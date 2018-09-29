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Аджика с грецкими орехами. Рецепт по-грузински

Аджика — это очень острая пряная овощная паста, которая широко используется в Грузии для ароматизации мясных и рыбных блюд. Данный рецепт аджики с орехами особенно популярен в Мегрелии и Абхазии. Аджику готовят из горького красного перца, чеснока, свежих трав и грузинских специй. По внешнему виду и консистенции аджика напоминает итальянский классический красный соус песто. Существует несколько видов аджики, все вы найдете на сайте gruzinskaya-kuhnya.ru. Здесь же я вам покажу как приготовить аджику с грецкими орехами. Этот рецепт аджики очень острый и очень горький, учтите при выборе!

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Аджика с грецкими орехами. Рецепт по-грузински

Ингредиенты

  • 1 кг горького перца,
  • 400 г чеснока,
  • 300 граммов грецких орехов,
  • 100 грамм свежей зеленой кинзы (кориандра),
  • 100 грамм сушеного кориандра,
  • 40 г кондари (сухой чабер),
  • 50 мл оливкового масла,
  • 150 мл белого винного уксуса,
  • соль — по вкусу, не менее 50 грамм.

Аджика с грецкими орехами. Рецепт по-грузински (4)

Приготовление

Горький стручковый перец и траву помыть и разложить на газете, оставить на ночь для высыхания. На следующий день удалить все семена из перца. Внимание: обязательно наденьте перчатки, иначе руки покраснеют и будут гореть. Семена перца не выбрасывайте, сохраните — их можно высушить и использовать в других грузинских рецептах.

Почистить чеснок.

Аджика с грецкими орехами. Рецепт по-грузински (5)

Пропускаем перец, чеснок, кинзу и грецкие орехи через мясорубку.

Аджика с грецкими орехами. Рецепт по-грузински (7)

Добавляем соль и грузинские специи.

Аджика с грецкими орехами. Рецепт по-грузински (6)

Тщательно смешиваем все ингредиенты (обязательно используем перчатки). Добавляем белый винный уксус и масло.

Аджика с грецкими орехами. Рецепт по-грузински

Подавать в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Данный рецепт аджики также используется и в других рецептах блюд грузинской кухни.

Аджика с грецкими орехами. Рецепт по-грузински (2)

Источник

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