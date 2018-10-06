Непередаваемые ароматы грибного пирога



Ох, как же он вкусен этот кекс, ароматы были непередаваемые!



Надо:

300 г шампиньонов

50 г сухих белых грибов

2 яйца

3-4 кусочка белого хлеба

пучок зелени

200 мл молока

1 морковка

1 луковица

1 зубчик чеснока

растительность масло

соль/перец

Белый хлеб наломать и залить молоком. Дать постоять.



Белые грибы помыть, залить кипятком и дать постоять им примерно 15-20 минут.



Морковь натереть на крупной терке, лук крупно нарубить.



Шампиньоны нарезать пластинками.



Разогреть растительное масло в глубоком сотейнике, обжарить на среднем огне морковь и лук.

Добавить белые грибы и жарить еще 10 минут. Затем добавить шампиньоны и тушить все вместе еще 10 минут на среднем огне.



В хлеб добавляем зелень, яйца и чеснок, пропущенный через пресс. Как следует размешиваем.



Добавляем грибную смесь и размешиваем, как следует солим, перчим, можно добавить тимьян или другие приправы по вкусу.



Перекладываем в форму для запекания или для кекса. Выпекаем 45 минут при 200 гр.



Кекс вкусен и теплым и холодным, идеален со сметаной! Очень вкусно!