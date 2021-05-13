Лапша быстрого приготовления — рамен. Один из лучших способов приготовления

Лапша быстрого приготовления — рамен так или иначе, но появляется на столе, наверное, любого человека. А уж в среде студентов, туристов-походников и всех, кому нужно быстро и просто перекусить, такая лапша пользуется большим спросом.

В Японии — стране, где такая лапша и была изобретена — это сделал Момофуку Андо — рамен пользуется большим уважением и любовью. Японцы назвали лапшу рамен, величайшим изобретением Японии в XX веке. На втором месте караоке, а на пятом — компакт-диск. Лапша изначально была с куриным вкусом, что очень логично. Индия и Индонезия точно не стали бы употреблять в пищу лапшу со вкусом говядины. Мусульманские страны точно отказались бы от вкуса свинины. Зато курица употребляется в пищу везде, так что лапша очень быстро распространилось по всему миру.

Что может быть проще — открыл упаковку, всыпал бульонную основу и специи из пакетика и залил кипятком. Подождал 5 минут и достаточно сытное блюдо готово.

Вроде бы ничего особенного, но всегда можно несколько улучшить это простейшее блюдо. Во всяком случае странах Юго-Восточной Азии лапша рамен чаще всего готовится именно так.

Воспользуемся паназиатским рецептом и приготовим сытное и вкусное блюдо из лапши быстрого приготовления.

Для приготовления лапши рамен понадобится

Для одной порции.

Лапша быстрого приготовления. 1 упаковка.

Пакеты с бульонной основой и сушеной зеленью понадобятся.

Пакеты с бульонной основой и сушеной зеленью понадобятся. Яйцо. 1 шт.

Сливочное масло. 10-15гр.

Зеленый лук. 1 перо.

Вода. 1½ стакана.

Твердый сыр. лучше всего пармезан. По желанию. Отсутствует на фото ингредиентов.

Готовим лапшу быстрого приготовления.

Поскольку в паназиатских странах рамен пользуется большой популярностью, то вариантов приготовления — масса. Но чаще всего используется именно этот рецепт. Причем пакетики с бульонной основой не выбрасываются, как это часть бывает у нас, а также используются для приготовления блюда. Очень хорошо, если в упаковке лапши также присутствует пакетик с сушеной зеленью.

Доводим до кипения полтора стакана воды. Выкладываем лапшу, ждем, пока она слегка размякнет и всыпаем бульонную основу и сушеную зелень.

Размешиваем и, снизив нагрев, даем лапше покипеть еще минуту-полторы.

За это время нарезаем зеленый лук тонкими кольцами и, при желании, нарезаем твердый сыр очень тонкими, почти прозрачными ломтиками. В этом очень помогает овощечистка.

Делаем в лапше широкое углубление и аккуратно выпускаем в него яйцо. Держим на огне около минуты и снимаем с огня.

Ждем, пока белок полностью приготовится от тепла лапши. Можно аккуратно переложить часть лапши с краев на белок. Желток должен остаться жидким.

Количество влаги в лапше регулируйте по своему вкусу. Мне больше нравится, когда влага вся выпарена.

Аккуратно перекладываем лапшу в тарелку. Выкладываем в нее сливочное масло, посыпаем ломтиками сыра и нарезанным зеленым луком.

Сразу подаем на стол, пока лапша горячая.

Масло аккуратно вмешаваем в рамен. Яичный желток прокалываем и даем самостоятельно перемешаться с лапшой.

Вроде бы все совсем просто, но вкус лапши быстрого приготовления разительно меняется лучшую сторону, да и все блюдо становится намного более сытным.