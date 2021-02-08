Бюджетная и вкусная закуска из сала выручит в любой момент

Такая закуска не только пригодится как быстрый, аппетитный и сытный перекус, но и выручит в тяжелые времена, когда в семье может не хватать средств. Тяжелые времена бывают у всех, и такая копеечная и вкусная закуска из сала наверняка выручит ни одну семью!

Ингредиенты для закуски:

тонкое сало — 2,5 кг;

любое мясо (можно обрезки) — 500 гр;

лук — 500 гр;

морковь — 500 гр;

приправа овощная — 80 гр;

соль, перец по вкусу.

Рецепт называется копеечным, так как на рынке можно взять обрезки с тонким салом буквально за смешные деньги. В качестве мяса выбирайте также самый недорогой и доступный вам вариант (обрезки говядины, свинины, курица и пр.). Закуски получается много, поэтому она выходит очень бюджетной. Перекрутите мясо, сало, морковь и лук на мясорубке. Добавьте приправу и соль с перцем по вкусу.

В чистые, не стерилизованные банки 0,7 л разложите фарш. Плотно закройте винтовыми крышками.

Переставьте банки в большую кастрюлю, дно которой выстелено полотенцем. Полностью покройте банки водой с верхом. Доведите до кипения и варите на медленном огне под крышкой в течение 2 часов.

После этого банки достаньте, переверните крышкой вниз и остудите. Затем поставьте в холодильник и храните там.

Вот что происходит с закуской, которая провела пару часов в холодильнике:

Достаньте баночку, перемешайте и дайте слегка нагреться, намажьте на хлеб и подавайте к столу! Это очень вкусно и бюджетно.

Подробнее о том, как сделать закуску из сала, смотрите в видео ниже: