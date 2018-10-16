Вкусная запеканка из творога и тыквы: приготовь диетическое блюдо

На дворе осень, а на столе тыква. Чтобы разнообразить меню из этого прекрасного витаминного овоща, попробуй приготовить его в духовке в виде творожной запеканки. Получается сытное, вкусное, полезное и красивое блюдо, к тому же очень простое в приготовлении.
Даже, если в твоей семье не очень любят тыкву и творог, то идеальное сочетание этих продуктов в таком замечательном и простом блюде наверняка придется по вкусу взрослым и детям.
Чтобы запеканка из творога и тыквы получилась более нежной и вкусной, выбирай тыкву насыщенного желтого или даже оранжевого цвета и сладкую на вкус. Творог для этого блюда лучше брать пожирнее. При желании ты можешь добавить в запеканку кусочки фруктов или ягод − яблоко, грушу, курагу, изюм.
Запеканка из творога и тыквы − ингредиенты:
- 300 г тыквы,
- 200 г творога,
- 200 мл молока,
- 30 г сливочного масла,
- 1 яйцо,
- 2 ст. ложки манной крупы,
- 50 г сахара,
- 10 г ванильного сахара,
- соль по вкусу.
Запеканка из творога и тыквы − приготовление:
- Перед тем как готовить запеканку из творога и тыквы, свари манную кашу на молоке, добавь в нее сливочное масло и остуди до комнатной температуры.
- Тыкву очисти от кожуры, семян и сердцевины и порежь небольшими кубиками.
- Залей тыкву небольшим количеством воды, чтобы она покрыла тыкву, и свари до мягкости примерно 20 минут. Слей лишнюю воду, пюрируй тыкву и немного остуди ее.
- Творог протри через сито, чтобы избавиться от комочков. Добавь в творожную массу теплую манную кашу и хорошенько перемешай. Затем добавь тыквенное пюре, ванильный сахар и снова перемешай.
- Яйцо со щепоткой сахара взбей в пену и аккуратно вмешай его в тесто.
- Выложи массу из творога и тыквы в смазанную маслом форму и отправляй в разогретую до 200°С духовку. Запеканка из творога и тыквы будет готова через 30-40 минут.
- Готовую тыквенно-творожную запеканку остуди, достань из формы, порежь порционными кусочками и подавай к столу со сметаной, молоком или медом.
Приятного аппетита!
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