Непередаваемые ароматы грибного пирога

Ох, как же он вкусен этот кекс, ароматы были непередаваемые!
Надо:
300 г шампиньонов
50 г сухих белых грибов
2 яйца
3-4 кусочка белого хлеба
пучок зелени
200 мл молока
1 морковка
1 луковица
1 зубчик чеснока
растительность масло
соль/перец
Белый хлеб наломать и залить молоком. Дать постоять.
Белые грибы помыть, залить кипятком и дать постоять им примерно 15-20 минут.
Морковь натереть на крупной терке, лук крупно нарубить.
Шампиньоны нарезать пластинками.
Разогреть растительное масло в глубоком сотейнике, обжарить на среднем огне морковь и лук.
Добавить белые грибы и жарить еще 10 минут. Затем добавить шампиньоны и тушить все вместе еще 10 минут на среднем огне.
В хлеб добавляем зелень, яйца и чеснок, пропущенный через пресс. Как следует размешиваем.
Добавляем грибную смесь и размешиваем, как следует солим, перчим, можно добавить тимьян или другие приправы по вкусу.
Перекладываем в форму для запекания или для кекса. Выпекаем 45 минут при 200 гр.
Кекс вкусен и теплым и холодным, идеален со сметаной! Очень вкусно!
Свежие комментарии