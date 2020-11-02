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Морковный пудинг

Морковный пудинг

В далекие Средние века, когда подсластители были дорогими, а мёд доступен не каждому, морковь использовали для сладких блюд. Этот яркий корнеплод по содержанию сахара уступает только свекле! Поэтому сладкие блюда с ним пользуются большой популярностью. Вы когда-нибудь пробовали морковный пудинг?

Если нет, самое время сделать это! Чем ближе к зиме, тем меньше прилавки магазинов радуют нас разнообразием овощей и фруктов. Пудинг из моркови — идеальное решение на холодное время года. Нежный и тающий во рту, этот десерт точно впечатлит ваших домашних.

Морковный пудинг

Ингредиенты

Морковь 3 шт.
Молоко 400 мл
Соль 0,25 ч. л.
Арахис 1 ст. л.
Грецкие орехи по вкусу
Сахар 100 г
Сухое молоко 50 г
Агар-агар 1,5 ч. л.
Сливочное масло 1 ст. л.

Приготовление

  1. Морковь помойте, почистите и нарежьте кружочками.Морковный пудинг
  2. Положите морковь в кастрюлю и залейте молоком. Добавьте соль и отваривайте ее до мягкости.Морковный пудинг
  3. Добавьте орехи и проварите еще 5 минут. После этого остудите и приготовьте однородную пасту с помощью блендера.Морковный пудинг
  4. Добавьте сахар, сухое молоко и хорошенько перемешайте. Доведите смесь до кипения и введите сливочное масло.Морковный пудинг
  5. Готово! Осталось только залить в форму и поставить ее в холодильник на 3 часа.
    Морковный пудинг

В Америке так любят выпечку и десерты из моркови, что празднуют день морковного пирога каждое 3 февраля. В Великобритании есть музей моркови. В странах Европы этот корнеплод в 1991 году и вовсе признали фруктом! А всё благодаря его сладости и неповторимому вкусу. Морковный пудинг — достойный претендент на место в вашей кулинарной книге.

 

 

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