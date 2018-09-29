Аджика — это очень острая пряная овощная паста, которая широко используется в Грузии для ароматизации мясных и рыбных блюд. Данный рецепт аджики с орехами особенно популярен в Мегрелии и Абхазии. Аджику готовят из горького красного перца, чеснока, свежих трав и грузинских специй. По внешнему виду и консистенции аджика напоминает итальянский классический красный соус песто. Существует несколько видов аджики, все вы найдете на сайте gruzinskaya-kuhnya.ru. Здесь же я вам покажу как приготовить аджику с грецкими орехами. Этот рецепт аджики очень острый и очень горький, учтите при выборе!

Аджика с грецкими орехами. Рецепт по-грузински

Ингредиенты

1 кг горького перца,

400 г чеснока,

300 граммов грецких орехов,

100 грамм свежей зеленой кинзы (кориандра),

100 грамм сушеного кориандра,

40 г кондари (сухой чабер),

50 мл оливкового масла,

150 мл белого винного уксуса,

соль — по вкусу, не менее 50 грамм.

Приготовление

Горький стручковый перец и траву помыть и разложить на газете, оставить на ночь для высыхания. На следующий день удалить все семена из перца. Внимание: обязательно наденьте перчатки, иначе руки покраснеют и будут гореть. Семена перца не выбрасывайте, сохраните — их можно высушить и использовать в других грузинских рецептах.

Почистить чеснок.

Пропускаем перец, чеснок, кинзу и грецкие орехи через мясорубку.

Добавляем соль и грузинские специи.

Тщательно смешиваем все ингредиенты (обязательно используем перчатки). Добавляем белый винный уксус и масло.

Подавать в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Данный рецепт аджики также используется и в других рецептах блюд грузинской кухни.

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