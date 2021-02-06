Научилась готовить картофельные лепешки: объедение для всей семьи

Аппетитные треугольнички вкусных, мягких, нежных и сытных лепешек, которые готовятся на сковороде. Тесто замешивается без дрожжей, поэтому рецепт таких лепешек не требует много времени. Лепешки получаются ну очень вкусными!!!

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1. Для начала отвариваем картофель в слегка подсоленной воде. Чтобы он быстрее сварился, я нарезала его небольшими кубиками. Делаем пюре и остужаем.

2. В муку добавляем разрыхлитель и хорошо перемешиваем.

3. В картофельное пюре добавляем яйцо, соль, сушёный чеснок и зелень. Вливаем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.

4. Всыпаем муку и замешиваем тесто, сначала ложкой, а как загустеет, то руками в миске.

5. Припылим рабочий стол мукой, выкладываем тесто и делим его на 2 равные части.

6. Каждую часть раскатываем в пласт по диаметру Вашей сковородки. У меня 24 см.

7. Одну часть размечаем небольшими бороздками, чтобы мы примерно видели форму наших треугольничков -должно быть 6 штук.

8. Натёртый сыр выкладываем между намеченными линиями. Между сыром нужно оставить небольшое расстояние.

9. Вторым раскатанным пластом накрываем сверху.

10. Слегка скрепляем края и делим на вот такие треугольники.

11. На сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем наши лепёшки. Обжариваем на среднем огне 4-5 минут с одной стороны.

12. Они должны вот так подрумяниться. Затем переворачиваем и обжариваем также 4-5 минут с другой стороны накрыв крышкой.

13. Снимаем с огня и подаём к столу горячими. Невероятно нежные, ароматные, с сырной начинкой порадуют вас и Ваших близких!! Обязательно попробуйте их приготовить!!

Видео рецепт Вы можете посмотреть тут. Я как всегда желаю Вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием!

Ингредиенты: