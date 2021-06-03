Объединяем разные части Азии или готовим авторскую Шурпу

Шурпа штука крайне разнообразная, в двух соседних домах она будет разной, даже если живут в них близкие родственники, так что простор для экспериментов тут огромен.

Далёкие четыре года назад я уже поднимал тему готовки этого супа, опираясь на достаточно сложный, но относительно традиционный "южный" рецепт. В этот раз мы пойдём по пути более "северной" шурпы, но добавим в неё нотки восточно-азиатской кухни.

Для начала нам потребуется мясо, причём необязательно высокого качества: так у меня завалялось где-то грамм 700-800 разных запчастей от пожилого барашка, лучшие части которого ушили на какой-никакой шашлык и жаркое, а остальное легло в морозилку "до лучших времён" (с учётом прекрасной погоды, выпавшей на эти затяжные майские, думается мне, что подобного рода запасы есть не только у меня).

Шурпа — это, в первую очередь, про мясной бульон, так что берём минимум полкило говядины или баранины (последня, имхо, предпочтительнее) и начинаем готовить.

В идеале будет провернуть трюк, как для бешбармака, дав полежать мясу ночь в солевом растворе, правда для шурпы соли надо в полтора-два раза меньше, хватит и 30-40 грамм на два литра воды.

Вообще, такая просолка крайне позитивно сказывается на конечном вкусе варёного мяса в любом супе, так что могу советовать пользоваться ей, даже если вы варите борщ; единственное, что где-то стоит корректировать — количество соли, да и во время готовки её добавлять уже не стоит.

Со вступлением разобрались, так что перейдём к списку продуктов.

Для хорошей шурпы нам точно потребуются:

Мясо 700-800 грамм;

Морковь — две штуки;

Картофель — 2-3 крупных клубня ~на полкило;

Луковица;

Половинка головки чеснока;

Пара стеблей сельдерея;

Фасоль+томатная паста (я использовал консервированный вариант из банки с массой в 360 грамм);

Чайная ложка винного уксуса.

Специи:

По чайной ложке (с горочкой) чёрного перца горошком, зиры, кориандра (его можно без горочки) и его же, но уже в виде сушёных листьев кинзы (да, я тоже её не люблю, но в этом супе она ведёт себя как лапочка), пара лавровых листьев.

Опционально, но очень рекомендуется:

50 миллилитров соевого соуса, чили перчик или ложка шрирачи.

Так, вроде со всем разобрались. Начинаем готовить.

Для начала ополоснём мясо, чтобы смыть с него лишнюю соль.

Затем зальём 2-3 литрами воды и поставим на сильный огонь. Пока вода закипает, подготовим луковицу, морковку и чеснок к тому, чтобы они так же стали частью бульона.

Как только мясо закипит, то снимаем с поверхности воды всю серую пену, а конфорку переключаем на режим самого медленного огня.

Как только бурление угаснет, а ваша рука устанет от однотипности процеживания пены, добавляем в бульон луковицу, морковь и чеснок.

Накрываем крышкой и забываем часа на полтора, пускай бульон набирает вкус.

По прошествии этого времени вынимаем луковицу и морковь, чеснок можно не вылавливать. Морковь конечно можно будет вернуть в суп под конец готовки, но я бы рекомендовал просто заменить её на свежую.

Достаём оставшиеся овощи, чистим их и нарезаем, кому как нравится. Традиционно в шурпу принято резать крупными кусками, но это не всегда удобно как во время готовки, так и во время еды, а на вкус влияет мало.

Про специи тоже не забываем, а вот соевый соус и шрирачу/острый перец я бы рекомендовал добавлять минут за сорок до полной готовности.

Когда загружал овощи, то выяснилось, что у меня есть некоторый избыток бульона, но это не беда, ведь можно его временно слить в отдельную тарелку; заодно можно, оценив его "естественный" цвет, вернуть в кастрюлю уже после первой раздачи, ну или приморозить его на будущее на манер бульона для Фо, чтобы заварить лапшу в голодный день или залить им пельмешки.

Накрываем крышкой, может быть слегка поднимаем температуру, чтобы картошка без проблем проварилась, и готовим ещё полтора часа.

За 45 минут до готовности капаем винный уксус (ну и соевый соус с острым перцем, если вы всё же решите последовать моему совету).

Доготавливаем ещё 45 минут и можем подавать на стол, щедро посыпав зелёным луком.