Необыкновенно вкусный пирог без муки, с маком и яблоком!

Польский рецепт пирога с маком! Попробовали впервые, полный восторг! Много мака, цукаты, курага , яблоко, да еще он нежный и воздушный! В меру сладкий, как я люблю и готовим без муки, нужно будет только 100 гр манки!

Сразу подготовим все продукты и начнем. Яйца нужно будет разделить на желтки и белки.

мак 200 гр

сахар 150 гр

манная крупа 100 гр

лимон 1\2 шт

цукаты 100 гр

курага 50 гр

сливочное масло 125 гр

яйца 5 шт

сода 1 ч.лож

яблоки (очищенные) 2 шт (300 гр)

Кипятком минут на 30 зальем мак и курагу (это можно сделать заранее). Цукаты и распаренную курагу порежем мелким кубиком, вообще можно взять ваши любимые сухофрукты.

Мак перекладываем в чашу блендера (постарайтесь, что бы осталось поменьше воды) добавляем две-три ложки сахара и измельчаем.



Собираем все вместе, цукаты, курагу, мак и манку. Хорошо перемешиваем.

Мягкое сливочное масло взбиваем с оставшимся сахаром. Продолжая взбивать вводим по одному желтку. После чего добавляем соду и хорошо перемешиваем. Белки в отдельной чаше взбиваем до мягких пик.



Яблоки почистили от кожуры и натрем на крупной терке. Теперь маковую часть смешиваем с масляной, сюда же яблоки. Яблоки поливаем лимонным соком (мне хватило половинки), добавит вкус, не даст яблокам потемнеть и поможет загасится соде.



Белки получились обалденными, вернее облачными! Складывающими движениями перемешиваем белки с подготовленной массой.



У нас сегодня квадратная форма 20*20 с застеленным дном. Пергамент смазала сливочным маслом и еще проложила широкую полоску из бумаги (пергамента), что бы легче доставать готовый пирог.

Выпекаем пирог в разогретой духовке при температуре 180 градусов, наша духовка справилась за 45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Самое сложное в этом рецепте, дать пирогу хорошо остыть. Вытащить на решётку, посыпать сахарной пудрой и подождать часик)))



Пирог получился изумительный! Готовьте на здоровье и приятного вам чаепития!

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