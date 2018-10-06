Думаю, что он понравится многим, у кого образовались излишки кабачков и яблок.
- 1 кг кабачков
- 2 больших яблока
- 50 мл растительного масла без запаха
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 1/2 ч. л. сушёного укропа
- соль, перец - по вкусу
Кабачки и морковь натереть на крупной тёрке, яблоки очистить от семян (кожуру я не снимаю - мне так ароматнее) и порезать кусочками среднего размера. Лук порезать мелко.
В глубоком казане разогреть 1/2 масла и на большом огне обжаривать кабачки и яблоки до полного выпаривания сока.
В другой сковороде обжарить лук и морковь.
Смешать все ингредиенты, заправить специями и посолить.
Всё, приятного вам аппетита!!!
Икра из кабачков и яблок
Думаю, что он понравится многим, у кого образовались излишки кабачков и яблок.
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