Горбуша запеченная со сметаной и зеленью

Когда я готовлю рыбу, то вариант с запеканием для меня преимущественный. Кроме пользы, тут есть еще некоторые плюсы. Не нужно следить. Достаточно таймера на духовке. И самое главное, не нужно мыть сковороду. (У меня сковорода с тефлоновым покрытием, ее нельзя в ПММ, а форму для выпечки ПММ отмоет). Вот один из быстрых рецептов для практически любой рыбы.

Что нужно:

горбуша 1 штука

сметана не жирная 1/2 стакана ( 10% сгодится)

зелень пару веточек укропа и петрушки

соль

сок 1/2 лимона

Приготовление:

Конечно можно было купить и филе горбуши и не возиться с разделкой. Но цела была гораздо пригляднее на вид, так что разделываю на филе.

Рыбу помыла. Соскребла чешую и, на радость местным котам, отрезала голову.

Теперь делаю аккуратный разрез вдоль позвоночника

Разворачиваю

Теперь осталось убрать позвоночник, оставшиеся косточки, поскоблить брюшко от пленки и срезать плавники.

Вот получаются два красивых филе. Ну, может, и не таких ровных как в магазине, но свой труд он же больше ценится)

Теперь разрезаю на порционные кусочки, укладываю в форму(смазывать ничем не нужно), солю и сбрызгиваю лимонным соком. Вот тут надо сказать, что если сметана кисловата, то лучше без лимонного сока.

Рублю зелень, смешиваю со сметаной и заливаю рыбку

Ну и в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Готово!

Приятного аппетита!