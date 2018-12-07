Фото салата "Фитнес"
Очень лёгкий и полезный.
Ингредиенты рецепта салата "Фитнес"
- Морковь 1 штука
- Яблоко кисло-сладкое 1 штука
- Репа 150-200 грамм
- Тыква 150-200 грамм
- Перец болгарский 1 штука
- Курага 1 горсть
- Масло оливковое 3-5 столовых ложек
- Мёд 1-2 столовые ложки
- Сок половины лимона
- Соль и чёрный перец по вкусу
Как приготовить салат "Фитнес", пошаговый рецепт с фото
Вот набор продуктов. Заранее замочите курагу на 10 минут в кипятке. Затем воду слейте.
Морковь нашинковать на корейской тёрке.
Также поступаем с тыквой, яблоком (которое очистить от кожуры ), и репой.
Курагу нарезать произвольно.
Перец болгарский нарезать соломкой.
Все составляющие салата сложить в салатник. Заправить заправкой. Посолить и поперчить.
По желанию салат можно посыпать семечками подсолнечника или семенами тыквы.
Приятного аппетита!
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