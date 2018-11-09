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Наивкуснейшая капустка

Рецепт: Наивкуснейшая капустка

Делаю эту капустку не первый год. Все кто угощался просят рецепт. Попробуйте не пожалеете.

Ингредиенты для «Наивкуснейшая капустка»:

  • Капуста белокочанная / Капустa — 3 кг
  • Лук репчатый — 500 г
  • Морковь — 500 г
  • Перец болгарский — 500 г
  • Сахар — 175 г
  • Соль ((ложки полные с горкой)) — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 250 мл
  • Уксус (9%) — 250 ст. л.

Время приготовления: 

Рецепт «Наивкуснейшая капустка»:

Наивкуснейшая капустка

Готовим все ингредиенты. Лук режем полукольцами. Морковь шинкует на крупной терке (можно тереть как для корейской морковки будет красивее). Болгарский перец режем тонкими полосками. Отмеряем соль, сахар, растительное масло и уксус я беру уксус 6% яблочный, хотя по рецепту нужно 9% (не люблю сильно кисло).

Наивкуснейшая капустка

Капусту сложить в таз. (Я делала это просто на чистом столе, мне так удобней перемешивать). Добавить аккуратно слоями морковь, лук, болгарский перец, соль, сахар и уксус. Все перемешать. НО НЕ МЯТЬ!!!

Наивкуснейшая капустка

Все оставить в тазу на два дня при комнатной температуре. Два раза в день аккуратно перемешивать. Можно накрыть пленкой чтобы не заветривалось.

Наивкуснейшая капустка

Затем разложить по банкам или другим емкостям и поставить в холодильник. Можно употреблять! 

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солимкулинариякапустаКвасим
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