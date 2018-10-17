Как приготовить идеальное рагу (5 потрясающих рецептов)

Рагу – это блюдо, в котором овощи комбинируют с мясом, рыбой, бобовыми, грибами или морепродуктами. Заправляют рагу соусом и тушат, иногда запекают. Под это определение попадают национальные рецепты разных стран мира – русский гуляш, французское фрикасе, немецкий айнтопф, японский тянконабэ.

От супов рагу отличается густой консистенцией и более длительным временем готовки; оно не столько варится, сколько томится на медленном огне. Последнее можно назвать основным принципом этого рода блюд. А вот еще, что важно при приготовлении рагу:

Правильная нарезка овощей предполагает, что чем дольше продукт разваривается, тем мельче он должен быть порублен и раньше добавлен в кастрюлю.

Если в списке ингредиентов есть баклажаны, то предварительно их придется нарезать, посолить и оставить на полчаса. Затем их промывают под проточной водой и в дальнейшем применяют согласно рецепту. Такие действия необходимы, чтобы убрать горечь.

Специи и приправы лучше слегка прокалить на огне, это поможет полностью раскрыть их вкусовой потенциал.

Вода должна лишь слегка прикрывать основные продукты, но наваристее и сытнее будет рагу на овощном или мясном бульоне.

Под конец готовки можно добавить 50 мл белого сухого вина в рыбные, овощные, грибные варианты блюда, и красного сухого – в мясные.

Рагу – это идеальный повод для кулинарных экспериментов, можно смешивать разные овощи и соусы. Главное, чтобы среди них был продукт, который придаст густоту жидкости. Им могут быть бобовые, картофель, мясо, грибы, тыква.

Рагу с кроликом

Возьмите 1 кг мяса кролика (допускается с костями), 60 г сливочного масла, 2 луковицы, 1 морковь, 3 болгарских перца, 5 картофелин, 5 стеблей сельдерея, 3 помидора, растительное масло, сухое красное вино, уксус, воду или овощной бульон, розмарин, орегано, сухую аджику.

Мясо нарезать крупными кусочками и 10 минут обжаривать в глубокой сковороде или в кастрюле с толстым дном. Размешайте 3 мл уксуса в 50 мл воды и влейте к мясу. Когда жидкость выкипит, нужно добавить 100 мл вина, и снова держать на медленном огне до полного испарения, но не забывайте помешивать.

Картофель нарезать кубиками, лук – полукольцами, перец и сельдерей – соломкой, отправить к мясу, влить 300 мл воды или бульона, посолить, оставить тушиться до готовности картофеля. Затем добавить по щепотке специй, сливочное масло, накрыть крышкой и томить 10-15 минут на медленном огне.

Овощное рагу по-итальянски

Понадобятся 4 сладких перца, 1 луковица, 5 картофелин, 3 помидора, половинка лимона, 2 баклажана, оливковое масло для жарки, сушеный базилик, сельдерей, сахар.

Картофель нарезать кубиками, обжарить, добавить нашинкованный лук и мелко порубленный баклажан. На отдельной сковороде обжарить в течение 3 минут перетертые на терке или измельченные в блендере помидоры, добавить к ним нарезанный соломкой перец, сельдерей, базилик и 1 ч.л. сахара. Влить 100 мл воды и томить 10 минут на медленном огне. Затем отправить к остальным овощам и посолить. Тушить под закрытой крышкой 10-15 минут, затем выключить огонь, выдавить сок половинки лимона в рагу, перемешать и дать настояться.

Рыбное рагу

Нужно взять 1 кг филе рыбы без косточек, лучше морской, 3 патиссона, 2 болгарских перца, 1 луковицу, 2 помидора, 100 г свежего укропа.

Филе разделить на небольшие кусочки, посолить и обжарить в растительном масле. На отдельной сковороде пожарить нарезанные кубиками патиссоны, через 10 минут добавить к ним мелко нашинкованный лук, измельченные соломкой перцы и порезанные тонкими ломтиками помидоры. Затем надо накрыть крышкой и держать на медленном огне еще 10 минут, чтобы томаты пустили сок. Отправьте рыбу к овощам, перемешайте, добавьте измельченный укроп, тушите вместе 5 минут, после столько же держите под закрытой крышкой. Перед подачей можно сбрызнуть рагу лимонным соком.

Грибное рагу

Потребуется 0,5 кг шампиньонов или вешенок, 2-3 ст.л. томатной пасты, 4 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, половина банки консервированного горошка, масло кукурузное, паприка.

Картофель нарезать кубиками, морковь – соломкой и обжаривать 12-14 минут в глубокой сковородке. Затем всыпать мелко порубленный лук и грибы, предварительно их вымыв и порезав на крупные кусочки. Перемешать, посолить, добавить паприку, держать на огне 15 минут, регулярно помешивая. Затем отправьте горошек и томатную пасту к остальным ингредиентам, влейте кипяченую воду, желательно теплую. Её должно быть столько, чтобы часть продуктов была на поверхности. Снова перемешайте рагу и накройте крышкой. Через 10 минут снимите с огня и оставьте настаиваться. Перед подачей можно посыпать зеленым луком.

Рагу по-деревенски

Рецепт предполагает большое количество ингредиентов, которые готовятся по отдельности, а затем соединяются вместе. Поэтому понадобится несколько сковородок, большой казан или чугунная кастрюля.

Возьмите 0,5 кг картофеля, 1 початок кукурузы, 1 морковь, 1 луковицу, 4 помидора, 1 болгарский перец, 100 г тыквы, 1 баклажан, 100 г фасоли, 300 мл куриного бульона, 50 г муки, 10 г корицы, сахар, соль, растительное масло, капусту трех видов – брюссельскую, цветную и белокочанную, по 200 г каждой.

Тыкву нарезать дольками, посолить и обжарить до полуготовности. Фасоль и кукурузу отварить. Капусту, залить кипятком, посолить и держать минут 15 на сильном огне. Затем выключить, измельчить блендером, а воду слить в отдельную емкость. Картофель и морковь нарезать кубиками, лук – полукольцами и обжарить, добавить к ним мелко порезанный баклажан и тыкву, посолить и продолжить медленно тушить. На отдельной сковороде пожарить перетертые помидоры, всыпать к ним муку и 1 ч.л. сахара, влить 100 мл отвара с капусты. Через 5 минут выключить.

В казан отправить фасоль, кукурузу, капусту, обжаренные овощи, залить все соусом и бульоном. Тушить на медленном огне, регулярно помешивая. Через 10 минут попробовать на соль, приправить щепоткой корицы и окончить готовку.