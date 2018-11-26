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Рецепт: шаурма с картошкой

Рецепт: шаурма с картошкой

Домашняя еда всегда вкуснее, особенно, если речь идёт о шаурме! Вы готовили ее когда-нибудь? Сейчас самое время это сделать!

Вам понадобятся: три помидора, три огурца, немножко картошки, куриное филе, соевый соус, сметана, кетчуп, соль,перец и армянский лаваш. Количество ингредиентов зависит от того, скольких людей вы собираетесь угостить своим творением

 
Рецепт: шаурма с картошкой

Смешайте сметану с кетчупом, добавьте к ним по вкусу соль и перец. А огурцы нарежьте тонкой соломкой

 
Рецепт: шаурма с картошкой

Нарежьте куриное филе на маленькие кусочки и обжарьте на сковороде со столовой ложкой растительного масла и соевым соусом. Чем больше будет соуса, тем вкуснее получится мясо

 
Рецепт: шаурма с картошкой

Картошку очистите и нарежьте на тонкие кружочки, а их — на четвертинки. Затем обжарьте

 
Рецепт: шаурма с картошкой

Помидоры нарежьте на кружочки и обжарьте их с двух сторон на среднем огне

 
Рецепт: шаурма с картошкой

Затем разверните лаваш, смажьте его край соусом и начните выкладывать ингредиенты в следующей последовательности: мясо, помидоры, добавьте соуса, огурцы, картошка

 
Рецепт: шаурма с картошкой

Затем подверните верхний и нижний края лаваша, и после этого скрутите его в трубочку.

Разместите завёрнутый лаваш на сухой сковороде и прожарьте на каждой стороне по минуте

 
Рецепт: шаурма с картошкой

Приятного аппетита!

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