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Постный пирог с вареньем

Постный пирог с вареньем

Пресное тесто, замешанное на растительном масле и ледяной воде, легко раскатывается тонкими пластами, растягивается и дает возможность создавать как большие, так и миниатюрные изделия разной конфигурации. Сегодня приводим пример постного пирога с вареньем, джемом или повидлом в форме наипростейшего рулета. Здесь много вытекающей начинки и тонкая, расслаивающаяся мучная оболочка, такой десерт хорош сам по себе и сочетается с пломбиром, взбитыми сливками.

Ингредиенты

  • - вода - 100 мл;
  • - растительное масло - 100 мл;
  • - мука - около 500 г;
  • - варенье (вишневое с пряностями или другое густое) - 200 г.

Рецепт

Постный пирог с вареньем

По рецепту рафинированное масло (любого сорта) и очень холодную, ледяную воду берут в равных пропорциях. Минут за 10-15 до начала процесса воду можно охладить в морозильной камере или бросить в стакан кубики льда.

Постный пирог с вареньем

Быстрыми, интенсивными движениями взбиваем водно-масляный состав до мутного состояния. Жидкость сразу же — на глазах приобретает белесый оттенок и теряет прозрачность.

Постный пирог с вареньем

Отдельно большую часть пшеничной муки просеиваем — высыпаем в глубокую миску или прямо на столешницу.

Постный пирог с вареньем

Вливаем беловатый состав в мучную горку и приступаем к замесу. Сначала вымешиваем венчиком и подсыпаем муку, дозировку которой приходится регулировать.

Постный пирог с вареньем

Переходим к работе вручную, доводим тесто до однородности, пластичности. Это постное тесто имеет нежную, гладкую текстуру, благодаря маслу не липнет к ладоням.

Постный пирог с вареньем

Без перерыва на "отдых" раскатываем, например, прямоугольник — стараемся вытянуть "полотно" толщиной около 2-3 мм. Отступаем от одной продольной стороны 2 см, выкладываем ароматное ягодное или фруктовое варенье, в нашем случае — это вишневое с пряностями, обладающее необходимыми вязкостью, густотой, ярким вкусом.

Постный пирог с вареньем

Накрываем сладкую начинку свободным краем, прячем поперечные отверстия, по желанию присыпаем щепоткой сахарного песка или в таком виде отправляем на пергаменте в раскаленную духовку. Выпекаем постный пирог с вареньем около получаса при температуре 180 градусов.

Постный пирог с вареньем

Перед подачей постный пирог с вареньем остужаем, иначе начинка способна "убежать".

Постный пирог с вареньем
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пирогвыпечкакулинария
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