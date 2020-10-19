Капуста, запеченная с сыром

ОПИСАНИЕ

Нежнейшее, сочное овощное блюдо. Холодной осенью из духовки достать горячие порции капусты, пропитанной начинкой с сыром, — это очень ароматно и вкусно!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

капуста пекинская 1 кочан сыр 120 г помидоры 1 шт. лук репчатый ¼ головки чеснок 3 зубчика яйца куриные 1 шт. творог 180 г сметана 150 г соль по вкусу перец по вкусу зира 1 щепотка паприка сладкая по вкусу укроп 1 горсть перец болгарский ½ шт.

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Нужен увесистый кочан пекинской капусты. Нижняя часть ушла в суп.

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Делим на одинаковые по высоте шайбочки, переносим в форму, придерживая боковые листики. Срез можете посолить, но мне хватило соли от начинки, а мужу было мало.

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Для вкусной «шапочки» в сметану добавить яйцо, творог.

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Тертый сыр, чеснок.

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Зелень и специи.

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Я еще нарезала репчатый лук, но это по желанию.

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Из помидора удалить сок и нарезать вместе с перцем.

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Тоже всыпать в начинку.

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Наносим начинку на срез капусты.

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Ставим в духовку.

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Еще немного не влезло в форму, запекала отдельно.

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Вот в запеченном виде.

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Запекаем до румяной корочки около 40 минут при 175°C.

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Капуста хорошо пропитывается, будет готова быстро.

Подаем прямо в форме, так сохраняем выделившийся сок.

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Каждому — одна такая шайбочка.

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Отрезается все вместе хорошо.

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Мне разрез напомнил по виду рыбный стейк :)

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Пробуйте!