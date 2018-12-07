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Сладости для свинки: угощение для друзей и гостей

Наступающий 2019 год - год Желтой Свиньи. На праздничный стол в этом году можно приготовить любые блюда, кроме тех, где используется свинина. Но хозяйка наступающего года обязательно должна присутствовать на столе, например в виде салатов или сладостей. Свинка очень любит яркие краски и всевозможные сладости. Лучшим угощением для нее станет яблоко или морковка, а для вас и ваших гостей всевозможная выпечка, печенье, конфеты и торты в виде свинки. Печенье в виде свинки станет прекрасным подарком для друзей, коллег и близких. Приготовьте ассорти из печений, красиво их украсьте и упакуйте в красивые коробочки или пакеты, перевяжите лентой и вот - отличный подарок на Новый 2019 год готов. А еще на Новый год испеките торт в виде свинки-копилки, ведь копилка в Новый год - это к деньгам. Поэтому, если хотите, чтобы 2019 год был прибыльным, непременно встречайте его с таким тортом. 
Мы собрали для вас несколько вариантов самых вкусных рецептов выпечки, выбирайте свой или пеките все, ведь сладостей много не бывает!

Сладости для свинки: угощение для друзей и гостей

Сладкий пирог "Сладкая свинка"

Хозяйку наступающего года надо обязательно встречать радушно и весело. Испеките сладкий пирог в виде символа нового года и поставьте его в центр стола.

Даже если дело до пирога не дойдет, он украсит новогодний стол, а к тому же пирог станет талисманом, чтобы год был непременно удачным и богатым на хорошие моменты.

Ингредиенты:

для теста:

  • мука 3 стакана
  • яйца 2 шт.
  • дрожжи сухие 12 г.
  • молоко 2 стакана
  • сахар 1,5 ч. л.
  • соль 1 щепотка
  • масло сливочное 2 ст. л.
  • растительное масло 1/2 стакана

для начинки:

  • лимон 1 шт.
  • апельсин 1 шт.
  • сахарный песок 1 стакан
  • манная крупа 1 ст. л.

Способ приготовления: В кастрюлю налить молоко и слегка подогреть, всыпать сахарный песок, соль, дрожжи и немного просеянной муки и перемешать. Оставить в тепле на 15 минут. Затем вбить в опару яйца, размягченное при комнатной температуре сливочное масло, перемешать, добавить частями, постоянно помешивая, оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и немного липнуть к рукам. Влить растительное масло, тщательно перемешать. Тесто убрать в теплое место и дать подойти 3 раза. 
Для приготовления начинки лимон и апельсин вымыть, нарезать, удалить косточки, пропустить через мясорубку. В цитрусовую массу всыпать сахарный песок, манку и хорошенько перемешать. Раскатать тесто в прямоугольник. Края обрезать и оставить для украшения. Выложить на тесто начинку и разровнять. Сделать надрезы до начинки от углов, сложить их внахлест. Ту часть, которая не надрезалась, завернуть наверх. Из остатков теста сделать пятачок, ушки и хвостик. Глазки и пятак сделать с помощью гвоздики. Смазать свинку желтком и поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать 30 минут до золотистого цвета. Вытащить хрюшку и смазать растопленным сливочным маслом. 

Имбирное печенье - самое вкусное угощение на Новый год. Главное, приготовить их можно заранее, уложить в красивые коробочки и подарить близким и друзьям. Трафареты для печенья, в том числе и в виде свинок, можно купить в магазине посуды или заказать в Интернет. Испеките печенье по классическому рецепту и украсьте по своему вкусу.

Имбирное печенье "Свинюшки"

для теста:

  • сливочное масло 150 г.
  • мед 2 ст. л.
  • яйца 1 шт.
  • сахарный песок 1/2 стакана
  • мука 2-3 стакана
  • сода, погашенная уксусом 1 ч. л.
  • какао 3 ст. л.
  • корица 1 ч. л.
  • имбирь молотый 1 ч. л.

для глазури:

  • сахарная пудра 100 г.
  • лимон 1 шт.
  • пищевые краски

Способ приготовления: Мед положите в емкость и прогрейте, добавьте сливочное масло и сахарный песок. Прогревайте до тех пор, пока все кристаллики сахара не растворятся. Снимите емкость с плиты. Всыпьте в тесто какао, имбирь и корицу, перемешайте и дайте остыть. Введите яйцо, соду и муку. Замесите мягкое тесто, накройте его и оставьте на 3 часа при комнатной температуре. Тесто раскатайте, вырежьте фигурки свинок, разложите их на противне и выпекайте 15-20 минут в нагретой до 180 градусов духовке. Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком. Масса должна быть густой и однородной. Разделите ее на несколько частей, смешайте каждую с краской и с помощью кондитерского шприца раскрасьте печенье в виде свинок.

Сладости для свинки: угощение для друзей и гостей

Прекрасной альтернативой тортам в новогоднюю ночь станет печенье с желаньями. Приготовьте заранее вкусное угощение, а в Новогоднюю ночь поставьте его в центр стола. Пусть каждый гость возьмет себе по печенью, а желание его непременно сбудется. 
Вот примеры пожеланий, которые можно написать на бумажке и вложить в печенье.

  • Ваши надежды и планы сбудутся сверх всяких ожиданий.
  • Вперед и только вперед: дело, о котором Вы думаете, — правое!
  • Твой кошелек не будет пуст: знать будет ежедневно денег хруст!
  • Ты будешь жить легко весь год, есть, пить и петь, не знать тревог.
  • В Новом году выполняй любые прихоти своей половинки, и будет тебе счастье!
  • Ешьте пряники и сласти, будет в доме много счастья!
  • Не покинет вас удача, будет вам квартира или дача.
  • В вашей жизни без сомненья будут скоро измененья.
  • Поднимай за свинку тост, ждет тебя карьерный рост.

Печенье с пожеланьями

Ингредиенты:

 

  • яйца 2 шт.
  • мука 1,5 ст. л.
  • сахарная пудра 80 г.
  • кукурузный крахмал 1 ч. л.
  • растительное масло 30 мл.
  • соль 1/4 ч. л.

Способ приготовления: Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте из бумаги полоски и напишите пожелания. Для приготовления теста смешайте яйца с сахарной пудрой и взбейте вилкой. Добавьте муку, крахмал и соль, перемешайте. Влейте 2 ст. л. воды и растительное масло. Взбейте, чтобы получилось полностью однородное жидковатое тесто. Противень застелите силиконовым или тефлоновым ковриком, если нет, используйте пергамент, смазанный маслом. Налейте 1 ст. л. теста и распределите его в виде круга. Должно получиться 4 круга на противне. Поставьте противень в духовку и запекайте 4-6 минуты до зарумянивания краев. Далее на горячий блинчик положите бумажку с пожеланиями, сверните его пополам, слепите половинки печенья вместе и наденьте печенье на край чашки, загнув его в форме полумесяца. Дайте печенью полностью остыть - оно станет хрустящим.

Сладости для свинки: угощение для друзей и гостей

Пирожки с творогом "Пятачок"

Ингредиенты:

  • мука 500 г.
  • дрожжи свежие 20 г.
  • молоко 0,5 стакана
  • сахарный песок 4 ст. л.
  • ванилин
  • сливочное масло 250 г.
  • яйца 2 шт.
  • соль 1 щепотка
  • творог 0,5 кг.
  • сахарный песок по вкусу
  • изюм 1 горсть

Способ приготовления: Дрожжи засыпьте 1 ч. л. сахара и залейте небольшим количеством теплой воды, размешайте и оставьте подходить. В теплое молоко добавьте растопленное сливочное масло, оставшийся сахар, 1 яйцо, соль и дрожжи. Массу как следует размешайте. В миску просейте муку и ванилин по вкусу. Всыпайте муку порциями в жидкую основу, замесите тесто. Накройте тесто крышкой и поставьте в теплое место, дайте ему подойти, затем несколько раз опустите. Для начинки смешайте творог с сахаром и изюмом. Готовое тесто раскатайте, с помощью стакана вырежьте круги. На половину кругов положите часть начинки, накройте оставшимся тестом. Обрезки используйте для украшения. Края теста соедините. Смажьте пирожки взбитым яйцом. Из оставшегося теста вырежьте ушки, глазки и нос. Превратите каждый пирожок в очаровательную мордочку свинки. Переложите пирожки на смазанный маслом противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно минут 30, пока пирожки не зарумянятся.

Торт-копилка "Розовая свинка"

Ингредиенты:

для теста:

  • маргарин 200 г.
  • молоко 1/2 стакана
  • яйца 2 шт.
  • сода 1 ч. л.
  • мука 3 стакана

для крема:

  • сливочное масло 200 г.
  • вареная сгущенка 400 г.

для крема:

  • белки 3 шт.
  • сахарный песок 1 стакан
  • лимонная кислота на кончике ножа
  • розовый пищевой краситель
  • розовая и белая мастика
  • шоколад

Способ приготовления: Смешайте маргарин с яйцами, теплым молоком и содой. Всыпьте муку и замешайте тесто. Скатайте тесто в комок, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто пропустите через мясорубку. Полученную стружку разместите на противне. Противень поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до румяного цвета. Остудите и раскрошите руками в крошку. Для крема взбейте масло в пышную массу, добавьте сгущенку и перемешайте. Соедините крошку с кремом, перемешайте. Выложите на блюдо в виде полушария. Утрамбуйте и уберите в холодильник. 
приготовим крем для украшения: в кастрюлю насыпьте сахарный песок, влейте 85 мл. воды. Поставьте на средний огонь. Как только закипит, засеките 4 минуты, затем всыпьте лимонную кислоту, перемешайте и варите до ленивых пузырей около 4 минут. Белки взбить до острых пиков. Не прекращая взбивать, влить тонкой струей горячий сироп. Взбивайте 10 минут. Добавьте пищевую краску и перемешайте. Покройте кремом весь торт и разровняйте влажной палеткой. Мастику раскатайте. Из белой -  вырежьте овалы для глаз. Растопленным шоколадом нарисуйте зрачки, дайте застыть. Из розовой мастики вырежьте круг - пятачок и два овала - ушки. Приклейте их на крем. Сделайте посередине прорезь для монеток. Монетки можно купить в магазине или сделать из шоколада. Вставьте монетку в разрез - торт-копилка готов!

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