В далекие Средние века, когда подсластители были дорогими, а мёд доступен не каждому, морковь использовали для сладких блюд. Этот яркий корнеплод по содержанию сахара уступает только свекле! Поэтому сладкие блюда с ним пользуются большой популярностью. Вы когда-нибудь пробовали морковный пудинг?
Если нет, самое время сделать это! Чем ближе к зиме, тем меньше прилавки магазинов радуют нас разнообразием овощей и фруктов. Пудинг из моркови — идеальное решение на холодное время года. Нежный и тающий во рту, этот десерт точно впечатлит ваших домашних.
Ингредиенты
|Морковь
|3 шт.
|Молоко
|400 мл
|Соль
|0,25 ч. л.
|Арахис
|1 ст. л.
|Грецкие орехи
|по вкусу
|Сахар
|100 г
|Сухое молоко
|50 г
|Агар-агар
|1,5 ч. л.
|Сливочное масло
|1 ст. л.
Приготовление
- Морковь помойте, почистите и нарежьте кружочками.
- Положите морковь в кастрюлю и залейте молоком. Добавьте соль и отваривайте ее до мягкости.
- Добавьте орехи и проварите еще 5 минут. После этого остудите и приготовьте однородную пасту с помощью блендера.
- Добавьте сахар, сухое молоко и хорошенько перемешайте. Доведите смесь до кипения и введите сливочное масло.
- Готово! Осталось только залить в форму и поставить ее в холодильник на 3 часа.
В Америке так любят выпечку и десерты из моркови, что празднуют день морковного пирога каждое 3 февраля. В Великобритании есть музей моркови. В странах Европы этот корнеплод в 1991 году и вовсе признали фруктом! А всё благодаря его сладости и неповторимому вкусу. Морковный пудинг — достойный претендент на место в вашей кулинарной книге.
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