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Салат "Фитнес"

Рецепт салата &amp;#34;Фитнес&amp;#34;
Фото салата "Фитнес"

Очень лёгкий и полезный.

Ингредиенты рецепта салата "Фитнес"

  • Морковь 1 штука
  • Яблоко кисло-сладкое 1 штука
  • Репа 150-200 грамм
  • Тыква 150-200 грамм
  • Перец болгарский 1 штука
  • Курага 1 горсть
Заправка:
  • Масло оливковое 3-5 столовых ложек
  • Мёд 1-2 столовые ложки
  • Сок половины лимона
  • Соль и чёрный перец по вкусу

Как приготовить салат "Фитнес", пошаговый рецепт с фото

Вот набор продуктов. Заранее замочите курагу на 10 минут в кипятке. Затем воду слейте.

Приготовление рецепта Салат &quot;Фитнес&quot; шаг 1

Морковь нашинковать на корейской тёрке.

Приготовление рецепта Салат &quot;Фитнес&quot; шаг 2

Также поступаем с тыквой, яблоком (которое очистить от кожуры ), и репой.

Приготовление рецепта Салат &quot;Фитнес&quot; шаг 3

Курагу нарезать произвольно.

Приготовление рецепта Салат &quot;Фитнес&quot; шаг 4

Перец болгарский нарезать соломкой.

Приготовление рецепта Салат &quot;Фитнес&quot; шаг 5

Все составляющие салата сложить в салатник. Заправить заправкой. Посолить и поперчить.

Приготовление рецепта Салат &quot;Фитнес&quot; шаг 6

По желанию салат можно посыпать семечками подсолнечника или семенами тыквы.
Приятного аппетита!

Приготовление рецепта Салат &quot;Фитнес&quot; шаг 7
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