Икра из кабачков и яблок

Думаю, что он понравится многим, у кого образовались излишки кабачков и яблок.







- 1 кг кабачков

- 2 больших яблока

- 50 мл растительного масла без запаха

- 1 средняя луковица

- 1 средняя морковь

- 1/2 ч. л. сушёного укропа

- соль, перец - по вкусу



Кабачки и морковь натереть на крупной тёрке, яблоки очистить от семян (кожуру я не снимаю - мне так ароматнее) и порезать кусочками среднего размера. Лук порезать мелко.

В глубоком казане разогреть 1/2 масла и на большом огне обжаривать кабачки и яблоки до полного выпаривания сока.

В другой сковороде обжарить лук и морковь.

Смешать все ингредиенты, заправить специями и посолить.



Всё, приятного вам аппетита!!!