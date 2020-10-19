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Капуста, запеченная с сыром

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ОПИСАНИЕ

Нежнейшее, сочное овощное блюдо. Холодной осенью из духовки достать горячие порции капусты, пропитанной начинкой с сыром, — это очень ароматно и вкусно!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

 1 кочан
120 г
1 шт.
¼ головки
3 зубчика
1 шт.
180 г
150 г
по вкусу
по вкусу
1 щепотка
по вкусу
1 горсть
½ шт.

 

ШАГ 1/18

Капуста, запеченная с сыром

Нужен увесистый кочан пекинской капусты. Нижняя часть ушла в суп.

ШАГ 2/18

Капуста, запеченная с сыром

Делим на одинаковые по высоте шайбочки, переносим в форму, придерживая боковые листики. Срез можете посолить, но мне хватило соли от начинки, а мужу было мало.

ШАГ 3/18

Капуста, запеченная с сыром

Для вкусной «шапочки» в сметану добавить яйцо, творог.

ШАГ 4/18

Капуста, запеченная с сыром

Тертый сыр, чеснок.

ШАГ 5/18

Капуста, запеченная с сыром

Зелень и специи.

ШАГ 6/18

Капуста, запеченная с сыром

Я еще нарезала репчатый лук, но это по желанию.

ШАГ 7/18

Капуста, запеченная с сыром

Из помидора удалить сок и нарезать вместе с перцем.

ШАГ 8/18

Капуста, запеченная с сыром

Тоже всыпать в начинку.

ШАГ 9/18

Капуста, запеченная с сыром

Наносим начинку на срез капусты.

ШАГ 10/18

Капуста, запеченная с сыром

Ставим в духовку.

ШАГ 11/18

Капуста, запеченная с сыром

Еще немного не влезло в форму, запекала отдельно.

ШАГ 12/18

Капуста, запеченная с сыром

Вот в запеченном виде.

ШАГ 13/18

Капуста, запеченная с сыром

Запекаем до румяной корочки около 40 минут при 175°C.

Капуста хорошо пропитывается, будет готова быстро.

ШАГ 14/18

Капуста, запеченная с сыром

Подаем прямо в форме, так сохраняем выделившийся сок.

ШАГ 15/18

Капуста, запеченная с сыром

Каждому — одна такая шайбочка.

ШАГ 16/18

Капуста, запеченная с сыром

Отрезается все вместе хорошо.

ШАГ 17/18

Капуста, запеченная с сыром

Мне разрез напомнил по виду рыбный стейк :)

ШАГ 18/18

Капуста, запеченная с сыром

Пробуйте!

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закускиовощные блюда
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