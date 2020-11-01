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Курица по-провански в рукаве

Курица по-провански в рукаве

Курица по-провански – аппетитное, сочное и нежное блюдо в рукаве. Я очень люблю этот рецепт за его простоту. Для приготовления достаточно сложить все продукты в пакет, остальное сделает духовка.

На мой взгляд, такая курочка прекрасно смотрится как на праздничном столе, так и на семейном ужине. Подавать курицу можно с кашей, картошкой, овощами или соленьями. Поверьте, это очень вкусно!

Ингредиенты

Курица по-провански в рукаве

  • Курица - 500 г
  • Помидоры - 200 г
  • Лук репчатый - 80 г
  • Маслины без косточек - 50 г
  • Прованские травы - 5 г
  • Соль - 1 г
  • Черный молотый перец - 1 г
  • Чеснок - 2 зубчика

Как приготовить курицу по-провански

  1. Курица по-провански в рукаве

    Очистить лук, сполоснуть, просушить и нарезать полукольцами.

  2. Курица по-провански в рукаве

    Помидоры ополоснуть и просушить, томаты лучше выбирать среднего размера. Каждый помидор разрезать пополам, если томаты мелкие, можно использовать их целиком.

  3. Курица по-провански в рукаве

    Курицу ополоснуть и просушить кухонными бумажными полотенцами. Филе нарезать крупными кусочкам, бедра оставить целиком. По желанию добавить крылья, голени.

    Посыпать курицу солью и перцем, добавить прованские травы, также можно немного притрусить курицу любимыми специями, к примеру, паприкой.

  4. Курица по-провански в рукаве

    Подготовить рукав для запекания, выложить в него курицу, лук, помидоры.

  5. Курица по-провански в рукаве

    Зубчики чеснока очистить и сполоснуть, натереть на терке.

    Добавить чеснок и маслины.

  6. Курица по-провански в рукаве

    Рукав запечатать и отправить в разогретую духовку, запекать при 180°С в течение 45-50 минут. Готовую курицу подавать к столу.

  7. Курица по-провански в рукаве

    Аппетитная курица по-провански готова! Ее можно подавать с любимым гарниром или овощами. 

Приятного аппетита!

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кухни мираблюда из курицы
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