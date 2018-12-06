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Закусочные торты на Новый год

До сладкого торта в новогоднюю ночь доходят редко, а вот торт на закуску съедят с удовольствием и восторгом! Подайте закуску или любимый традиционный салат в виде роскошного закусочного торта!

1. Закусочный торт из блинов с икрой

Закусочный торт из блинов с икрой

Ингредиенты для блинов:

  • 300-350 пшеничной муки;
  • 600-700 мл молока;
  • 3 яйца;
  • 150 мл оливкового масла;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 1,4 ч. л.мускатного ореха;
  • 50 г сливочного масла.

Ингредиенты для начинки:

  • 250 г сливочного сыра;
  • 2 авокадо;
  • 100 г шпината;
  • 100 г укропа;
  • 200 г красной икры;
  • слабосоленая/подкопченная семга или лосось;
  • 1 ч. л. оливкового масла;
  • 2-3 щепотки соли;
  • 0,5 ч. л. итальянских трав.

Замешиваем тесто для блинов. Для начала соединяем все жидкие ингредиенты, взбиваем миксером, отдельно соединяем сухие, после порционно засыпаем. Хорошо разогреваем сковороду, смазываем небольшим количеством оливкового масла, обжариваем блины с каждой стороны по 2 минуты. По желанию в тесто также можно добавить мелконарезанный шпинат или укроп. Складываем блинчики друг на друга, каждый смазываем сливочным маслом.

Переходим к начинке. Очищаем авокадо от кожуры, выбираем косточку. Один авокадо откладываем для крема и нарезаем средними кубиками, второй разминаем при помощи вилки.

Миксером до пышной консистенции взбиваем сливочный сыр и пюре из авокадо, к ним добавляем оливковое масло, соль, итальянские травы и мелконарезанный шпинат. Лосось или семгу нарезаем тонкими пластинами. Формируем торт. Выкладываем блин, его смазываем сливочным кремом, добавляем небольшое количество красной икры, пластины лосося или семги, присыпаем укропом, повторяем слои пока не закончатся блины. Последний слой смазываем сливочным кремом, украшаем небольшим количеством икры и укропа.

2. Пирог из слоеного теста с крабовыми палочками и сыром

Пирог с крабовыми палочками на Новый год

Ингредиенты:

  • 300 г слоеного теста;
  • 300 г крабовых палочек;
  • 2 средние головки репчатого лука;
  • 100-150 г творожного сыра;
  • 3-4 ст. л. оливкового масла;
  • 1/2 ч. л. куркумы;
  • пучок петрушки;
  • 1/4 ч. л. измельченного кориандра;
  • 1/2 ч. л. сухого чеснока;
  • соль, перец по вкусу;
  • 1 желток;
  • кунжут для украшения.

Крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками, отправляем на разогретую сковороду с добавлением оливкового масла. К ним же добавляем мелконарезанный лук, приправляем все куркумой, кориандром, чесноком, солью и перцем. Обжариваем начинку около 5-7 минут, после немного остужаем.

Слоеное тесто тонко раскатываем, смазываем небольшим количеством оливкового масла, выкладываем обжаренные крабовые палочки и лук. Затем сверху равномерно распределяем соленый творожный сыр, петрушку, заворачиваем рулет. Смазываем тесто взбитым желтком, посыпаем кунжутом, отправляем блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

3. Закусочный пирог из вафель с курицей

Закусочный пирог на Новый год

Ингредиенты:

  • 10 готовых круглых вафель;
  • 300 г творожного сыра;
  • 4 шт. куриного филе;
  • 2 моркови;
  • 2 ст. ложки сметаны;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • 1/4 ч. л. молотого имбиря;
  • 3 ст. л. соевого соуса;
  • 1/4 ч. л. (копченой) паприки;
  • 1/4 ч. л. молотого розмарина;
  • крупнозернистый творог для украшения;
  • капуста романеско для украшения.

Куриное филе отвариваем до полной готовности, разделываем по волокнам, перекладываем на разогретую сковороду с добавлением оливкового масла, обжариваем около 3 минут. Параллельно натираем морковь на крупной терке, ее перекладываем к курице, все заливаем сметаной, соевым соусом, приправляем солью, перцем, паприкой, имбирем и розмарином. Можно добавить жидкого меда. Обжариваем начинку около 10 минут на медленном огне, после собираем пирог. Вафли смазываем творожным сыром, затем выкладываем рваную курицу, повторяем слои. Края пирога смазываем сливочным сыром или сметаной, а последний слой украшаем соленым творогом и капустой.

4. Шведский закусочный торт "Смергасторте"

Закусочный пирог с красной рыбой

Ингредиенты:

  • белый хлеб для тостов;
  • 300 г сливочного сыра;
  • 150 г копченого лосося;
  • 150 г креветок;
  • 50 мл рыбного бульона;
  • 2 огурца;
  • 100 г рукколы;
  • пучок укропа;
  • соль/перец по вкусу;
  • листы салата, яйца, креветки для украшения.

С хлеба для тостов срезаем корочку, кусочки немного раскатываем и выкладываем сразу в тарелку для подачи блюда. Хлеб поливаем небольшим количеством рыбного бульона. Сливочный сыр немного взбиваем миксером, чтобы масса получилась более воздушной, в него добавляем мелконарезанную рукколу, укроп, отварные креветки, кубиком нарезанный лосось, соль и перец по вкусу. С огурцов срезаем середину с семенами, сами огурцы мелко измельчаем и также отправляем к сыру. Начинку хорошо перемешиваем, выкладываем на пропитанные тосты, сверху также закрываем слоем хлеба, поливаем немного рыбным бульоном, смазываем сливочным сыром и украшаем блюдо листьями салата, яйцами и креветками.

5. Торт "Селедка под шубой" с лавашем

Торт "Селедка под шубой"

Торт "Селедка под шубой" можно выложить в виде круга или прямоугольника, все зависит от того, как вы порежете лаваш. Украсить торт можно зеленью, а можно зелень и не добавлять – ингредиенты яркие и выглядят замечательно и сами по себе.

Ингредиенты:

  • 2-3 листа лаваша армянского;
  • 1,5 шт. селедки;
  • 2 головки красного лука;
  • 3-4 картофеля;
  • 3-4 яйца;
  • 1 большая или 2 маленькие свеклы;
  • пучок кинзы;
  • пучок петрушки.

Отвариваем до полной готовности картофель, свеклу и яйца. Картофель нарезаем небольшими кубиками, свеклу натираем на крупной терке, отделяем белки от желтков, их натираем на мелкой терке. Селедку разделываем, нарезаем мелким кубиком. Красный лук измельчаем, перемешиваем с нарезанной кинзой и петрушкой.

Каждый лаваш разрезаем на 2 части, собираем торт. На дно тарелки укладываем 1 лаваш, смазываем его майонезом, выкладываем селедку, после снова лаваш с майонезом, картофель, лаваш, зелень с луком, лаваш, белок и свеклу. Последний слой смазываем майонезом, украшаем зеленью и желтком.

6. Закусочный торт с крабовыми палочками, рисом и овощами

Закусочный торт с крабовыми палочками на Новый год

Ингредиенты:

  • 200 г риса;
  • 150 г консервированной кукурузы;
  • 150 г крабовых палочек;
  • 2 огурца;
  • 3 зубчиков чеснока;
  • 70-80 мл майонеза;
  • соль, перец по вкусу;
  • пучок укропа для украшения;
  • 4-5 шт. цельных крабовых палочек для украшения;
  • 20 г консервированной кукурузы для украшения.

Отвариваем рис с добавлением соли до полной готовности, остужаем. Крабовые палочки нарезаем мелким кубиком (по желанию их можно обжарить), смешиваем с консервированной кукурузой, измельченным огурчиком и рисом.

Заправляем салат майонезом, добавляем соль, перец, измельченный чеснок, выкладываем салат на плоскую миску, приминаем края. Украшаем салат большим количеством укропа, чтобы они напоминали еловые ветки, вставляем несколько кукурузных палочек. Чтобы кукурузные палочки напоминали свечи, на конец можно установить аккуратные дольки из моркови или болгарского перца.

Вкусного Нового года!

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