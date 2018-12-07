Сладости для свинки: угощение для друзей и гостей

Наступающий 2019 год - год Желтой Свиньи. На праздничный стол в этом году можно приготовить любые блюда, кроме тех, где используется свинина. Но хозяйка наступающего года обязательно должна присутствовать на столе, например в виде салатов или сладостей. Свинка очень любит яркие краски и всевозможные сладости. Лучшим угощением для нее станет яблоко или морковка, а для вас и ваших гостей всевозможная выпечка, печенье, конфеты и торты в виде свинки. Печенье в виде свинки станет прекрасным подарком для друзей, коллег и близких. Приготовьте ассорти из печений, красиво их украсьте и упакуйте в красивые коробочки или пакеты, перевяжите лентой и вот - отличный подарок на Новый 2019 год готов. А еще на Новый год испеките торт в виде свинки-копилки, ведь копилка в Новый год - это к деньгам. Поэтому, если хотите, чтобы 2019 год был прибыльным, непременно встречайте его с таким тортом.

Мы собрали для вас несколько вариантов самых вкусных рецептов выпечки, выбирайте свой или пеките все, ведь сладостей много не бывает!

Сладкий пирог "Сладкая свинка"

Хозяйку наступающего года надо обязательно встречать радушно и весело. Испеките сладкий пирог в виде символа нового года и поставьте его в центр стола. Даже если дело до пирога не дойдет, он украсит новогодний стол, а к тому же пирог станет талисманом, чтобы год был непременно удачным и богатым на хорошие моменты.



Ингредиенты:



для теста:

мука 3 стакана

яйца 2 шт.

дрожжи сухие 12 г.

молоко 2 стакана

сахар 1,5 ч. л.

соль 1 щепотка

масло сливочное 2 ст. л.

растительное масло 1/2 стакана

для начинки:

лимон 1 шт.

апельсин 1 шт.

сахарный песок 1 стакан

манная крупа 1 ст. л.

Способ приготовления: В кастрюлю налить молоко и слегка подогреть, всыпать сахарный песок, соль, дрожжи и немного просеянной муки и перемешать. Оставить в тепле на 15 минут. Затем вбить в опару яйца, размягченное при комнатной температуре сливочное масло, перемешать, добавить частями, постоянно помешивая, оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и немного липнуть к рукам. Влить растительное масло, тщательно перемешать. Тесто убрать в теплое место и дать подойти 3 раза.

Для приготовления начинки лимон и апельсин вымыть, нарезать, удалить косточки, пропустить через мясорубку. В цитрусовую массу всыпать сахарный песок, манку и хорошенько перемешать. Раскатать тесто в прямоугольник. Края обрезать и оставить для украшения. Выложить на тесто начинку и разровнять. Сделать надрезы до начинки от углов, сложить их внахлест. Ту часть, которая не надрезалась, завернуть наверх. Из остатков теста сделать пятачок, ушки и хвостик. Глазки и пятак сделать с помощью гвоздики. Смазать свинку желтком и поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать 30 минут до золотистого цвета. Вытащить хрюшку и смазать растопленным сливочным маслом.



Имбирное печенье - самое вкусное угощение на Новый год. Главное, приготовить их можно заранее, уложить в красивые коробочки и подарить близким и друзьям. Трафареты для печенья, в том числе и в виде свинок, можно купить в магазине посуды или заказать в Интернет. Испеките печенье по классическому рецепту и украсьте по своему вкусу.

Имбирное печенье "Свинюшки"

для теста:

сливочное масло 150 г.

мед 2 ст. л.

яйца 1 шт.

сахарный песок 1/2 стакана

мука 2-3 стакана

сода, погашенная уксусом 1 ч. л.

какао 3 ст. л.

корица 1 ч. л.

имбирь молотый 1 ч. л.

для глазури:

сахарная пудра 100 г.

лимон 1 шт.

пищевые краски

Способ приготовления: Мед положите в емкость и прогрейте, добавьте сливочное масло и сахарный песок. Прогревайте до тех пор, пока все кристаллики сахара не растворятся. Снимите емкость с плиты. Всыпьте в тесто какао, имбирь и корицу, перемешайте и дайте остыть. Введите яйцо, соду и муку. Замесите мягкое тесто, накройте его и оставьте на 3 часа при комнатной температуре. Тесто раскатайте, вырежьте фигурки свинок, разложите их на противне и выпекайте 15-20 минут в нагретой до 180 градусов духовке. Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком. Масса должна быть густой и однородной. Разделите ее на несколько частей, смешайте каждую с краской и с помощью кондитерского шприца раскрасьте печенье в виде свинок.

Прекрасной альтернативой тортам в новогоднюю ночь станет печенье с желаньями. Приготовьте заранее вкусное угощение, а в Новогоднюю ночь поставьте его в центр стола. Пусть каждый гость возьмет себе по печенью, а желание его непременно сбудется.

Вот примеры пожеланий, которые можно написать на бумажке и вложить в печенье.

Ваши надежды и планы сбудутся сверх всяких ожиданий.

Вперед и только вперед: дело, о котором Вы думаете, — правое!

Твой кошелек не будет пуст: знать будет ежедневно денег хруст!

Ты будешь жить легко весь год, есть, пить и петь, не знать тревог.

В Новом году выполняй любые прихоти своей половинки, и будет тебе счастье!

Ешьте пряники и сласти, будет в доме много счастья!

Не покинет вас удача, будет вам квартира или дача.

В вашей жизни без сомненья будут скоро измененья.

Поднимай за свинку тост, ждет тебя карьерный рост.

Печенье с пожеланьями

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

мука 1,5 ст. л.

сахарная пудра 80 г.

кукурузный крахмал 1 ч. л.

растительное масло 30 мл.

соль 1/4 ч. л.

Способ приготовления: Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте из бумаги полоски и напишите пожелания. Для приготовления теста смешайте яйца с сахарной пудрой и взбейте вилкой. Добавьте муку, крахмал и соль, перемешайте. Влейте 2 ст. л. воды и растительное масло. Взбейте, чтобы получилось полностью однородное жидковатое тесто. Противень застелите силиконовым или тефлоновым ковриком, если нет, используйте пергамент, смазанный маслом. Налейте 1 ст. л. теста и распределите его в виде круга. Должно получиться 4 круга на противне. Поставьте противень в духовку и запекайте 4-6 минуты до зарумянивания краев. Далее на горячий блинчик положите бумажку с пожеланиями, сверните его пополам, слепите половинки печенья вместе и наденьте печенье на край чашки, загнув его в форме полумесяца. Дайте печенью полностью остыть - оно станет хрустящим.

Пирожки с творогом "Пятачок"

Ингредиенты:

мука 500 г.

дрожжи свежие 20 г.

молоко 0,5 стакана

сахарный песок 4 ст. л.

ванилин

сливочное масло 250 г.

яйца 2 шт.

соль 1 щепотка

творог 0,5 кг.

сахарный песок по вкусу

изюм 1 горсть

Способ приготовления: Дрожжи засыпьте 1 ч. л. сахара и залейте небольшим количеством теплой воды, размешайте и оставьте подходить. В теплое молоко добавьте растопленное сливочное масло, оставшийся сахар, 1 яйцо, соль и дрожжи. Массу как следует размешайте. В миску просейте муку и ванилин по вкусу. Всыпайте муку порциями в жидкую основу, замесите тесто. Накройте тесто крышкой и поставьте в теплое место, дайте ему подойти, затем несколько раз опустите. Для начинки смешайте творог с сахаром и изюмом. Готовое тесто раскатайте, с помощью стакана вырежьте круги. На половину кругов положите часть начинки, накройте оставшимся тестом. Обрезки используйте для украшения. Края теста соедините. Смажьте пирожки взбитым яйцом. Из оставшегося теста вырежьте ушки, глазки и нос. Превратите каждый пирожок в очаровательную мордочку свинки. Переложите пирожки на смазанный маслом противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно минут 30, пока пирожки не зарумянятся.

Торт-копилка "Розовая свинка"

Ингредиенты:



для теста:

маргарин 200 г.

молоко 1/2 стакана

яйца 2 шт.

сода 1 ч. л.

мука 3 стакана

для крема:

сливочное масло 200 г.

вареная сгущенка 400 г.

для крема:

белки 3 шт.

сахарный песок 1 стакан

лимонная кислота на кончике ножа

розовый пищевой краситель

розовая и белая мастика

шоколад

Способ приготовления: Смешайте маргарин с яйцами, теплым молоком и содой. Всыпьте муку и замешайте тесто. Скатайте тесто в комок, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто пропустите через мясорубку. Полученную стружку разместите на противне. Противень поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до румяного цвета. Остудите и раскрошите руками в крошку. Для крема взбейте масло в пышную массу, добавьте сгущенку и перемешайте. Соедините крошку с кремом, перемешайте. Выложите на блюдо в виде полушария. Утрамбуйте и уберите в холодильник.

приготовим крем для украшения: в кастрюлю насыпьте сахарный песок, влейте 85 мл. воды. Поставьте на средний огонь. Как только закипит, засеките 4 минуты, затем всыпьте лимонную кислоту, перемешайте и варите до ленивых пузырей около 4 минут. Белки взбить до острых пиков. Не прекращая взбивать, влить тонкой струей горячий сироп. Взбивайте 10 минут. Добавьте пищевую краску и перемешайте. Покройте кремом весь торт и разровняйте влажной палеткой. Мастику раскатайте. Из белой - вырежьте овалы для глаз. Растопленным шоколадом нарисуйте зрачки, дайте застыть. Из розовой мастики вырежьте круг - пятачок и два овала - ушки. Приклейте их на крем. Сделайте посередине прорезь для монеток. Монетки можно купить в магазине или сделать из шоколада. Вставьте монетку в разрез - торт-копилка готов!