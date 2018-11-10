Как можно вкусно приготовить яйца в духовке?

Яйца – питательный и диетический продукт, который широко используется в кулинарии. На скорую руку мы привыкли готовить омлет, яичницу или просто варить их. Но это далеко не все блюда, которыми можно порадовать себя и домашних. Мы подготовили для вас список рецептов с использованием яиц, которые готовятся в духовке.

Просто объедение!

Сэкономят время, разнообразят меню, подарят множество хвалебных отзывов гостей. Обязательно сохраните, чтобы не потерять.

С ветчиной

Какая разница, будут ли это жареные или запеченные в духовке, скажут многие. Но разница действительно есть — во вкусе и пользе. Будут нужны:

яйца – 3 шт.;

ветчина – 3 кусочка;

томат – 1 шт.;

зелень;

сливочное масло.

Для такого блюда идеальными будут порционные формочки. Их нужно смазать маслом, выложить в каждую мелко нарезанное мясо и кусочки помидора, приправить специями, вбить яйца и посыпать сверху зеленью.

Всего 15-20 минут, и на вашем столе прекрасное угощение для завтрака.

В томатных корзинках

Классическое сочетание с овощами всегда является беспроигрышным. Идеальный вариант для тех, кто следит за своей фигурой. Потребуются:

помидоры небольшие – 5 шт.;

яйца – 3 шт.;

сыр;

специи.

У томатов срезать верх и вынуть мякоть.

Хрустящие тосты

Добавить внутрь несколько капель растительного масла, соль и перец. Запекать 10 минут. После в каждую корзинку положить начинку, стараясь не нарушить целостность желтка, посыпать сыром и готовить еще четверть часа.

Надоели бутерброды? Тогда именно для вас мы нашли перекус, который вы приготовите быстро и легко. Будут нужны:

тостовый хлеб – 4 шт.;

бекон – 4 слайса;

яйца – 4 шт.;

сыр;

специи;

зеленый лук.

Бекон необходимо предварительно нарезать на тонкие полоски и обжарить. В каждом кусочке хлеба выпуклой стороной ложки сделать углубления. В них поместить все ингредиенты для начинки и посыпать мелко нарезанным луком.

Любителям жидкого желтка нужно достать тосты из духовки через 10-12 минут, тем, кто любит, чтобы он был более плотной консистенции, нужно подождать 15-17 минут.

Мясные маффины

Такое угощение можно легко включать в меню торжественного застолья. Отличная сытная закуска. Нужны:

фарш – 0,5 кг;

яйца – 5 шт.;

цуккини – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 3 зуб;

зелень;

специи.

Вместо цуккини можно класть в начинку цветную капусту, брокколи или шпинат.

Первым делом необходимо приняться за фарш. Соединить его с приправами, луком и чесноком, выложить в формы и, аккуратно прижимая, равномерно распределить по стенкам.

Сделать болтунью, добавить к ней томаты, цуккини и зелень, заполнить получившейся массой мясные корзинки. Выпекать полчаса. Подавать можно как в горячем, так и холодном виде.

Запеканка с грибами и фетой

Этот рецепт, как и все предыдущие, максимально простой, но в то же время, не лишен изысканности. А потому выбрав такое угощение для романтического ужина, точно не прогадаете. С сыром фета его вкус станет еще более нежным и оригинальным. Понадобятся:

яйца – 7-8 шт.;

шампиньоны – 400 г;

лук – 2 шт.;

шпинат – 100 г;

фета – 100 г;

специи.

На дно формы, предварительно смазанной маслом ил застеленной пергаментом, уложить ровным слоем нарезанные и обжаренные грибы с луком, измельченный шпинат и нарезанный кубиками сыр. Приправить специями и залить овощи болтуньей. Выпекать на протяжении 20 минут.

Как видите, чтобы удивить домашних и гостей своими кулинарными навыками, совсем не обязательно проходить специальные курсы. Достаточно всего лишь сохранить в свою книгу рецептов несколько простых вариантов блюд-выручалочек. А уж мы всегда поделимся ими. Приятного аппетита!