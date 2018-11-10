Как можно вкусно приготовить яйца в духовке?

Яйца – питательный и диетический продукт, который широко используется в кулинарии. На скорую руку мы привыкли готовить омлет, яичницу или просто варить их. Но это далеко не все блюда, которыми можно порадовать себя и домашних. Мы подготовили для вас список рецептов с использованием яиц, которые готовятся в духовке.
Просто объедение!
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С ветчиной
Какая разница, будут ли это жареные или запеченные в духовке, скажут многие. Но разница действительно есть — во вкусе и пользе. Будут нужны:
- яйца – 3 шт.;
- ветчина – 3 кусочка;
- томат – 1 шт.;
- зелень;
- сливочное масло.
Для такого блюда идеальными будут порционные формочки. Их нужно смазать маслом, выложить в каждую мелко нарезанное мясо и кусочки помидора, приправить специями, вбить яйца и посыпать сверху зеленью.
Всего 15-20 минут, и на вашем столе прекрасное угощение для завтрака.
В томатных корзинках
Классическое сочетание с овощами всегда является беспроигрышным. Идеальный вариант для тех, кто следит за своей фигурой. Потребуются:
- помидоры небольшие – 5 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- сыр;
- специи.
У томатов срезать верх и вынуть мякоть.Добавить внутрь несколько капель растительного масла, соль и перец. Запекать 10 минут. После в каждую корзинку положить начинку, стараясь не нарушить целостность желтка, посыпать сыром и готовить еще четверть часа.
Хрустящие тосты
Надоели бутерброды? Тогда именно для вас мы нашли перекус, который вы приготовите быстро и легко. Будут нужны:
- тостовый хлеб – 4 шт.;
- бекон – 4 слайса;
- яйца – 4 шт.;
- сыр;
- специи;
- зеленый лук.
Бекон необходимо предварительно нарезать на тонкие полоски и обжарить. В каждом кусочке хлеба выпуклой стороной ложки сделать углубления. В них поместить все ингредиенты для начинки и посыпать мелко нарезанным луком.
Любителям жидкого желтка нужно достать тосты из духовки через 10-12 минут, тем, кто любит, чтобы он был более плотной консистенции, нужно подождать 15-17 минут.
Мясные маффины
Такое угощение можно легко включать в меню торжественного застолья. Отличная сытная закуска. Нужны:
- фарш – 0,5 кг;
- яйца – 5 шт.;
- цуккини – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 3 зуб;
- зелень;
- специи.
Вместо цуккини можно класть в начинку цветную капусту, брокколи или шпинат.
Первым делом необходимо приняться за фарш. Соединить его с приправами, луком и чесноком, выложить в формы и, аккуратно прижимая, равномерно распределить по стенкам.
Сделать болтунью, добавить к ней томаты, цуккини и зелень, заполнить получившейся массой мясные корзинки. Выпекать полчаса. Подавать можно как в горячем, так и холодном виде.
Запеканка с грибами и фетой
Этот рецепт, как и все предыдущие, максимально простой, но в то же время, не лишен изысканности. А потому выбрав такое угощение для романтического ужина, точно не прогадаете. С сыром фета его вкус станет еще более нежным и оригинальным. Понадобятся:
- яйца – 7-8 шт.;
- шампиньоны – 400 г;
- лук – 2 шт.;
- шпинат – 100 г;
- фета – 100 г;
- специи.
На дно формы, предварительно смазанной маслом ил застеленной пергаментом, уложить ровным слоем нарезанные и обжаренные грибы с луком, измельченный шпинат и нарезанный кубиками сыр. Приправить специями и залить овощи болтуньей. Выпекать на протяжении 20 минут.
Как видите, чтобы удивить домашних и гостей своими кулинарными навыками, совсем не обязательно проходить специальные курсы. Достаточно всего лишь сохранить в свою книгу рецептов несколько простых вариантов блюд-выручалочек. А уж мы всегда поделимся ими. Приятного аппетита!
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