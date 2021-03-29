Дрожжевая выпечка очень проста в приготовлении. Но самому тесту довольно сложно придать желанную форму или как-то украсить. Даже самые ровные листики и цветочки увеличиваются в объемах и превращаются в непонятные загогулины. Чтобы приготовить действительно красивое хлебобулочное изделие, нужно прибегнуть к хитрости. Так называемый шерстяной пирог отлично это демонстрирует!

Не нужно придавать тесту конкретную форму. Дайте ему сделать это самостоятельно в тот момент, когда оно поднимается в духовке. В данном рецепте по периметру всего изделия идут ровные полоски. Под воздействием тепла полоски увеличиваются в объеме, но как бы придавливают друг друга, формируя красивый узор.

Ингредиенты

Молоко 90 мл Дрожжи 1 ч. л. Пшеничная мука 300 г Соль 1 ч. л. Сахар 2 ст. л. Яйцо 1 шт. Сливки 100 мл Вяленая клюква 50 г Черный шоколад 30 г Подсолнечное масло по вкусу Сливочное масло 30 г

Приготовление

80 мл молока немного нагрейте и добавьте в него сухие дрожжи. Перемешайте, накройте салфеткой и оставьте на 5 минут. Дрожжи должны активизироваться. Затем добавьте к молоку сахар, соль и перемешайте. Всыпьте просеянную муку, Добавьте сливки и яйцо. Замесите мягкое эластичное тесто. Можно использовать миксер. Скатайте тесто в шар, положите в смазанную растительным маслом миску и накройте. Оставьте отдыхать примерно на час. Затем разделите его на 5 частей, смажьте маслом, накройте пленкой и дайте постоять еще 20 минут. Теперь каждый кусочек теста раскатайте в пласт. Одну его половину нарежьте на тонкие полоски, а на вторую выложите начинку (шоколад или клюкву). Каждый кусочек теста заверните так, чтобы получилась булочка, а полоски теста были сверху. Выложите булочки в смазанную сливочным маслом круглую форму, чередуя ягодные и шоколадные по кругу. Оставьте пирог отдохнуть еще на 40 минут под пленкой. Смажьте тесто оставшимся молоком и отправьте пирог выпекаться на 20 минут при 170 градусах.

Не обязательно чередовать булочки с разными начинками. Клюкву и шоколад можно смешать, ведь они отлично сочетаются. Также попробуйте использовать консервированные фрукты или карамелизированные на сковороде яблоки, бананы, мандарины. Нет предела совершенству! Обязательно сохраните рецепт шерстяного пирога, чтобы попробовать разные начинки.