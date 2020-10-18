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Рецепт министроне: любимый суп Леонардо да Винчи

Минестроне — самое любимое блюдо Леонардо да Винчи. Из книг с его биографией можно узнать, что он полюбил этот суп еще в детстве и был готов есть его на завтрак, обед и ужин. Правда, минестроне, который ел великий художник, достаточно сильно отличался от того, что мы едим сейчас.

Рецепт министроне: любимый суп Леонардо да Винчи

Это был не только овощной суп: его могли варить на курином или говяжьем бульонах, добавлять в министроне сезонные овощи  (любые, кроме картошки),  разные бобовые, сало. В неурожайный год,  министроне приходилось приправлять макаронами, чтобы сделать его более сытным. Кстати в Италии это блюдо относили к cucina povera, что в в переводе звучит, как «бедная кухня», то есть это был суп бедняков.

Есть еще версия названия супа и совершенно противоположная, скажем так, не бедная: итальянские повара придумали правило семи:  классический рецепт министроне должен включать 7 разных овощей и 7 трав. Бульон может быть из 7 видов мяса. С чего бы это? Видимо кто-то вдохновился тем, что название супа  имеет сходство со словом «министр». А министерский суп должен быть сложным и изысканным.

Хотите третью версию, самую простую? Минестроне в переводе с итальянского языка означает «супище», другими словами – «большой суп». 

Как бы там ни было, старинное блюдо есть в меню всех итальянских (и не только) ресторанов и у каждого повара, в каждом городе есть свой рецепт.

Министроне для итальянцев, как для нас борщ.  Правда, в наших ресторанах его почему-то подают в маленьких мисочках.

Сегодняшний министроне по‑прежнему вкусный, легкий и полезный. В нем много клетчатки и растительного белка, он подходит для разгрузочных дней,  его можно включить в детокс программу, если вы решили немного почистить свой организм.

Что еще стоит знать о любимом супе художника?  Минестроне с давних пор принято подавать с поджаренными кусочками хлеба и с креманкой, в которую налито оливково  масло. В нее нужно макать хлеб.

Рецепт министроне по – флорентийски

Ингредиенты: 

  • питьевая вода ( мясной или куриный бульон) – 1,5 литра
  • макароны высшего качества (мелкие) – 200 г
  • сыр пармезан — 50 г
  • масло оливок – 45-50 г
  • лук репчатый – 1 шт
  • морковь крупная – 1 шт
  • сельдерей корневой – 2 шт
  • томаты  средние – 2  шт
  • зеленый горошек – 200 г 
  • перец болгарский  (красный) – 1 шт
  • капуста брюссельская – 200 г
  • белая фасоль  – 200 г
  • фасоль стручковая – 100 г 
  • цукини (средний) – 1 шт
  • набор прованских трав – 2 б.л.
  • петрушка, базилик, укроп – по вкусу
  • чесночных зубчика – 2 шт
  • капуста брокколи – 200 г
  • соль и перец – по вкусу

Способ  приготовления:

  1. Подготовленный куриный бульон или  воду ставим на средний огонь.
  2. Подготавливаем овощи к тепловой обработке. При использовании сухой, предварительно замоченной фасоли варить семена следует в самом начале. Все плоды, корнеплоды и клубнеплоды промываем под проточной водой, очищаем от кожуры, шелухи и кожицы. Томаты для очищения от кожицы обдаем кипятком для более легкого освобождения от кожицы. Морковь требуется дополнительно почистить кухонной щеточкой от остатков грязи в углублениях поверхности корнеплода.
  3. Все овощи мелко нарезаются в виде кубиков.
  4. В сковороду наливается масло оливок и после того, как оно нагреется,  добавляется измельченные лук, морковь, корневой сельдерей. Овощи обжариваются до принятия ими золотистого цвета. В конце зажарки в обжаренную смесь овощей добавляют измельченный чеснок.  
  5. Куриный бульон (вода) смешивается с обжаренными овощами и туда  же добавляются макаронами. После кипения на протяжении менее 10 минут добавляются остальные овощи, не участвующие в процессе обжаривания, капустные разновидности — брокколи, цветная и брюссельская. Добавляется перец болгарский, кабачок цукини, стручковая и консервированная (если использовалась вместо сухой) фасоль. Смесь овощей продолжает вариться приблизительно 5 минут.
  6. Теперь добавляем томаты и смесь прованских трав. Как только овощи будут готовы (4-5 минут), выключаем плиту, добавляем щепотку соли, перец.

Совет: к столу министроне желательно подавать на следующий день, разлив «большой» суп по соответствующим тарелкам. Ну, прямо, как наш борщ!

 

 

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