Маринованные груши

Когда груш очень много, хочется утилизировать их по-новому, не только же сладкое готовить :) Груши хороши как закуска, с сыром или мясом.





- 1 лимон или апельсин (у меня апельсин)

- 10шт. гвоздик

- 2 ч.л. горошин черного перца, слегка раздавить

- 1 ч.л. ямайского перца, слегка раздавить (у меня не было)

- 5 см корня имбиря, тонко нарезать

- 1л сидра или белого винного уксуса (у меня винный уксус)

- 2 палочки корицы

- 1 кг сахара

- 2кг мелких груш



Нарезать цедру лимона или апельсина, положить в кастрюлю вместе с гвоздикой, перцем, имбирем, соком лимона или апельсина, уксусом, корицей, сахаром. Поставить на небольшой огонь и нагреть пока сахар не растворится (периодически помешивать)



Почистить груши и нарезать на половинки, вырезать семенные коробочки, добавить в кастрюлю и оставить кипеть в кастрюле 15 минут, пока груши не станут мягкими. Вынуть груши, увеличить огонь и оставить сироп кипеть примерно 15 минут, он должен уменьшиться в объеме на треть и стать гуще.

Груши выложить в стерилизованные банки, сверху залить сироп, закрыть банки. Хранить месяц в прохладном сухом месте до использования.

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