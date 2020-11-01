Кляр для отбивных из свинины для жарки на сковороде

Что может быть вкуснее домашних отбивных из свинины в кляре? Готовится такое блюдо просто и быстро, а благодаря кляру, который в процессе готовки превращается в ароматную корочку, мясо получается сочным и мягким, тающим во рту.

Справка. Мясо на отбивные режут только поперек волокон, кусками толщиной 10–15 мм.

Рассмотрим самые удачные рецепты кляра для жареных отбивных из свинины.

Классический яичный кляр

Для приготовления самого распространенного варианта понадобится:

яйца – 2 шт.;

мука пшеничная – 200 г;

вода очищенная – 2 ст. л.;

соль – на кончике ножа.

В удобной посуде взбейте куриные яйца, добавьте воду, соль и 1 ст. л. муки. Размешайте полученную массу до однородной консистенции. Оставшуюся муку высыпьте в плоскую тарелку. Куски свинины обваливают сначала с обеих сторон в муке, затем в кляре, а после снова в муке.

Важно! Кляр для отбивных, как правило, готовится после подготовки мяса, чтобы оно успело пропитаться специями.

Чесночный

Отбивные получаются очень ароматными и пикантными за счет чеснока. Для приготовления массы взбейте в миске 3 яйца, добавьте соль и перец по вкусу. При помощи чеснокодавилки измельчите 1 крупный зубчик чеснока и отправьте его в кляр. Тщательно перемешайте полученную смесь.

Внимание! Отбивные кладут только на раскаленную сковороду, чтобы все соки сохранились и мясо получилось сочным.

С панировочными сухарями

Подготовленное мясо обваляйте в муке с двух сторон, затем в кляре.

Свиные отбивные, приготовленные таким образом, всегда аппетитные, с румяной, хрустящей корочкой. Просто взбейте в посуду 2 куриных яйца, добавьте соль и перец по вкусу. В отдельные плоские тарелки насыпьте 100 г пшеничной муки и 150 г панировочных сухарей.

Свинину перед жаркой обваливают в муке, после чего обмакивают в яичную смесь, затем в панировочные сухарики. Жарят изделие в большом количестве масла на раскаленной сковороде до появления румяной корочки.

Справка. Для приготовления сочных вкусных свиных отбивных выбирайте бедро, лопатку или ошеек. Цвет мяса должен быть светло-розовым, рекомендуется наличие небольших жировых прослоек.

Сырный

Такой вариант отлично подойдет на праздничный стол и понравится любителям вкуса сыра пармезан.

Необходимые ингредиенты:

пармезан – 80 г;

панировочные сухари – 80 г;

яйца куриные крупные – 2 шт.;

мука – 60 г;

соль, перец – по вкусу.

Для начала натрите на крупной терке сыр и смешайте его с панировочными сухарями. В другую миску разбейте яйца, взбейте их венчиком, посолите и поперчите. Высыпьте муку в плоскую миску. Далее каждый кусок отбитой свинины тщательно обваляйте в муке, обмакните в яйца, а в конце – в сырно-панировочную массу.

Важно! Перед жаркой мясо нужно промыть и тщательно просушить, чтобы на сковороду не попадала вода, которая снизит температуру жарки, что помешает во время образоваться корочке, делающей блюдо сочным.

Сырно-сметанный

В глубокую миску выложите 40 г жирной сметаны и 1 куриное яйцо, взбейте ингредиенты при помощи венчика до однородности. Просейте в яично-сметанную массу 40 г муки и перемешайте. Натрите на крупной терке 60 г любого твердого сыра и добавьте его в кляр. Туда же отправьте 40 г мелко нарезанной зелени петрушки или укропа. В отдельную плоскую посуду насыпьте 50 г муки.

Свинину перед жаркой необходимо обвалять в муке, затем в сырно-сметанную массу и жарить в большом количестве масла до румяной корочки.

Внимание! Чтобы сочность и вкус отбивных не ухудшились, размораживать мясо лучше всего в холодильнике.

Пышный

Отбивные, обжаренные в такой массе необычайно сочные и воздушные. Для того, чтобы приготовить пышный кляр, разбейте два яйца в глубокую миску, добавьте перец, соль по вкусу. При помощи миксера на средней скорости взбивайте яичную смесь. Влейте туда 100 мл молока и продолжайте взбивать 2 минуты. Просейте в массу 100 г муки и работайте миксером до появления пузырьков.

Свинину обмакивайте в яично-молочной смеси и обжаривайте до готовности.

Справка. Мясо нужно отбивать легко. Если переусердствовать, то свинина потеряет весь сок, а отбивные получатся «резиновыми».

Приготовление отбивных

Подготовьте следующие продукты:

500 г свинины;

3 куриных яйца;

100 г пшеничной муки;

чеснок – 1 зубчик;

соль, перец – по вкусу.

Вначале нужно заняться мясом. Разрежьте свинину на пласты толщиной 1–1,5 см. Отбейте, посолите, поперчите и отложите в сторону. Далее приступайте к приготовлению кляра. В миске взбейте венчиком яйца, массу посолите и поперчите, добавьте измельченный чеснок, тщательно перемешайте. Муку высыпьте в неглубокую посуду. Каждый кусочек свинины обваляйте в муке, затем в яичной массе. Обжарьте отбивные на большом огне с добавление растительного масла. Готовое блюдо должно покрыться румяной корочкой.

Отбивные в кляре готовы.

Самые сочные и вкусные свиные отбивные готовятся в кляре, рецептов которого существует большое количество. Применяя тонкости и секреты аппетитных отбивных, данное блюдо всегда будет желанным гостем на вашем столе.