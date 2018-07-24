БУДЕТ ВКУСНО!

129 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо!!!Заготовки на неделю
  • Татьяна Сухова
    Ничего необычного.Интерпретация шарлотки .Заливные пироги можно делать с любой начинкойРежем 2 апельсина...
  • Elena Gazizova
    Та же шарлотка, только с апельсинамиРежем 2 апельсина...

Салат "баклажановый рай"

Салат &quot;баклажановый рай&quot;27  193 

Приготовление

Баклажаны почистить,порезать тонкими кружочками,залить соляным раствором на 3 минуты (на стакан воды 0.5 ст. ложки соли),затем рассол слить а баклажаны обсушить на салфетке.

Разогреть в сковороде растительное масло,обжарить баклажаны до золотистого цвета с 2-х сторон.

Выкладывать баклажаны на салфетку,чтобы убрать лишнее масло.
Морковь потереть на мелкую терку,чеснок пропустить через пресс,помидоры порезать тонкими полукольцами.
Выкладываем слоями,сначала баклажаны,посыпать чесноком

Затем морковь,смазать немного майонезом

Затем помидоры и майонез

Сверху салат посыпать зеленью,убрать в холодильник минут на 20,затем можно подавать.

По желанию на баклажаны можно еще положить обжаренную луковицу.

Ссылка на первоисточник
блюдапищаобедужинхолодные закускигарниредапитаниекулинариясалати и закуски
2
Обсудить

Картина дня

наверх