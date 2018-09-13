Тёплый салат из курицы и баклажанов с орехами





Я сегодня снова с книжным рецептом - очень вкусным салатом из баклажанов и курицы.



ПОНАДОБИТСЯ:



- 100 г куриного филе

- 1/2 лимона

- 3-4 небольших молодых баклажана

- 1 ст.л. растительного масла

- 5-7 зубчиков чеснока

- 1 ст.л. соевого соуса

- 2 ст.л. бальзамического уксуса

- 100 г листьев кинзы

- 2 ст.л. оливкового масла

- 70 г обжаренных орехов (кедровых или грецких)

- соль, перец



Куриное филе нарезать широкими пластинами, натереть солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком и оставить мариноваться на 10-15 минут.

Баклажаны нарезать кружочками и обжарить на растительном масле до ярко-золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

Разложить баклажаны на большом блюде, выдавить на них чеснок, поперчить. Полить соевым соусом и обильно сбрызнуть бальзамическим уксусом. Перемешать баклажаны и оставить на 2-3 минуты.

На раскалённой сковороде обжарить куриное филе с двух сторон по 2 минуты. Готовое филе снять со сковороды и нарезать длинными полосками. Баклажаны нарезать так же.

Перемешать баклажаны и курицу, добавить 3-4 зубчика мелко нарубленного чеснока и ещё раз сбрызнуть салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом.

Мелко нарезать кинзу, посыпать салат.

Выложить его на большое подогретое блюдо. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать обжаренными орешками и сразу подавать.Салат очень вкусный, готовится быстро, да и ингредиентов минимум. Отличное летнее блюдо. Кстати, мне он в холодном виде понравился больше, но и тёплый он так же хорош. В общем, берите на заметку.