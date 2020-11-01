Курица по-провански в рукаве

Курица по-провански – аппетитное, сочное и нежное блюдо в рукаве. Я очень люблю этот рецепт за его простоту. Для приготовления достаточно сложить все продукты в пакет, остальное сделает духовка.

На мой взгляд, такая курочка прекрасно смотрится как на праздничном столе, так и на семейном ужине. Подавать курицу можно с кашей, картошкой, овощами или соленьями. Поверьте, это очень вкусно!

Ингредиенты

Курица - 500 г

Помидоры - 200 г

Лук репчатый - 80 г

Маслины без косточек - 50 г

Прованские травы - 5 г

Соль - 1 г

Черный молотый перец - 1 г

Чеснок - 2 зубчика

Как приготовить курицу по-провански

Очистить лук, сполоснуть, просушить и нарезать полукольцами. Помидоры ополоснуть и просушить, томаты лучше выбирать среднего размера. Каждый помидор разрезать пополам, если томаты мелкие, можно использовать их целиком. Курицу ополоснуть и просушить кухонными бумажными полотенцами. Филе нарезать крупными кусочкам, бедра оставить целиком. По желанию добавить крылья, голени. Посыпать курицу солью и перцем, добавить прованские травы, также можно немного притрусить курицу любимыми специями, к примеру, паприкой. Подготовить рукав для запекания, выложить в него курицу, лук, помидоры. Зубчики чеснока очистить и сполоснуть, натереть на терке. Добавить чеснок и маслины. Рукав запечатать и отправить в разогретую духовку, запекать при 180°С в течение 45-50 минут. Готовую курицу подавать к столу. Аппетитная курица по-провански готова! Ее можно подавать с любимым гарниром или овощами.

Приятного аппетита!