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Икра из кабачков и яблок

Думаю, что он понравится многим, у кого образовались излишки кабачков и яблок.

Кабачковая икра

- 1 кг кабачков
- 2 больших яблока
- 50 мл растительного масла без запаха
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 1/2 ч. л. сушёного укропа
- соль, перец - по вкусу

Кабачки и морковь натереть на крупной тёрке, яблоки очистить от семян (кожуру я не снимаю - мне так ароматнее) и порезать кусочками среднего размера. Лук порезать мелко.
В глубоком казане разогреть 1/2 масла и на большом огне обжаривать кабачки и яблоки до полного выпаривания сока.
В другой сковороде обжарить лук и морковь.
Смешать все ингредиенты, заправить специями и посолить.

Всё, приятного вам аппетита!!!

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овощные блюдакулинария
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