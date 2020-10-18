Рецепт министроне: любимый суп Леонардо да Винчи

Минестроне — самое любимое блюдо Леонардо да Винчи. Из книг с его биографией можно узнать, что он полюбил этот суп еще в детстве и был готов есть его на завтрак, обед и ужин. Правда, минестроне, который ел великий художник, достаточно сильно отличался от того, что мы едим сейчас.

Это был не только овощной суп: его могли варить на курином или говяжьем бульонах, добавлять в министроне сезонные овощи (любые, кроме картошки), разные бобовые, сало. В неурожайный год, министроне приходилось приправлять макаронами, чтобы сделать его более сытным. Кстати в Италии это блюдо относили к cucina povera, что в в переводе звучит, как «бедная кухня», то есть это был суп бедняков.

Есть еще версия названия супа и совершенно противоположная, скажем так, не бедная: итальянские повара придумали правило семи: классический рецепт министроне должен включать 7 разных овощей и 7 трав. Бульон может быть из 7 видов мяса. С чего бы это? Видимо кто-то вдохновился тем, что название супа имеет сходство со словом «министр». А министерский суп должен быть сложным и изысканным.

Хотите третью версию, самую простую? Минестроне в переводе с итальянского языка означает «супище», другими словами – «большой суп».

Как бы там ни было, старинное блюдо есть в меню всех итальянских (и не только) ресторанов и у каждого повара, в каждом городе есть свой рецепт.

Министроне для итальянцев, как для нас борщ. Правда, в наших ресторанах его почему-то подают в маленьких мисочках.

Сегодняшний министроне по‑прежнему вкусный, легкий и полезный. В нем много клетчатки и растительного белка, он подходит для разгрузочных дней, его можно включить в детокс программу, если вы решили немного почистить свой организм.

Что еще стоит знать о любимом супе художника? Минестроне с давних пор принято подавать с поджаренными кусочками хлеба и с креманкой, в которую налито оливково масло. В нее нужно макать хлеб.

Рецепт министроне по – флорентийски

Ингредиенты:

питьевая вода ( мясной или куриный бульон) – 1,5 литра

макароны высшего качества (мелкие) – 200 г

сыр пармезан — 50 г

масло оливок – 45-50 г

лук репчатый – 1 шт

морковь крупная – 1 шт

сельдерей корневой – 2 шт

томаты средние – 2 шт

зеленый горошек – 200 г

перец болгарский (красный) – 1 шт

капуста брюссельская – 200 г

белая фасоль – 200 г

фасоль стручковая – 100 г

цукини (средний) – 1 шт

набор прованских трав – 2 б.л.

петрушка, базилик, укроп – по вкусу

чесночных зубчика – 2 шт

капуста брокколи – 200 г

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовленный куриный бульон или воду ставим на средний огонь. Подготавливаем овощи к тепловой обработке. При использовании сухой, предварительно замоченной фасоли варить семена следует в самом начале. Все плоды, корнеплоды и клубнеплоды промываем под проточной водой, очищаем от кожуры, шелухи и кожицы. Томаты для очищения от кожицы обдаем кипятком для более легкого освобождения от кожицы. Морковь требуется дополнительно почистить кухонной щеточкой от остатков грязи в углублениях поверхности корнеплода. Все овощи мелко нарезаются в виде кубиков. В сковороду наливается масло оливок и после того, как оно нагреется, добавляется измельченные лук, морковь, корневой сельдерей. Овощи обжариваются до принятия ими золотистого цвета. В конце зажарки в обжаренную смесь овощей добавляют измельченный чеснок. Куриный бульон (вода) смешивается с обжаренными овощами и туда же добавляются макаронами. После кипения на протяжении менее 10 минут добавляются остальные овощи, не участвующие в процессе обжаривания, капустные разновидности — брокколи, цветная и брюссельская. Добавляется перец болгарский, кабачок цукини, стручковая и консервированная (если использовалась вместо сухой) фасоль. Смесь овощей продолжает вариться приблизительно 5 минут. Теперь добавляем томаты и смесь прованских трав. Как только овощи будут готовы (4-5 минут), выключаем плиту, добавляем щепотку соли, перец.

Совет: к столу министроне желательно подавать на следующий день, разлив «большой» суп по соответствующим тарелкам. Ну, прямо, как наш борщ!