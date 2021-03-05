Оладушки-пиццы на сковородке, которые готовятся в два счета: домашние съедят абсолютно все и сразу

Оладушки-пиццы на сковороде.

Пицца! Ну у кого не потекут слюнки при упоминании об этом блюде? Свежая зелень, томаты, колбаска и, конечно же, расплавленный тягучий сыр. Такую вкуснятину готовят не только в ресторанах, но и дома. Но что делать, когда пиццы хочется, а времени на готовку почти нет? Нужно спасать ситуацию оладьям-пицце. Сытный завтрак и хорошее настроение на весь день обеспечено.

Ингредиенты для оладьев-пиццы.

Для теста нам понадобится:

• Мука — 2 ст;

• Кефир — 1 ст;

• Сода — 0,5 ч. л;

• Яйца — 2 шт;

• Сыр — 150 г;

• Колбаса — 300 г;

• Помидоры — 200-300 г;

• Соль — 1-2 щепотки

• Перец черный молотый — 1 щепотка

Тесто на оладьи-пиццы.

Для оладий нужно сделать обычное тесто на кефире. Далее добавляем ингредиенты, которые найдутся в холодильнике. «Традиционный» набор начинки для пиццы – это колбаса, сыр, помидоры. Их нужно натереть на терке или же нарезать кубиками.

Жарим на сковородке как обычные оладьи.

Но если у вас найдется болгарский перец, зелень, смело добавляйте их в тесто. На сковороду налейте растительное масло и зажаривайте оладьи-пиццы до румяной корочки. Приятного аппетита!

Готовая пицца на скорую руку.