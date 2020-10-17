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Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Когда я готовлю рыбу, то вариант с запеканием для меня преимущественный. Кроме пользы, тут есть еще некоторые плюсы. Не нужно следить. Достаточно таймера на духовке. И самое главное, не нужно мыть сковороду. (У меня сковорода с тефлоновым покрытием, ее нельзя в ПММ, а форму для выпечки ПММ отмоет).  Вот один из быстрых рецептов для практически любой рыбы.

Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Что нужно:

горбуша 1 штука
сметана не жирная 1/2 стакана  ( 10% сгодится)
зелень пару веточек укропа и петрушки
соль
сок 1/2 лимона

Приготовление:

Конечно можно было купить и филе горбуши и не возиться с разделкой. Но цела была гораздо пригляднее на вид, так что разделываю на филе.
Рыбу помыла. Соскребла чешую и, на радость местным котам, отрезала голову.

Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Теперь делаю аккуратный разрез вдоль позвоночника

Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Разворачиваю

Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Теперь осталось убрать позвоночник, оставшиеся косточки, поскоблить брюшко от пленки и срезать плавники.
Вот получаются два красивых филе. Ну, может, и не таких ровных как в магазине, но свой труд он же больше ценится)

Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Теперь разрезаю на порционные кусочки, укладываю в форму(смазывать ничем не нужно), солю и сбрызгиваю лимонным соком. Вот тут надо сказать, что если сметана кисловата, то лучше без лимонного сока.

Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Рублю зелень, смешиваю со сметаной и заливаю рыбку

Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Ну и в духовку на 20 минут при 180 градусах.


Готово!

Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Приятного аппетита!

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рыбные блюда
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