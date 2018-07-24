Салат "баклажановый рай"

Приготовление
Баклажаны почистить,порезать тонкими кружочками,залить соляным раствором на 3 минуты (на стакан воды 0.5 ст. ложки соли),затем рассол слить а баклажаны обсушить на салфетке.
Разогреть в сковороде растительное масло,обжарить баклажаны до золотистого цвета с 2-х сторон.
Выкладывать баклажаны на салфетку,чтобы убрать лишнее масло.
Морковь потереть на мелкую терку,чеснок пропустить через пресс,помидоры порезать тонкими полукольцами.
Выкладываем слоями,сначала баклажаны,посыпать чесноком
Затем морковь,смазать немного майонезом
Затем помидоры и майонез
Сверху салат посыпать зеленью,убрать в холодильник минут на 20,затем можно подавать.
По желанию на баклажаны можно еще положить обжаренную луковицу.
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