Салат "баклажановый рай"

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Приготовление

Баклажаны почистить,порезать тонкими кружочками,залить соляным раствором на 3 минуты (на стакан воды 0.5 ст. ложки соли),затем рассол слить а баклажаны обсушить на салфетке.

Разогреть в сковороде растительное масло,обжарить баклажаны до золотистого цвета с 2-х сторон.

Выкладывать баклажаны на салфетку,чтобы убрать лишнее масло.

Морковь потереть на мелкую терку,чеснок пропустить через пресс,помидоры порезать тонкими полукольцами.

Выкладываем слоями,сначала баклажаны,посыпать чесноком

Затем морковь,смазать немного майонезом

Затем помидоры и майонез

Сверху салат посыпать зеленью,убрать в холодильник минут на 20,затем можно подавать.

По желанию на баклажаны можно еще положить обжаренную луковицу.