Салат "Фитнес"

Вот набор продуктов. Заранее замочите курагу на 10 минут в кипятке. Затем воду слейте.

Морковь нашинковать на корейской тёрке.

Также поступаем с тыквой, яблоком (которое очистить от кожуры ), и репой.

Курагу нарезать произвольно.

Перец болгарский нарезать соломкой.

Все составляющие салата сложить в салатник. Заправить заправкой. Посолить и поперчить.

По желанию салат можно посыпать семечками подсолнечника или семенами тыквы.

Приятного аппетита!