БУДЕТ ВКУСНО!

129 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Инга21 января, 15:42
    я бы с удовольствием и отдельно поела)))Картофельный руле...
  • Максим Золотарев21 января, 13:26
    ВкусноВкуснее пирожных!...
  • Ваха Шамсудов21 января, 8:31
    ВкусняшкиТворожные вафли —...

Тёплый салат из курицы и баклажанов с орехами

салат2337

Я сегодня снова с книжным рецептом - очень вкусным салатом из баклажанов и курицы.

ПОНАДОБИТСЯ:

- 100 г куриного филе
- 1/2 лимона
- 3-4 небольших молодых баклажана
- 1 ст.л. растительного масла 
- 5-7 зубчиков чеснока
- 1 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- 100 г листьев кинзы
- 2 ст.л. оливкового масла
- 70 г обжаренных орехов (кедровых или грецких)
- соль, перец

Куриное филе нарезать широкими пластинами, натереть солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком и оставить мариноваться на 10-15 минут.
Баклажаны нарезать кружочками и обжарить на растительном масле до ярко-золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.
Разложить баклажаны на большом блюде, выдавить на них чеснок, поперчить. Полить соевым соусом и обильно сбрызнуть бальзамическим уксусом. Перемешать баклажаны и оставить на 2-3 минуты.
На раскалённой сковороде обжарить куриное филе с двух сторон по 2 минуты. Готовое филе снять со сковороды и нарезать длинными полосками. Баклажаны нарезать так же. 
Перемешать баклажаны и курицу, добавить 3-4 зубчика мелко нарубленного чеснока и ещё раз сбрызнуть салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом.
Мелко нарезать кинзу, посыпать салат.

Выложить его на большое подогретое блюдо. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать обжаренными орешками и сразу подавать.
Салат очень вкусный, готовится быстро, да и ингредиентов минимум. Отличное летнее блюдо. Кстати, мне он в холодном виде понравился больше, но и тёплый он так же хорош. В общем, берите на заметку.

Ссылка на первоисточник
салатыкулинария
13
Обсудить

Картина дня

наверх