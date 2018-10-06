Соус Робер

Робер (Sauce Robert) — пикантный французский соус для мясных блюд. Несложный в приготовлении соус на основе мелко шинкованного лука, сухого вина, бульона и горчицы.
Ингредиенты:
• 2 репчатых луковицы;
• 1/2 стакана сухого белого вина;
• 1 стакан мясного бульона;
• 1 ст. л. сливочного масла;
• 1 ч. л. дижонской горчицы;
• соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Луковицы шинкуем очень мелко, можно воспользоваться блендером. Нагреваем на сильном огне сковороду, снижаем огонь до среднего, кладем ложку масла.
В растопившееся масло выкладываем лук, уменьшаем огонь до слабого и на нем, помешивая аккуратно, томим лук до мягкости и легкого золотистого цвета.
Добавляем вино и доводим до кипения, оставив томиться на медленном огне, пока не уварится до половины объема. Вливаем горячий бульон, доводим до кипения, снова убавляем огонь и тушим 15-20 минут, после чего добавляем горчицу, соль, перец и тщательно перемешиваем.
Даем настояться 8-10 минут, после чего соус можно подавать к мясу.
Приятного аппетита!
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