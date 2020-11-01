Курица по-провански в рукаве

Курица по-провански – аппетитное, сочное и нежное блюдо в рукаве. Я очень люблю этот рецепт за его простоту. Для приготовления достаточно сложить все продукты в пакет, остальное сделает духовка.
На мой взгляд, такая курочка прекрасно смотрится как на праздничном столе, так и на семейном ужине. Подавать курицу можно с кашей, картошкой, овощами или соленьями. Поверьте, это очень вкусно!
Ингредиенты
- Курица - 500 г
- Помидоры - 200 г
- Лук репчатый - 80 г
- Маслины без косточек - 50 г
- Прованские травы - 5 г
- Соль - 1 г
- Черный молотый перец - 1 г
- Чеснок - 2 зубчика
Как приготовить курицу по-провански
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Очистить лук, сполоснуть, просушить и нарезать полукольцами.
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Помидоры ополоснуть и просушить, томаты лучше выбирать среднего размера. Каждый помидор разрезать пополам, если томаты мелкие, можно использовать их целиком.
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Курицу ополоснуть и просушить кухонными бумажными полотенцами. Филе нарезать крупными кусочкам, бедра оставить целиком. По желанию добавить крылья, голени.
Посыпать курицу солью и перцем, добавить прованские травы, также можно немного притрусить курицу любимыми специями, к примеру, паприкой.
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Подготовить рукав для запекания, выложить в него курицу, лук, помидоры.
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Зубчики чеснока очистить и сполоснуть, натереть на терке.Добавить чеснок и маслины.
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Рукав запечатать и отправить в разогретую духовку, запекать при 180°С в течение 45-50 минут. Готовую курицу подавать к столу.
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Аппетитная курица по-провански готова! Ее можно подавать с любимым гарниром или овощами.
Приятного аппетита!
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