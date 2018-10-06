Соус Робер

Робер (Sauce Robert) — пикантный французский соус для мясных блюд. Несложный в приготовлении соус на основе мелко шинкованного лука, сухого вина, бульона и горчицы.

Ингредиенты:

• 2 репчатых луковицы;

• 1/2 стакана сухого белого вина;

• 1 стакан мясного бульона;

• 1 ст. л. сливочного масла;

• 1 ч. л. дижонской горчицы;

• соль, перец — по вкусу.



Приготовление:

Луковицы шинкуем очень мелко, можно воспользоваться блендером. Нагреваем на сильном огне сковороду, снижаем огонь до среднего, кладем ложку масла.

В растопившееся масло выкладываем лук, уменьшаем огонь до слабого и на нем, помешивая аккуратно, томим лук до мягкости и легкого золотистого цвета.



Добавляем вино и доводим до кипения, оставив томиться на медленном огне, пока не уварится до половины объема. Вливаем горячий бульон, доводим до кипения, снова убавляем огонь и тушим 15-20 минут, после чего добавляем горчицу, соль, перец и тщательно перемешиваем.



Даем настояться 8-10 минут, после чего соус можно подавать к мясу.



Приятного аппетита!