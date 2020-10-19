Капуста, запеченная с сыром

ОПИСАНИЕ
Нежнейшее, сочное овощное блюдо. Холодной осенью из духовки достать горячие порции капусты, пропитанной начинкой с сыром, — это очень ароматно и вкусно!
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
|1 кочан
|120 г
|1 шт.
|¼ головки
|3 зубчика
|1 шт.
|180 г
|150 г
|по вкусу
|по вкусу
|1 щепотка
|по вкусу
|1 горсть
|½ шт.
ШАГ 1/18
Нужен увесистый кочан пекинской капусты. Нижняя часть ушла в суп.
ШАГ 2/18
Делим на одинаковые по высоте шайбочки, переносим в форму, придерживая боковые листики. Срез можете посолить, но мне хватило соли от начинки, а мужу было мало.
ШАГ 3/18
Для вкусной «шапочки» в сметану добавить яйцо, творог.
ШАГ 4/18
Тертый сыр, чеснок.
ШАГ 5/18
Зелень и специи.
ШАГ 6/18
Я еще нарезала репчатый лук, но это по желанию.
ШАГ 7/18
Из помидора удалить сок и нарезать вместе с перцем.
ШАГ 8/18
Тоже всыпать в начинку.
ШАГ 9/18
Наносим начинку на срез капусты.
ШАГ 10/18
Ставим в духовку.
ШАГ 11/18
Еще немного не влезло в форму, запекала отдельно.
ШАГ 12/18
Вот в запеченном виде.
ШАГ 13/18
Запекаем до румяной корочки около 40 минут при 175°C.Капуста хорошо пропитывается, будет готова быстро.
ШАГ 14/18
Подаем прямо в форме, так сохраняем выделившийся сок.
ШАГ 15/18
Каждому — одна такая шайбочка.
ШАГ 16/18
Отрезается все вместе хорошо.
ШАГ 17/18
Мне разрез напомнил по виду рыбный стейк :)
ШАГ 18/18
Пробуйте!
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