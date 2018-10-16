Вкусная запеканка из творога и тыквы: приготовь диетическое блюдо

Запеканка из творога и тыквы © Depositphotos

На дворе осень, а на столе тыква. Чтобы разнообразить меню из этого прекрасного витаминного овоща, попробуй приготовить его в духовке в виде творожной запеканки. Получается сытное, вкусное, полезное и красивое блюдо, к тому же очень простое в приготовлении.

Даже, если в твоей семье не очень любят тыкву и творог, то идеальное сочетание этих продуктов в таком замечательном и простом блюде наверняка придется по вкусу взрослым и детям.

Чтобы запеканка из творога и тыквы получилась более нежной и вкусной, выбирай тыкву насыщенного желтого или даже оранжевого цвета и сладкую на вкус. Творог для этого блюда лучше брать пожирнее. При желании ты можешь добавить в запеканку кусочки фруктов или ягод − яблоко, грушу, курагу, изюм.

Запеканка из творога и тыквы − ингредиенты:

300 г тыквы,

200 г творога,

200 мл молока,

30 г сливочного масла,

1 яйцо,

2 ст. ложки манной крупы,

50 г сахара,

10 г ванильного сахара,

соль по вкусу.

Запеканка из творога и тыквы − приготовление:

Перед тем как готовить запеканку из творога и тыквы, свари манную кашу на молоке, добавь в нее сливочное масло и остуди до комнатной температуры. Тыкву очисти от кожуры, семян и сердцевины и порежь небольшими кубиками. Залей тыкву небольшим количеством воды, чтобы она покрыла тыкву, и свари до мягкости примерно 20 минут. Слей лишнюю воду, пюрируй тыкву и немного остуди ее. Творог протри через сито, чтобы избавиться от комочков. Добавь в творожную массу теплую манную кашу и хорошенько перемешай. Затем добавь тыквенное пюре, ванильный сахар и снова перемешай. Яйцо со щепоткой сахара взбей в пену и аккуратно вмешай его в тесто. Выложи массу из творога и тыквы в смазанную маслом форму и отправляй в разогретую до 200°С духовку. Запеканка из творога и тыквы будет готова через 30-40 минут. Готовую тыквенно-творожную запеканку остуди, достань из формы, порежь порционными кусочками и подавай к столу со сметаной, молоком или медом.

Приятного аппетита!