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Лапша быстрого приготовления — рамен. Один из лучших способов приготовления

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Лапша быстрого приготовления — рамен так или иначе, но появляется на столе, наверное, любого человека.  А уж в среде студентов, туристов-походников и всех, кому нужно быстро и просто перекусить, такая лапша пользуется большим спросом.

В Японии — стране, где  такая лапша и была изобретена — это сделал Момофуку Андо —  рамен пользуется большим уважением и любовью.  Японцы назвали лапшу рамен, величайшим изобретением Японии в XX веке.  На втором месте караоке, а на пятом — компакт-диск.  Лапша изначально была с куриным вкусом, что очень логично. Индия и Индонезия точно не стали бы употреблять в пищу лапшу со вкусом говядины.  Мусульманские страны точно отказались бы от вкуса свинины.  Зато курица употребляется в пищу везде, так что лапша очень быстро распространилось по всему миру.

Что может быть проще — открыл упаковку, всыпал бульонную основу и специи из пакетика и залил кипятком. Подождал 5 минут и достаточно сытное блюдо готово.

Вроде бы ничего особенного, но всегда можно несколько улучшить это простейшее блюдо.  Во всяком случае странах Юго-Восточной Азии лапша рамен чаще всего готовится именно так.

Воспользуемся паназиатским рецептом и приготовим сытное и вкусное блюдо из лапши быстрого приготовления.

Лапша быстрого приготовления — рамен. Один из лучших способов приготовления

Для приготовления лапши рамен понадобится

Лапша быстрого приготовления — рамен. Один из лучших способов приготовления

Для одной порции.

  • Лапша быстрого приготовления. 1 упаковка.
    Пакеты с бульонной основой и сушеной зеленью понадобятся.
  • Яйцо. 1 шт.
  • Сливочное масло. 10-15гр.
  • Зеленый лук. 1 перо.
  • Вода. 1½ стакана.
  • Твердый сыр. лучше всего пармезан. По желанию. Отсутствует на фото ингредиентов.

Готовим лапшу быстрого приготовления.

Поскольку в паназиатских странах рамен пользуется большой популярностью, то вариантов приготовления — масса.  Но чаще всего используется именно этот рецепт.

Причем пакетики с бульонной основой не выбрасываются, как это часть бывает у нас, а также используются для приготовления блюда.  Очень хорошо, если в упаковке лапши также присутствует пакетик с сушеной зеленью.

Доводим до кипения полтора стакана воды.  Выкладываем лапшу, ждем, пока она слегка размякнет и всыпаем бульонную основу и сушеную зелень.

Лапша быстрого приготовления — рамен. Один из лучших способов приготовления

Размешиваем и, снизив нагрев, даем лапше покипеть еще минуту-полторы.

За это время нарезаем зеленый лук тонкими кольцами и, при желании, нарезаем твердый сыр очень тонкими, почти прозрачными ломтиками.  В этом очень помогает овощечистка.

Лапша быстрого приготовления — рамен. Один из лучших способов приготовления

Делаем в лапше широкое углубление и аккуратно выпускаем в него яйцо.  Держим на огне около минуты и снимаем с огня.

Лапша быстрого приготовления — рамен. Один из лучших способов приготовления

Ждем, пока белок полностью приготовится от тепла лапши. Можно аккуратно переложить часть лапши с краев на белок.  Желток должен остаться жидким.

Лапша быстрого приготовления — рамен. Один из лучших способов приготовления

Количество влаги в лапше регулируйте по своему вкусу.  Мне больше нравится, когда влага вся выпарена.

Аккуратно перекладываем лапшу в тарелку.  Выкладываем в нее сливочное масло, посыпаем ломтиками сыра и нарезанным зеленым луком.

Сразу подаем на стол, пока лапша горячая.

Масло аккуратно вмешаваем в рамен.  Яичный желток прокалываем и даем самостоятельно перемешаться с лапшой.

Вроде бы все совсем просто, но вкус лапши быстрого приготовления  разительно меняется  лучшую сторону, да и все блюдо становится намного более сытным.

Лапша быстрого приготовления — рамен. Один из лучших способов приготовления

 

 

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