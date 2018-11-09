Наивкуснейшая капустка

Готовим все ингредиенты. Лук режем полукольцами. Морковь шинкует на крупной терке (можно тереть как для корейской морковки будет красивее). Болгарский перец режем тонкими полосками. Отмеряем соль, сахар, растительное масло и уксус я беру уксус 6% яблочный, хотя по рецепту нужно 9% (не люблю сильно кисло).