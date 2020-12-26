Секреты приготовления торта «Красный бархат»

«Красный бархат», невероятно нежный и шикарный торт, станет украшением праздничного стола. Впрочем, этот американский десерт — сам по себе праздник. Он очень необычный — снаружи белоснежный, а в разрезе — полосатый. Особенно удивляет бисквит ярко-красного цвета!

«Бархатная» биография

История торта «Красный бархат» начинается в XIX веке, правда, свой нынешний цвет десерт приобрел в 40-е годы прошлого столетия. Интересно, что торт «покраснел» совершенно случайно в результате сочетания несладкого шоколада, натурального какао-порошка и кисломолочного напитка. Позже его стали подкрашивать искусственными красителями или, как это было во времена Великой депрессии, использовали свеклу. Однако второе рождение «Красного бархата» произошло после выхода на экраны в 1989 году фильма «Стальные магнолии», где этот десерт появился как свадебный торт в форме броненосца. Сейчас «Красный бархат» является любимым лакомством всех американских сладкоежек.

«Красный бархат»: краткая инструкция

Если готовить торт «Красный бархат» по оригинальному рецепту, то вы должны сделать многослойный пирог с тестом из сливочного масла, яиц, пахты, какао, муки и свеклы, которую можно заменить красителем. Коржи промазываются сливочным кремом, а сверху торт покрывается кремовой или сырной глазурью.

Современные варианты торта выглядят немного иначе. Вместо пахты вполне подойдет кефир, а сливочное масло легко заменяется растительным. Кстати, специальные гелевые красители для десертов дают более яркий и насыщенный цвет. С этой задачей не справляются обычные пищевые красители или свекла.

Торт «Красный бархат» получается мягким, влажным и пористым, поэтому его не обязательно пропитывать сиропом. Промазываете кремом, украшаете, даете торту настояться и пропитаться, а потом подаете на стол. Вот и вся инструкция!

Несколько секретов бархатистости

Если вы готовите крем со сливочным сыром, доставайте его из холодильника непосредственно перед взбиванием — тогда крем получится намного пышнее. Лучше всего использовать сыр маскарпоне, так как его бархатная текстура идеально подходит для этого десерта. Но не взбивайте сыр со сливками слишком долго, иначе крем расслоится. Сливочное масло и яйца должны быть комнатной температуры, а сливки лучше, наоборот, охладить.

После того как коржи испеклись, обрежьте их края — так в собранном виде торт будет выглядеть более аккуратно и эффектно. Обрезки можно измельчить и посыпать ими верхний корж после нанесения глазури.

Американские кондитеры рекомендуют подержать испеченные коржи в холодильнике и только потом промазывать их кремом и покрывать глазурью. Дело в том, что на теплых коржах крем и глазурь растекаются, а бисквит размокает и теряет свою воздушность. Этих неприятных моментов можно избежать, если предварительно охладить торт до сборки.

Готовим «Красный бархат»

Если вам хочется побаловать себя очередным сладким деликатесом, вспомните о «Красном бархате». Вам, конечно, придется повозиться, но ради такой красоты можно пойти на все! Ищите более простые рецепты торта «Красный бархат», а потом уже осваивайте сложные варианты.

Сначала смешайте сухие ингредиенты — 475 г муки, 25 г какао-порошка, 10 г разрыхлителя, 4 г соды и 2 г соли. А теперь соедините и размешайте 365 г кефира и 10 г гелевого красителя.

Взбейте миксером в течение 1 минуты 155 г мягкого сливочного масла и 220 г сахара, добавьте 75 г рафинированного растительного масла, 10 г ванильной эссенции и еще 220 г сахара. Введите в эту масляную смесь 3 яйца и снова взбейте до пышности.

Смешайте получившиеся сухие и жидкие смеси, у вас должна выйти однородная масса.

Постелите в форму диаметром 24 см промасленную пекарскую бумагу и выложите одну треть теста. Пеките корж в течение получаса при температуре 180 °С. Сделайте 3 коржа и остудите их на столе. Обязательно обрежьте поднимающиеся макушки, чтобы торт получился ровным и аккуратным.

Взбейте 410 г сливок 33 %, постепенно вводя 355 г сыра «Филадельфия». На последнем этапе добавьте порциями 100 г сахарной пудры и продолжайте взбивать до однородности. Соберите торт, прослаивая кремом каждый корж и обмазывая его со всех сторон кремом.

Украсьте восхитительный десерт бисквитной крошкой и поставьте торт на 4 часа в холодильник. Вы также можете посыпать торт шоколадной стружкой и кондитерской посыпкой. Наслаждайтесь!

Свекольное чудо

Несмотря на то что свекла дает не такой яркий цвет, как краситель, ее часто используют в приготовлении знаменитого торта. И мы предлагаем вам рецепт с фото торта «Красный бархат», где бисквит подкрашивается свекольным соком. Попробуйте — не пожалеете! Дозировка продуктов дана на одну порцию. Получается достаточно большое и аппетитное пирожное.

Запеките в фольге 180 г свеклы при температуре 200 °С — для этого вам понадобится примерно 50 минут. Измельчите очищенную от кожуры свеклу блендером, добавьте в нее сырой яичный желток, треть чайной ложки тертого имбиря и цедру 1 апельсина, которую легко снять теркой. Яичный белок поставьте в холодильник. Влейте в свекольное пюре 2 ст. л. апельсинового сока и 20 мл оливкового масла, всыпьте 40 г кукурузной муки и хорошо перемешайте массу. Добавьте в тесто 2 ст. л. меда и 1 ч. л. сахара.

А теперь погасите апельсиновым соком треть чайной ложки соды и добавьте ее ко всем ингредиентам. Если удастся выжать из апельсина еще немного сока — добавьте и его. Взбейте охлажденный белок и осторожно вмешайте в тесто. Выложите его в смазанную маслом форму и выпекайте 30–50 минут при температуре 190 °С.

Пока бисквит остывает, приготовьте крем из 100 г любого творожного сыра, 50 мл натурального йогурта, 3 ст. л. сахара и щепотки ванили. Пропитайте корж сиропом, приготовленным из 20 мл кофе эспрессо и 10 мл коньяка. Смажьте его кремом и разрежьте на 3 части.

Крем выложите в кондитерский мешок с простой круглой насадкой и выдавите между коржами небольшими порциями. Сверху украсьте кремом, свежими ягодами и охладите торт в холодильнике. Изысканный десерт к чаепитию готов! В разрезе вы увидите красные и белые полоски — все как положено!

Простой рецепт «ленивого» бархата

Попробуйте приготовить торт «Красный бархат» из сыра «Филадельфия» по простому рецепту для ленивых хозяек, к тому же рецепт расписан практически пошагово.

Добавьте 1 ч. л. соды в 280 мл кефира и хорошо перемешайте. Дайте ему немного постоять и влейте 300 мл растительного масла.

Взбейте в пышную пену 3 яйца с 300 г сахара и добавьте 2 ст. л. красного пищевого красителя, жидкого или гелевого.

Смешайте 340 г муки с 2 ч. л. разрыхлителя и 1 ст. л. какао, а потом всыпьте в кефир и хорошо размешайте.

Разделите тесто на 2 части и испеките по очереди 2 бисквита при температуре 170 °С в течение 50 минут.

Крем готовится просто — взбейте 250 г сливочного масла с 70 г сахарной пудры, а потом влейте 2 ст. л. молока. Добавьте 260 г сыра «Филадельфия» и все взбейте миксером на медленной скорости.

Остывшие коржи слегка подровняйте сверху, срезав выступающие бугры, и разрежьте на 3 слоя. Итого у вас получится 6 коржей. Промажьте кремом сами коржи и бока торта, а потом посыпьте десерт бисквитной крошкой.

Не ешьте сразу, пусть торт пропитается — и наслаждайтесь им вместе с близкими людьми. Такую красоту невозможно есть в одиночку.

Наверно, вас удивит маниакальная точность в рецептуре. Почему 365 г кефира, а не 370 г или 410 мл сливок, а не 400 мл? Поскольку рецепты «Красного бархата» достаточно сложные, каждый грамм имеет значение. По крайней мере, именно так принято у профессиональных кондитеров. А результаты порадуют и вас, и ваших близких!