Как замариновать лук для салата просто, быстро, и очень вкусно

Сегодня хочу поделиться своими рецептами, как вкусно, быстро и просто мариновать лук для салатов. Сохраняйте рецепт себе в «копилку рецептов» чтобы не потерять. Приближаются праздники, мы все будем готовить салаты. Многие салаты включают в своем составе маринованный лук. Очень важно знать как все сделать правильно, ведь сырой лук горьковат и не всем нравится его резкая острота. Когда лук маринуется, горечь уходит, он становится кисло-сладким и очень вкусным. Такой лук не испортит салат, а прекрасно дополнит блюдо. Придаст салату некую «изюминку» и пикантность. Мариновать можно красный и обычный репчатый лук.

Для феерии красок в салат можно добавлять и красный и репчатый (белый) лук. Подать такой лук можно к шашлыку, к картошке, к курице и пр. блюдам.

Я очень люблю маринованный лук добавлять к селедке или соленой скумбрии. Для украшения и для вкуса.

Мариновать лук можно в миске, лотке с крышкой или стеклянной баночке, накрыв ее крышкой, чтобы по дому не распространялся запах маринованного лука.

Я, последнее время, мариную лук заливая его кипятком, уходит горечь, но хруст при этом не теряется. Этот способ подходит для острых сортов лука. Но не всем нравится этот способ (ниже я им поделюсь).

Как правильно замариновать лук для салата

Многим интересно, как же правильно мариновать лук.

Если вы собираетесь подать лук к жареной картошке, к селедке, к шашлыку, добавьте в маринованный лук немного растительного масла и специи (я обычно добавляю черный молотый перец или смесь перцев).

Ингредиенты:

1 стакан воды (комнатной температуры)

2 ст. ложки сахара

1 ч. ложка соли (не горой)

2 ст. ложки уксуса 9%

1 луковица среднего размера

Процесс работы:

1. Лук очистить, нарезать кубиками (кольцами, полукольцами).

2. В миску добавить соль, сахар, уксус и воду. Перемешать чтобы ингредиенты растворились.

3. Помещаем порезанный лук в маринад.

4. Маринуем 30 минут. Затем сцеживаем маринад.

Лук готов.

Как замариновать лук для салата под шубой и салата Мимоза

На Новый год, и не только, мы готовим классические салаты, в их составе маринованный лук.

Ингредиенты:

1 луковица среднего размера

1 стакан воды (50 градусов)

1-2 ст. ложки сахара

2 ст. ложки 9% уксуса

0.5 ч. ложки соли

Процесс работы:

1. Лук для салата под шубой или Мимоза я нарезаю кубиками, предварительно очистив.

2. В миску вливаю воду, добавляю соль, сахар, уксус, перемешиваю ложкой до растворения соли и сахара.

3. Погружаю нарезанный лук в маринад.

4. Мариную 20-30 минут.

5. Сцеживаю маринад (для этого подойдет дуршлаг).

Лук для салата готов.

Как замариновать лук в уксусе видео

Как замариновать лук для салата без уксуса

Маринование лука без уксуса подразумевает маринад с лимонным соком или яблочным уксусом. Сейчас я расскажу, как мариновать с соком лимона.

Ингредиенты:

100 мл. воды (вода 50 градусов)

Сок одного лимона

1 ч. ложка сахара

0.5 ч. ложки соли

Процесс работы:

1. Лук нарезать (кубиками, кольцами, полукольцами).

2. В миску выжимаем сок лимона, можно использовать соковыжималку для цитрусовых.

3. Добавляем соль, сахар, воду, все перемешиваем чтобы растворить соль и сахар.

4. Выкладываем лук.

5. Маринуем 30 минут.

6. Сцеживаем маринад (лишняя жидкость в салате ни к чему).

Если маринуете лук с яблочным уксусом, то добавьте 4-5 ст. ложек, у меня яблочный уксус 3%, у вас может быть 6%.

Лук готов.

Как замариновать лук для салата быстро и вкусно

Этот рецепт я использую последнее время, мне он очень нравится, я мариную лук кипятком. Эти способом можно мариновать репчатый лук. Он становится кисло-сладким и совсем не горьким.

Ингредиенты:

2 стакана кипятка

2-3 луковицы

3 ст. ложки сахара

3 ст. ложки уксуса

1 полная чайная ложка соли

Процесс работы:

Лук очистить и нарезать (кубиками, кольцами, полукольцами.

Лук перемещаю в миску, добавляю сахар и соль.

Добавляю уксус 9% столовый.

Заливаю все кипятком, перемешиваю.

Оставляю мариноваться на 10-20 минут.

Сцеживаю маринад на дуршлаг. Нам нужно чтобы маринад хорошо стек.

Такой способ позволяет замариновать лук для салата очень быстро, когда совсем нет времени. Если времени нет совсем, то я нарезаю лук кубиками, мариную 10 минут, это вполне достаточно.

Мне нравится лук, он получается не вареный, сохраняет свой хруст, зато получается не горький и очень вкусный. Попробуйте, вы не пожалеете.

Как замариновать красный лук для салата

Красный лук гораздо вкуснее, он не такой острый, плюс цвет у него красивый, отлично смотрится красный лук в салатах. Если у меня есть красный лук, то я замариную лучше красный.

Ингредиенты:

1-2 шт. красный лук

200 мл. воды

1 ст. ложка сахара

0.5 ч ложки соли

1-2 ст. ложки уксуса 9% (можно добавить 4 ст. ложки яблочного уксуса)

Процесс работы:

1. Лук очистить, порезать.

2. В миску влить воду, добавить соль, сахар, уксус. Все хорошо перемешать.

3. Добавить лук и мариновать 20 минут.

4. Маринад сцедить. Красный лук готов.

Красный лук я мариную для греческого салата, хотя подходит и обычный репчатый лук.

Как замариновать лук с укропом для салатов и шашлыка

С укропом лук получается красивее и вкуснее. Пожать такой вкусный маринованный лук можно к шашлыку, или использовать для приготовления салата.

Если подаете к шашлыку нарежьте кольцами или полукольцами, если будете использовать для салата, нарежьте кубиками.

Ингредиенты:

Вода — 250 грамм

Лук — 2 больших луковицы(у нас 450 грамм)

Уксус — 65 — 70 грамм

Сахар — 2 полных столовых ложки(50 грамм)

Соль — 1 чайная ложка(12 грамм)

1 ст. ложка рафинированного растительного масла

Зелень по вкусу

Процесс работы:

1 Нарезаем лук.

2. В миску вливаем воду, добавляем соль, сахар и уксус. Все перемешиваем.

3. Добавляем лук в маринад.

4. Маринуем от 20 до 30 минут.

5. Сцеживаем маринад.

6 Добавляем в лук мелко нарезанный укроп и растительное масло, все хорошо перешиваем и оставляем еще минут на 10.

Лук готов. Если у вас остались вопросы, предлагаю посмотреть видео рецепт.

Как вкусно замариновать лук к шашлыку видео