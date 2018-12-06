Горячие блюда на Новый 2019 год. 20 идей на Новогодний стол

Перед новогодними праздниками у каждой хозяйки встает сложный вопрос – «Что приготовить?». В праздник хочется не только вкусно накормить свое семейство и гостей, но и не обидеть «хозяина» будущего года.

2019 год по китайскому календарю – год Земляной Свиньи. Хрюшка не привередлива в еде, а, значит, и хозяюшкам в выборе меню дается полная свобода. Единственное, чего не приемлет покровительница 2019 года, это блюд со свиным мясом. Остальные разновидности мяса, морепродукты, рыбу, овощи, фрукты можно использовать без ограничений. Что касается цветового оформления, то тут стоит отдать преимущество желтым оттенкам, ведь 2019 год пройдет под символом Желтой Свиньи. Декорировать блюда допустимо кусочками ананасов, консервированной кукурузой или дольками лимона.

Горячие блюда – это основа любого праздничного стола. Приготовить можно и традиционные блюда. Но все чаще хозяйки стараются испробовать новые рецепты. Подборка вкусных и несложных вариантов горячего поможет найти необычные, оригинальные рецепты, которые понравятся домашним и гостям и станут завсегдатаями праздничного стола в будущем.

Блюда из телятины или говядины

Рецептов горячих блюд из говяжьего мяса очень много. Его можно запечь, потушить, сделать отбивные или котлеты.

Телятина с яблоками

В предновогодних хлопотах хозяйки ценят рецепты, которые не требуют больших временных затрат, но получаются очень вкусными.

Это вариация жаркого. В данном случае блюдо готовят без картофеля, что экономит время. Яблочки и корица, входящие в состав, придают мясу невероятный пряный аромат и вкус.

Продукты:

500 г филе телятины;

0,2 л воды;

0,2 л красного вина;

15 мл подсолнечного масла;

30 мл сока лимона;

4 яблока;

1 бутон гвоздики;

соль по предпочтениям;

щепоть молотого черного перца;

по 5 г корицы и коричневого сахара.

Ход работы:

Мясное филе промыть, удалить прожилки, пленки. Порезать кусочками средней величины. Поперчить и посолить мясные кусочки. Хорошенько перемешать мясо. В разогретую сковородку влить масло и положить нарезанную телятину. Обжарить до румяности с каждой стороны. Пока обжаривается мясо, очистить от кожуры яблоки, нарезать дольками, удалив сердцевину. Кусочки телятины выложить в казан вместе с яблочными дольками. Сбрызнуть лимонным соком. Вскипятить отдельно 0,2 л воды, всыпать туда коричневый сахар и присоединить к мясу. Смешать. Вскипятить мясо с яблоками, влить вино, бросить в жаркое гвоздичку и корицу. Потушить мясо при среднем нагреве примерно 20 минут. Готовность определяется мягкостью мяса. Перед подачей жаркое должно настояться минимум четверть часа.

Отбивные из телятины с горчичным соусом

Привычное блюдо приобретет особенный вкус. Конечный вкус полностью зависит от выбора горчицы. Для почитателей пикантных блюд используют острую горчицу, которую можно сочетать с чили, для более выраженного вкуса. В иных случаях, а также для детей, лучше готовить соус из горчицы с мягким вкусом.

Продукты:

600 г мякоти телятины;

0,2 л белого вина;

30 мл горчицы;

50 мл сливок;

50 г масла сливочного;

200 г помидор черри;

1 головка красного лука;

черный перец и соль по желанию;

петрушка;

30 г свежего эстрагона.

Ход работы:

Вымыть мясо, удалить прожилки, жир. Обтереть. Мясо порезать на 4 средней толщины пласта, каждый из которых требуется обернуть в пленку и отбить. С лука счистить шелуху, вымыть овощ и измельчить. В сковородке растопить 25 г масла, пассировать лук 6 — 7 минут. Присоединить вино и выпарить его на половину, положить сливки, прикрутить огонь. Интенсивно размешивать соус в течение минуты, затем убрать сковороду с плиты. В отдельной сковородке растопить 25 г масла. Поперченные и подсоленные отбивные обжарить. Готовые отбивные убрать в тарелку и обернуть фольгой, чтобы они не остыли. В неостывшую сковороду, где жарились отбивные, отправить соус из сливок, молотый перчик и горчицу. Интенсивно помешивать массу, находящуюся на среднем нагреве около 2 — 3 минут. Черри помыть, нарезать. Присоединить к соусу вместе с измельченным эстрагоном и петрушкой. Готовить 3 минуты. К столу подавать отбивные, политые соусом. Для украшения можно использовать половинки черри и веточки петрушки.

Мясные рулетики из говядины с начинкой видео

Блюда из баранины

Блюдом из бараньего мяса можно не только задобрить «хозяйку» 2019 года, но и приятно удивить домочадцев.

Баранина, запеченная с черносливом и медом

Необыкновенно ароматная и вкусная баранина достойна лучшего места на праздничном столе. С приготовлением придется повозиться, но «королевское» кушанье и не должно быть совсем простым. Если под рукой нет чернослива, допустимо взять любые сухофрукты.

Продукты:

кило баранины;

3 яйца;

140 г чернослива или других сухофруктов;

70 г меда;

250 мл бульона мясного;

3 щепотки шафрана;

10 листочков кинзы;

1 луковица;

2 щепотки карри;

10 г корицы;

щепотка тертого ореха мускатного;

1 см корня имбиря;

20 г петрушки;

120 г миндаля;

соль и молотый перчик по предпочтению.

Ход работы:

Духовку включить на 180 градусов, чтобы хорошо нагрелась. Вымыть чернослив. Залить кипящей водой и оставить набухать на четверть часа. Затем слить воду с сухофрукта в отдельную емкость. Чернослив помыть еще раз, просушить. Помыть баранину, убрать, при желании, лишний жир. Порезать средними кубиками. С лука убрать шелуху, сполоснуть, измельчить. Вымыть петрушку, мелко порубить ее. В глубокий противень выложить мясо, петрушку и лук. Присоединить тертый корень имбиря, карри, измельченный мускатный орех, корицу. Посолить и поперчить. Тщательно перемешать руками, слегка приминая мясо. Противень укрыть фольгой и поставить в духовой шкаф. Готовить 2 часа. Затем влить в мясо бульон, водичку с чернослива, положить шафран и мед. Размешать. Выпекать еще полчаса. Мясо требуется периодически перемешивать. За 5 минут до окончания процесса приготовление присоединить к мясу чернослив. Миндаль обжарить на сухой сковороде до появления аромата и золотистого оттенка. Яйца сварить, очистить, нарезать дольками. Готовое блюдо декорировать листиками базилика, яичными дольками и хлопьями миндаля.

Баранина с помидорами и баклажанами

Для приготовления блюда берут исключительно мясо молодых барашков. Готовится горячее не продолжительно, сначала обжаривается мясо отдельно, затем запекается с остальными компонентами в духовке.

Продукты:

900 г молодой баранины;

2 помидора;

1 баклажан;

2 головки лука;

сливочное масло для обжарки;

100 г сыра;

мука для панировки;

по предпочтению перчик молотый и соль.

Ход работы:

Вымыть мясо, порезать его на восемь кусочков одинакового размера. Присолить, посыпать слегка перчиком. Допустимо немного отбить кусочки, чтобы мясо еще быстрее приготовилось. Оставить мариноваться на 25-30 минут. Растопить сливочное масло на сковородке, обжарить кусочки мяса с обеих сторон. Баклажаны нарезать кружочками, залить небольшим количеством подсоленной воды и вымочить полчаса. Воду слить, овощ обсушить. Обвалять в муке. Обжарить на сковороде, где жарилось мясо. Луковицы почистить, нарезать кольцами. Обжарить в той же сковороде, где было мясо и баклажаны. Томаты вымыть, также порезать кружками. Обжарить. Выстелить противень фольгой или пекарской бумагой, и выложить куски мяса. Поверх каждого разложить слоями овощи в такой последовательности – кружок баклажана, лука, томата. Натереть сыр на мелкую терку. Посыпать им полученные «бутерброды». Отправить в духовой шкаф на 5 минут. Температура нагрева – 200 градусов. Готовое блюдо декорировать веточками зелени.

Бараньи ребрышки в меде запеченные в духовке видео

Блюда из мяса птицы

Блюда из птицы – оптимальный вариант для тех, кто ценит время, но не хочет терять во вкусе. Для детей, лиц, страдающих диабетом, тех, кто заботится о фигуре, лучше готовить из индейки. В остальных случаях допустимо подавать курицу, утку или гуся. Птицу можно запечь целиком в специях или кусочками, сделать рулетики с разнообразной начинкой.

Голень индейки, запеченная с микроволновой печи, с помидорами и сыром

Из индейки возможно приготовить очень вкусное блюдо быстрым способом. Всего 15 минут в микроволновке и ароматное, полезное и диетическое мясо можно подавать к столу. Преимущество этого способа готовки не только в быстроте, но и в том, что мясо не потеряет сочности и большего количества микроэлементов.

Продукты:

2 голени индюшки;

4 помидора;

300 г сыра (предпочтительно сулугуни);

1 ст.л. горчицы;

приправа для курицы.

Ход работы:

Голени вымыть. Надрезать кожу с одной стороны и стянуть ее вниз до косточки. Надрезать кусок повдоль так, чтобы получилось удалить кость, оставив кусок целым. Присыпать индейку специями для курицы, при необходимости немного подсолить. Помидоры порезать ломтиками, а сыр удлиненными брусками средней толщины. На внутреннюю часть разрезанной голени сложить помидоры и сыр, свернуть мясо так, чтобы получился целый кусок. Внешнюю часть при помощи силиконовой кисти смазать горчицей. Выложить мясо в специальную стеклянную посуду для микроволновки. Сверху накрыть крышкой и отправить в микроволновую печь на четверть часа. Температура должна быть максимальной. Через 15 минут мясо можно вынимать и подавать к столу. Для декорирования допустимо использовать веточки зелени, дольки лимона.

Запеченная птица в духовке по-тайски

Простой вариант праздничного блюда. Брать можно любую птицу – утку, индейку или курицу. Перед запеканием, тушку необходимо мариновать минимум 12 часов. Чем дольше будет длиться маринация, тем ароматнее и сочнее будет готовое мясо.

Продукты:

1 средняя тушка птицы по выбору;

1 небольшой пучок кинзы;

350-400 г классического не сладкого йогурта;

карри, перец и соль по предпочтению.

Ход работы:

Выложить йогурт в глубокую пиалу, присоединить специи и посолить. Мелко изрубить кинзу, присоединить к йогурту. Тщательно смешать массу. Полученным раствором намазать птицу снаружи и внутри толстым слоем. Поставить в холодильник на 12-20 часов. Спустя это время, разогреть духовой шкаф до 200 градусов. На противень постелить фольгу или пекарскую бумагу. Выложить тушку и запекать до золотистой корочки. Ориентироваться необходимо на размер полуфабриката. 40-45 минут требуется для готовности небольшой тушки птицы. Подавать готовое блюдо можно отдельно или же с гарниром из картофеля, запеченного в духовке.

Домашняя курица в духовке с картошкой видео

Утка фаршированная апельсинами и яблоками видео

Рыбные блюда

Рыба на праздничном столе всегда привлекает внимание гурманов. Известно множество разнообразных вариантов ее приготовления – жареная, запеченная, фаршированная. Каким способом готовить горячее из рыбы зависит только от предпочтений и умений хозяйки.

Рыба, жаренная в кляре

Простое и невероятно вкусное блюдо получится при использовании такого способа приготовления. Рыбку предпочтительно брать морскую, без костей. Подается с любыми гарнирами или свежими овощами.

Продукты:

500 г филе любой морской рыбки;

3 яйца;

0,2 л молока;

200 г муки;

200 мл подсолнечного масла;

соль, специи для рыбы, перец черный по предпочтениям.

Ход работы:

Филе хорошо промыть и обсушить. Удалить косточки, если они есть. Нарезать заготовку небольшими по размеру кусками. Посолить, поперчить, присыпать специями и тщательно перемешать, чтобы кусочки равномерно покрылись приправами. Оставить на четверть часа. В глубокой пиале взбить яйца с молоком. Массу посолить. Ввести муку, порциями просеивая ее в пиалу и хорошенько размешивая, чтоб не было комков. В горячую сковородку влить масло и нагреть его. Каждый кусочек рыбного филе обмакнуть в кляре, а затем выложить на раскаленную сковородку. Обжаривать по 6 минут с каждой из сторон куска до образования хрустящей корочки золотистого оттенка.

Духовая рыба с шампиньонами под соусом

Нежная, тающая во рту рыбка достойна новогоднего застолья. Гости и домашние останутся довольны и обязательно попросят добавки.

Продукты:

1 кг рыбного филе (по предпочтению);

500-600 г шампиньонов (замороженных или свежих);

1-2 луковицы;

4-5 шт. помидоров;

150 мл молока;

1 ст.л. муки;

сыр;

2 яичных желтка;

специи по предпочтениям;

зелень.

Ход работы:

Промыть рыбное филе. Лучше брать сорта рыбы без костей. Нарезать его небольшими кусками. Приправить специями и пряностями по вкусу. Грибы приварить в слегка солоноватой воде. Целые грибы стоит разрезать на дольки. Лук измельчить, обжарить на постном масле минуты 4. Муку прогреть в сковородке, присоединить кипяченое молоко. Смешать продукты и продолжать помешивать их в процессе приготовления. Добавить желтки и специи. Тщательно перемешать. Рыбное филе выложить в форму для запекания или противень. Вторым слоем положить шампиньоны, третьим обжаренный лук. Далее выложить томаты, нарезанные тонкими кружочками. Сверху полить соусом. Поверх заготовку присыпать тертым сыром. Отправить рыбку в духовой шкаф на полчаса. Температура нагрева – 200 градусов. При подаче рыбку аккуратно выложить на плоское блюдо и декорировать зеленью и дольками лимона.

Карп фаршированный запеченный в духовке без костей

Рецепт приготовления красной рыбы в духовке в фольге

Овощные блюда

Горячее из овощей отличный вариант для вегетарианцев. При подобающей подаче даже обычное блюдо может стать праздничным.

Духовая картошка в мундире, фаршированная сладким перцем

Блюда из картофеля наиболее популярны. В этом варианте овощ фаршируют разноцветным болгарским перцем, сыром и зеленью.

Продукты:

4 сладких перца (2 желтых и 2 красных);

4 чесночных зубчика;

24 маслины без косточек;

4 картофелины небольшого размера;

260 г моцареллы;

листья базилика;

приправы по предпочтениям.

Ход работы:

Перцы вымыть, удалить плодоножки, семечки, перегородки. Разделить каждый овощ на 4 части и нарезать тонкими ломтиками. Сыр порезать небольшими кубиками. Чеснок, маслины и базилик измельчить ножом. Соединить перец, чеснок и маслины, специи. Смешать. Картофель тщательно вымыть щеткой и сделать проколы на кожуре. Овощи и картофель выложить отдельно в противень и поставить в духовой шкаф на четверть часа. После этого измельченные овощи перемешать в чашке с сыром. На картофелинах сделать глубокий надрез крест на крест и нафаршировать смесью из овощей и сыра. Заготовку вновь сложить в противень и поставить в духовку минут на 8. Готовое блюдо посыпать листиками базилика.

Как вкусно приготовить куриные крылышки с картошкой видео

Как быстро и вкусно приготовить картофельное пюре видео

Вот и все горячие блюда на Новый 2019 год на сегодня. Из этой статьи вы почерпнули для себя 20 идей на праздничный стол без свинины. Но это еще не все, готовится еще несколько статьей к Новогодним праздникам. Продумывайте новогодний стол на 2019 год заранее.