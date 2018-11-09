Делаю эту капустку не первый год. Все кто угощался просят рецепт. Попробуйте не пожалеете.
Ингредиенты для «Наивкуснейшая капустка»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 3 кг
- Лук репчатый — 500 г
- Морковь — 500 г
- Перец болгарский — 500 г
- Сахар — 175 г
- Соль ((ложки полные с горкой)) — 2 ст. л.
- Масло растительное — 250 мл
- Уксус (9%) — 250 ст. л.
Время приготовления:
Рецепт «Наивкуснейшая капустка»:
Готовим все ингредиенты. Лук режем полукольцами. Морковь шинкует на крупной терке (можно тереть как для корейской морковки будет красивее). Болгарский перец режем тонкими полосками. Отмеряем соль, сахар, растительное масло и уксус я беру уксус 6% яблочный, хотя по рецепту нужно 9% (не люблю сильно кисло).
Капусту сложить в таз. (Я делала это просто на чистом столе, мне так удобней перемешивать). Добавить аккуратно слоями морковь, лук, болгарский перец, соль, сахар и уксус. Все перемешать. НО НЕ МЯТЬ!!!
Все оставить в тазу на два дня при комнатной температуре. Два раза в день аккуратно перемешивать. Можно накрыть пленкой чтобы не заветривалось.
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