываем наши шашлычки на противень и отправляем их запекаться, примерно, минут на 20. Духовка должна быть предварительно разогрета до 170 градусов.
6) Тушеная утка с грибами
Ингредиенты
- Крупная утиная тушка 0.5 шт.
- Репчатый лук 1 шт.
- Пшеничная мука 1 ст. л.
- Томаты крупные 2 шт.
- Шампиньоны свежие 7 шт.
- Масло оливковое 2 ч.л.
- Острый перец 1 шт.
- Зелень петрушки, укропа 1 пучек
- Соль 2 щепотки
- Перец 1 щепотка
- Масло растительное для жарки 3 ст. л.
На Новый год всегда хочется побаловать себя чем-то особенным. Утка в томатно-грибном соусе как раз подходит для выполнения данной миссии. Этот рецепт безусловно понравится даже самым привередливым гурманам.
Как приготовить:
- Сначала необходимо разрубить утку на небольшие куски.
- Залить подготовленные куски прохладной водой и даем ей вскипеть, солим и варим мясо до готовности.
- Готовим соус. Нашинковать лук соломкой, прожарить его до прозрачного состояния. Затем добавить пшеничную муку и слегка обжарить ее. Помидоры натереть на терке для получения пюре. Кожицу убрать. Получившееся томатное пюре добавить к луку. Разбавить бульоном из-под утки.
- Готовые куски птицы переложить в сковородку с получившимся соусом.
- Грибы нарезать соломкой и всыпать в сковородку к утке. Всё перемешать и тушить до готовности грибов.
- Готовое блюдо украсить свежей зеленью.
7) Куриное филе Сюрприз
Ингредиенты
- Куриное филе 500 г
- Картофель 300 г
- Средний помидор 2 шт.
- Репчатый лук 100 г
- Чеснок 3 зубчика
- Твердый сыр 100 г
- Молоко 1 ст.
- Сметана 3 ст. л.
- Яйца 2 шт.
- Соль 2 щепотки
- Перец 1 щепотка
- Зелень для украшения 0.5 пучков
Особый способ маринования куриного мяса делает это блюдо необычайно вкусным. А готовить его можно как в маленьких формах или горшочках, так и на одном большом противне. Куриное филе на Новый год - это легко.
Как приготовить:
- Куриную грудку нарезать на кусочки среднего размера и замочить мясо в молоке на час-полтора.
- Лук нарезать тонкими полукольцами, помидоры нарезать кружочками, очищенный картофель нарезать пластинками толщиной примерно 0,5 см.
- Чеснок мелко нарубить, зелень мелко нарезать.
- Яйца со сметаной смешать до однородной массы. Сыр натереть.
- Дно и края формы смазываем небольшим количеством растительного или сливочного масла, далее выкладываем кружки картофеля. Солим и добавляем молотый перец.
- Поверх картофеля укладываем полукольца лука, следующим слоем – кусочки курицы, также присыпать солью и перцем.
- Затем выложить кружки помидоров, присыпать чесноком и полить яично-сметанной заправкой.
- Присыпать сверху тертым сыром и поставить запекаться на 20-25 минут при температуре 180-190ºС.
8) Отбивные в духовке с сыром и помидорами
Ингредиенты
- Свиная корейка 500 г.
- Яйца 2 шт.
- Пшеничная мука 50 г.
- Помидоры 2 шт.
- Твердый сыр 100 г.
- Зелень 10 г.
- Растительное масло 2 ст. л.
- Соль 3 щепотки
- Черный молотый перец 3 щепотки
Приготовленная таким образом отбивная получается очень сочная и мягкая. Помимо помидоров, зелени и сыра к такой отбивной можно добавлять болгарский перец, жареные грибы, ломтик ветчины, немного чеснока, плавленого сыра, ломтик ананаса.
Как приготовить:
- Мясо порезать кусками толщиной 1,5 – 2 см.
- Мясо переложить в пакет или завернуть в пищевую пленку и отбить тупой стороной молотка.
- Обвалять мясо в муке, окунуть мясо во взбитые яйца.
- На разогретом растительном масле обжарить отбивные буквально не больше минуты с каждой стороны на среднем огне.
- Переложить слегка обжаренные отбивные на противень. Под каждый кусок мяса можно положить несколько ломтиков тонко нарезанного репчатого лука.
- На мясо кладем мелко порезанную зелень, слегка солим и перчим мясо. Накрываем тонкими ломтиками помидоров
- Сверху кладем тертый твердый сыр. Подготовленные отбивные кладем в разогретую заранее духовку.
- Запекаем мясо в разогретой духовке при 180-200ºС в течение 8-10 минут. Не нужно запекать мясо более 15 минут, иначе Вы пересушите его. Лучше всего мясо запекать не более 10 минут.
9) Мясо по-французски из свинины с грибами
Ингредиенты
- Свиная корейка 500 г.
- Твердый сыр 150 г.
- Плавленый сырок 1 шт.
- Зелень 10 г.
- Грибы 200 г.
- Растительное масло 2 ст. л.
- Репчатый лук 1 шт.
- Сметана 1 ст. л.
- Чеснок 3 зубчика
- Соль 5 щепоток
- Черный молотый перец 3 щепотки
Удивить гостей в новогоднюю ночь вам поможет рецепт мяса по-французски. Это блюдо получается всегда вкусным, всегда удивительным и впечатляющим. Готовить его можно из свинины, из курицы или другого мяса. Рецепт позволяет экспериментировать с дополнительными ингредиентами. В любом случае, ваших друзей будет не оттащить от этого прекрасного блюда.
Как приготовить:
- Свиную корейку разрезать поперек на куски толщиной 1-1,5 см. Отбить мясо тупой стороной молотка, без зубчиков. При отбивании мясо удобно заворачивать в пищевую пленку или в небольшой кулек.
- Отбитое мясо приправить солью, перцем и небольшим количеством растительного масла, все хорошо перемешать.
- Чеснок очистить, разрезать пополам и удалить сердцевину. Чеснок мелко покрошить или пропустить через пресс. Зелень мелко покрошить. Луковицу нарезать тонкими ломтиками или полукольцами. Твердый сыр натереть на крупной терке.
- Оставшийся репчатый лук порезать небольшими кубиками.
- На разогретом растительном масле обжарить лук до легкой прозрачности. Затем добавить отваренные грибы (если Вы используете шампиньоны или вешенки, то их отваривать не нужно).
- Плавленый сыр соединить со сметаной, чесноком, черным молотым перцем, и небольшим количеством твердого сыра и зелени. Все хорошо перемешать. Добавить обжаренные грибы с луком, снова перемешать.
- Дно формы смазать растительным маслом. В форму кладем свежий лук. Сверху на лук кладем мясо.
- Сверху присыпать зеленью, равномерно распределить грибную смесь и покрыть тертым сыром.
- Мясо по-французски ставим в разогретую до 200-220ºС духовку. Запекаем мясо при 190-210ºС в течение 20-35 минут.
10) Рыба запеченная под соусом "Бешамель"
Ингредиенты
- Филе пангасиуса 700 г.
- Молоко 220 мл.
- Репчатый лук 2 шт.
- Твердый сыр 150 г.
- Пшеничная мука 4 ст. л.
- Растительное масло 3 ст. л.
- Сливочное масло 30 г.
- Мускатный орех 1 щепотка
- Корица 1 щепотка
- Соль 3 щепотки
Лёгкое блюдо, как в приготовлении, так и на вкус. Отличный выбор, если хотите удивить близких. Стоит попробовать рыбку, приготовленную подобным способом, как это блюдо сразу же станет частым гостем на вашем столе не только по праздникам.
Как приготовить:
- Рыбное филе разрезать на порционные кусочки. Рыбу слегка посолить и, при желании, поперчить.
- Обвалять рыбу со всех сторон в муке.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем рыбу с двух сторон до румяной корочки.
- Половину лука нарезать колечками, а другую половину мелкими кубиками.
- В масло, на котором обжаривалась рыба, добавляем сливочное масло. И обжариваем в нём порезанный кубиками лук до золотистого цвета. Добавить 2-3 столовые ложки муки, перемешать.
- В луковую массу добавить молоко в несколько приёмов, постоянно помешивая соус. В самом конце добавить в соус специи.
- На дно подготовленной формы выложить колечки лука, затем рыбу, сверху равномерно распределить соус и присыпать, тертым сыром.
- Рыбу отправляем в разогретую до 190ºС-200ºС духовку на 25-35 минут. Запекать рыбку, пока сыр не приобретет румяную корочку.
Свежие комментарии