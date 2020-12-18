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Зимний салат с апельсинами - идеальный вариант для обеда или ужина

Зимний салат с апельсинами - идеальный вариант для обеда или ужина

Представьте себе сочетание сладкого меда, кислого апельсина и клюквы с хрустящими орехами и морковью. Вкусы уравновешивают и дополняют друг друга. Просто и очень вкусно!

Этот зимний салат отлично подойдет на обед или ужин. Он легкий, но сытный. Готовится быстро и легко. Один из основных ингредиентов - апельсины. Для них сейчас сезон, так что сейчас лучшее время, чтобы их кушать. Помимо того, что они очень сочные, они также широко используются на кухне, их можно добавлять в соленые и сладкие блюда. Однако самое главное преимущество этих фруктов - их пищевая ценность. 

Апельсины содержат большое количество витаминов C, B, фолиевой кислоты, калия и бета-каротина. Кроме того, они содержат много воды, которая выводит токсины из организма. Они богаты клетчаткой, которая полезна для процессов пищеварения и сохранит чувство сытости в течение нескольких часов. Апельсины низкокалорийны, поэтому людям, сидящим на диете, не нужно беспокоиться о ненужных калориях. Регулярное употребление этих цитрусовых хорошо влияет на состояние кожи, артериальное давление, нервную систему и сердце.

Апельсины обладают противораковым и противовоспалительным действием. Интересен тот факт, что эфирные масла, содержащиеся в апельсинах, обладают успокаивающим и антидепрессивным действием и в целом улучшают ваше настроение.

Но будьте осторожны: не переедайте апельсины, так как они могут вызвать пищевую аллергию.

Зимний салат с апельсинами

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 3 апельсина
  • 100 г сушеной (или замороженной) клюквы
  • 100 г орехов (можно добавить любые орехи)
  • 2 моркови
  • 2 столовые ложки меда
  • 1 столовая ложка горчицы
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

Залить клюкву горячей водой и отставить на 5 минут. Два апельсина разделить на дольки. Вымойте морковь и очистите ее ножом от кожуры. Нарежьте на длинную соломку. 

Готовим соус. На сухой сковороде обжарить орехи. Снимите их со сковороды. На сковороде разогрейте мед и горчицу. Когда они растворятся и смешаются, добавьте сок половины апельсина. Добавьте орехи. Довести соус до кипения и варить около 2 минут, пока он не уменьшится вдвое. Приправьте солью и перцем. 

Слить клюкву, добавить к моркови, добавить дольки апельсина. Аккуратно перемешайте, добавить соус, а затем сбрызните соком половинки апельсина.

Приятного аппетита!

 

 

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